На Харьковщине российские оккупанты похитили сына главы Чкаловской громады Соловьева

26 мая оккупанты похитили Владислава Соловьева — находящегося во временной оккупации сына главы Чкаловской громады Виктора Соловьева.

Днем ранее оккупанты похищали Виктора Соловьева и секретаря поселкового совета Константина Чернявского, рассказал "Суспільному" представитель Центра развития местного самоуправления Виктор Нестеренко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера их похитили орки, прессовали около трех часов, заставляли вывесить триколор, они категорически отказались, поэтому их отпустили. Сегодня снова пришли какие-то люди, вывесили триколор и похитили сына Виктора Соловьева Владислава", - сказал Нестеренко.

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