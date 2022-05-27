На Харківщині російські окупанти викрали сина голови Чкаловської громади Соловйова

26 травня окупанти викрали Владислава Соловйова — сина голови Чкаловської громади, що перебуває в тимчасовій окупації, Віктора Соловйова.

Днем раніше окупанти викрадали Віктора Соловйова та секретаря селищної ради Костянтина Чернявського, розказав Суспільному представник Центру розвитку місцевого самоврядування Віктор Нестеренко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора їх викрали орки, пресували близько трьох годин, змушували вивісити триколор, вони категорично відмовилися, тож їх відпустили. Сьогодні знову прийшли якісь люди, вивісили триколор і викрали сина Віктора Соловйова Владислава", — сказав Нестеренко.

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