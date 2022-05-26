Украина семь раз направляла военную помощь на "Азовсталь", - Буданов
Вертолеты Минобороны неоднократно успешно доставляли необходимое пополнение для защитников "Азовстали", но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили.
Об этом в интервью американскому военному изданию The War Zone заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны, генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Специальную операцию разработали специалисты ГУР МО... Каждый раз вертолеты успешно доставили необходимое пополнение. Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили. Также был уничтожен еще один вертолет, вылетевший на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов", - отметил глава ГУР.
По его словам, в каждой миссии (кроме одной) летело два вертолета, которые везли бойцам на "Азовсталь" еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы, а однажды и 72 бойца полка "Азов" на борту. В общей сложности речь идет о 16 вертолетах.
В то же время Буданов отказался сказать, когда происходили эти миссии и каковы потери среди украинских военнослужащих.
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Еще спроси, где, когда и кем они были установлены, Эркюль…
Треба бути ідіотом або зрадником, щоби не використати наявні перепони, у вигляді каналів зрошувальної системи, для зупинення вторгнення фєдєрастів з Криму.
Порох створив армію і зупинив ворога - він не ідиот і не зрадник.
А от бубочка ідіот, оточивший себе зрадниками України, які знатно лижуть йому сраку але тримають за яйця… І те, що не втік, то не його заслуга, а примус бєні та дєрьмаків з подляками, бо якщо би втік, то вони вже були за гратами…
у цій заяві азовсталь протиставлена Україні і не ясно, сім - це вже багато ?
Когда ж ему работать?!
Пішли розказувати казочки, коли нікому заперечити?
але, скоріш за все 2-3 рази, не більше.
Тримає стяг судно «Донбас».
Та як би сумно це не виглядало, корабель досі заважає ворогу запустити роботу порту.
Навіть затоплене українське судно робить свою роботу на благо країни та наперекір окупантам.
Невдовзі українські прапори знову встановлять в уже відбудованому місті! https://t.me/spravdi/9187 https://t.me/spravdi/9187
Росія не зможе провести морський парад у День ВМФ у Севастополі, бо весь флот відправили на війну з Україною.
Угруповання російських кораблів у північно-західній акваторії Чорного моря спостерігають наші читачі з Тарханкуту. https://investigator.org.ua/ua/news-2/243252/
Треба було раніше про оборону думати а не з ногою в будинку шантропижника жити.
прикриває жопи сволота
питання в іншому.
Ти ще падло, намагаєшся піаритися на цій трагедії?!
Може ще звинуватиш бійців Азову: мовляв, їм пропонували виїхати, а вони самі відмовилися?!
А тепер, здачу в полон наших бійців, ви щури назвали евакуацією?!
Думаю, зарано руйнувати арку "дружби народів": вас, шакалів на тій арці треба повісити!
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А якщо всерйоз ЗСУ та ТЕРОборона на чолі з В.Ф. Залужним.
Робили ...і роблять все можливе та неможливе
Україна... в тебе справжні герої.
Не розслабляйтеся ворог підступний і підлий.
Перемога попереду.
Для Зе починає пахнути шмаленим і Боневтік ризикує стати Загратним
Вовою