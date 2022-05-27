На Харківщині російські окупанти викрали сина голови Чкаловської громади Соловйова
26 травня окупанти викрали Владислава Соловйова — сина голови Чкаловської громади, що перебуває в тимчасовій окупації, Віктора Соловйова.
Днем раніше окупанти викрадали Віктора Соловйова та секретаря селищної ради Костянтина Чернявського, розказав Суспільному представник Центру розвитку місцевого самоврядування Віктор Нестеренко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора їх викрали орки, пресували близько трьох годин, змушували вивісити триколор, вони категорично відмовилися, тож їх відпустили. Сьогодні знову прийшли якісь люди, вивісили триколор і викрали сина Віктора Соловйова Владислава", — сказав Нестеренко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль