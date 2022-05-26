Оккупанты похитили секретаря горсовета Алёшек на Херсонщине Сироту. ВИДЕО

Российские оккупанты похитили секретаря Алешковского городского совета Виктора Сироту.

Об этом рассказал городской голова Алёшек Евгений Рыщук, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас вечером мне позвонили по телефону, сказали, что оккупанты забрали секретаря горсовета Виктора Сироту. Будем надеяться, что ничего с ним страшного не случится. Очень надеемся!"

Он – степенный, серьезный человек и не дай Бог, чтобы с ним что-нибудь случилось!" - сообщил Рищук.

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Он подтвердил, что российские захватчики назначили коллаборанта Георгия Журавко главой оккупационной администрации города. Он собирал директоров коммунальных предприятий, чтобы раздать указания, как вести деятельность под российской оккупацией.

По данным мэра Рищука, в городе существенной активности оккупационных подразделений или боевых действий нет.

Он добавил, что работникам КП "Быт" выплатят заработную плату до конца мая, однако в июне предприятие придется расформировать и прекратить выплаты из-за контроля города российскими оккупантами.

Віктор Сирота