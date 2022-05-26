РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4507 посетителей онлайн
Новости Война
20 628 81

Украина семь раз направляла военную помощь на "Азовсталь", - Буданов

азовсталь

Вертолеты Минобороны неоднократно успешно доставляли необходимое пополнение для защитников "Азовстали", но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили.

Об этом в интервью американскому военному изданию The War Zone заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны, генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Специальную операцию разработали специалисты ГУР МО... Каждый раз вертолеты успешно доставили необходимое пополнение. Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили. Также был уничтожен еще один вертолет, вылетевший на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов", - отметил глава ГУР.

По его словам, в каждой миссии (кроме одной) летело два вертолета, которые везли бойцам на "Азовсталь" еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы, а однажды и 72 бойца полка "Азов" на борту. В общей сложности речь идет о 16 вертолетах.

Читайте также: Командир "Азова" Прокопенко позвонил жене из плена, - The Guardian

В то же время Буданов отказался сказать, когда происходили эти миссии и каковы потери среди украинских военнослужащих.

Автор: 

Буданов (451) Азов (790) Азовсталь (374)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+90
показать весь комментарий
26.05.2022 19:28
+80
А скільки рук вже відрубано, за розмінований Чонгар???
показать весь комментарий
26.05.2022 19:26
+52
Буданов ,Баканов, Єрмак, Подоляк - прийде час і за всю вашу зраду прийдеться відповідати, а він прийде!
показать весь комментарий
26.05.2022 19:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки рук вже відрубано, за розмінований Чонгар???
показать весь комментарий
26.05.2022 19:26 Ответить
самі собі не відрубають ... тут нада голови рубать , і впершу чергу тим хто давав команду ... вони нині на самій вершині влади і скромно " стісняються " у цьому зізнатись !!
показать весь комментарий
26.05.2022 19:49 Ответить
Отака фігня, коли кожне зелене займається не своїм ділом. Нічого не тямиш - іди воюй, може ще й попадеш.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:52 Ответить
К вас есть факты разминирования?И сколько мин было установленно?
показать весь комментарий
26.05.2022 20:18 Ответить
А тебе зачем, сколько было мин?
Еще спроси, где, когда и кем они были установлены, Эркюль…
показать весь комментарий
26.05.2022 20:56 Ответить
к черту мины, я лично помню видосы учений, как Наев раз 5 говорил что там они не пройдут, степь вся фигня бла бла бла... несколько таких учений точно было, когда поднимали арту по тревоге и т.д и т.п.... это по памяти на вскидку. так что кто то из командования точно балабол!
показать весь комментарий
26.05.2022 21:17 Ответить
Я так розумію, що тебе задовольнить лише свідчення подоляка чи єрмака - вони ще попереду, коли справді українська влада займеться цим питанням, як і іншими питаннями, типу провалу операцій з вагнерівцями чи звільнення наших людей з «ізоляції»…

Треба бути ідіотом або зрадником, щоби не використати наявні перепони, у вигляді каналів зрошувальної системи, для зупинення вторгнення фєдєрастів з Криму.
Порох створив армію і зупинив ворога - він не ідиот і не зрадник.
А от бубочка ідіот, оточивший себе зрадниками України, які знатно лижуть йому сраку але тримають за яйця… І те, що не втік, то не його заслуга, а примус бєні та дєрьмаків з подляками, бо якщо би втік, то вони вже були за гратами…

показать весь комментарий
26.05.2022 23:07 Ответить
Хто может вспомнить,где зеленая плесень была первые две недели после нападения кацапии,- их небыло не видно и не слышно,пока армия не выбила кацапов с околиц Киева...
показать весь комментарий
27.05.2022 00:52 Ответить
Один мій співробітник, поціновувач різних "теорій заколоту", сьогодні видав мені таке: Чонгар розмінували спеціально в рамках операції по знищенню путіна - типу сказали йому американці "добре, забирай половину України, а іншу - не чипай"(а розмінування для правдоподібності цього), і ось він зайшов - і пастка захлопнулася
показать весь комментарий
26.05.2022 20:20 Ответить
Ой дебіл ваш співробітник.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:31 Ответить
До речі, в такий самий нехитрий спосіб його свого часузаманили в Крим.
показать весь комментарий
26.05.2022 21:02 Ответить
У Буданова дружбан - громадянин РФ Гогілашвілі.
показать весь комментарий
26.05.2022 21:01 Ответить
Україна сім разів спрямовувала військову допомогу на "Азовсталь" -
у цій заяві азовсталь протиставлена Україні і не ясно, сім - це вже багато ?
показать весь комментарий
26.05.2022 21:15 Ответить
этот,друг по подьезду, хотя бы был на передовой ? за все ответите,суки !
показать весь комментарий
27.05.2022 08:26 Ответить
И шо? К чему это Быдланов сказал? Показать, какие ГУР молодцы, шо разработали такую операцию?
показать весь комментарий
26.05.2022 19:27 Ответить
шось этого Кирила последнее врема дохрена.ему заняться нечем?
показать весь комментарий
26.05.2022 20:38 Ответить
Так он стал медийным персонажем и игрецом на пианино, видосики снимает, интервью даёт…
Когда ж ему работать?!
показать весь комментарий
26.05.2022 20:59 Ответить
Хм...
Пішли розказувати казочки, коли нікому заперечити?
показать весь комментарий
26.05.2022 19:27 Ответить
Да були гелікоптери, і надаль так сбивали разом із пораненими
показать весь комментарий
26.05.2022 19:29 Ответить
були...
але, скоріш за все 2-3 рази, не більше.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:44 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 19:28 Ответить
а ты бы лучше признал свои ошибки, чем обелять слугу урода.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:46 Ответить
помочь быдломассе,которой 73% увы невозможно.Не на часі, у быдла новый лозунг!!!Это диагноз
показать весь комментарий
26.05.2022 19:46 Ответить
Треба просто перестати брехати.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:28 Ответить
Над Азовським морем майорить останній військовий прапор України у Маріуполі

Тримає стяг судно «Донбас».
Та як би сумно це не виглядало, корабель досі заважає ворогу запустити роботу порту.
Навіть затоплене українське судно робить свою роботу на благо країни та наперекір окупантам.
Невдовзі українські прапори знову встановлять в уже відбудованому місті! https://t.me/spravdi/9187 https://t.me/spravdi/9187

показать весь комментарий
26.05.2022 19:34 Ответить
капец. Главное - верить, да? Работать не надо, нужно просто петь песни и верить.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:47 Ответить
Центр журналістських розслідувань@InvestigatorUa

Росія не зможе провести морський парад у День ВМФ у Севастополі, бо весь флот відправили на війну з Україною.
Угруповання російських кораблів у північно-західній акваторії Чорного моря спостерігають наші читачі з Тарханкуту. https://investigator.org.ua/ua/news-2/243252/
показать весь комментарий
26.05.2022 20:51 Ответить
"Азовцы" вернутся правду расскажут. И подписка о неразглашении не поможет
показать весь комментарий
26.05.2022 19:36 Ответить
их не для того в плен отдали , что б они вернулись !!или ты серьезно вериш в " спецоперацию " по спасению ??
показать весь комментарий
26.05.2022 19:55 Ответить
Не дай бог, чтоб ты оказался прав..
показать весь комментарий
26.05.2022 21:01 Ответить
Не спасение, а эвакуация, брехливые твари!!!
показать весь комментарий
27.05.2022 04:37 Ответить
Як завжди, державні, військові таємниці ми дізнаємось з закордонних видань.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:37 Ответить
Буданов ,Баканов, Єрмак, Подоляк - прийде час і за всю вашу зраду прийдеться відповідати, а він прийде!
показать весь комментарий
26.05.2022 19:38 Ответить
Есть сомнения большие.Для этого нужно решить вопрос войны с выгодой для Украины,с такими деятелями это выглядит призрачно
показать весь комментарий
26.05.2022 19:49 Ответить
Как ни парадоксально, война сейчас выгодна зеленскому и коломойскому. Оба получают свое - один остаётся на посту презедента (правда без отпусков теперь), второй неприкосновенность, пока идёт война.
показать весь комментарий
26.05.2022 21:31 Ответить
На смерть пацанів посилали...ідіоти

Треба було раніше про оборону думати а не з ногою в будинку шантропижника жити.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:44 Ответить
Цікаво чому ця інформація стає доступною лише через американське видання, як і багато чого іншого?
показать весь комментарий
26.05.2022 19:47 Ответить
того шо інфопростір у нас "єдиний"
прикриває жопи сволота
показать весь комментарий
26.05.2022 20:27 Ответить
Цікаво чому ця інформація стає доступною вообще? шось не слышал что бы начальник ГРУ шось рассказывал. этот же каждый день что то комментирует. типичный представитель зеленожопых клоунов-пиарщиков.
показать весь комментарий
26.05.2022 21:21 Ответить
А что - говорящие головы из ОПы поувольнялись что цельный глава ГУР МО генерал-майор Буданов вылез со своим спичем о геройском спасении защитников Мариуполя ?
показать весь комментарий
26.05.2022 19:48 Ответить
Кривоніс на великому Львові говорить, що в 2014 його 95 бригада замінувала біля чонгару все. Мости, містки, тощо. Для нього стало великим сюрпризом легка прогулянка кацапів.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:51 Ответить
Скрипін казав, що був як журналіст на військових навчаннях у тих краях. Тоді військові відпрацьовували знищення рашистів, які мали йти з боку Криму. Чому ті навчені військові не зустрічали гостей 24.02 - нікому не відомо. Схоже зебіли спеціально злили Південь.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:58 Ответить
Маю надію,що Кривоніс вже мав можливість порівняти зелю з Порохом,в війну...
показать весь комментарий
26.05.2022 19:59 Ответить
Может в 2015?
показать весь комментарий
26.05.2022 20:24 Ответить
писав про це і Бутусов теж. що там ВСЕ було заміновано і навчання проводились.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:28 Ответить
НАЧАЛАСЬ операция по отбеливанию зе-команды , уже в ю-тюбе полно роликов с горе-героями с 95 квартала, создаются левые аккаунты поющие дифирамбы солцеликому -игроку писюнковому, паблик площадки выдающие себя за новостные ресурсы , а на самом деле удаляющие всех кто запостит комент против зели , и тд и тп , .............к стати , сотни депутатов , которые были в патрии шария , сейчас под крышей зе-команды, им предоставляются эфиры, на которых они поют песни про великих зеленых, .................за последнюю неделю прямо волна белой и пушистой мутотени ото всюду лезет , то есть деньги которые нужно пускать на армию, эти жопашники опять все пускают на пиар .
показать весь комментарий
26.05.2022 19:52 Ответить
Воно заткнеться коли небудь чи ні,цей довбойоб,вибачте за лайку
показать весь комментарий
26.05.2022 19:52 Ответить
Гуляючи Києвом, зі скляного моста поруч з пам'ятником Володимиру, відкривається чудовий вид на місто. Особливо кидається в очі жахливий хмарочос, який будується майже у дворі.. ГУР. Так, ви не помилилися, 30+ поверхове страхіття, яке виросло завдяки корупційній оборудці буданова, тепер буде "виривати очі" від естетичного шоку киянам і гостям міста. Просто бізнес, просто прібірахлітся.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:54 Ответить
Доречі його структура нахапала пустирів по всьому києву і будувала там висотки, але то таке, не на часі.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:40 Ответить
Внас секретні служби,чи піар непотреб ???
показать весь комментарий
26.05.2022 19:54 Ответить
За Маріуполь найвеличніший піде під трибунал. Відлік часу пішов.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:54 Ответить
А за Херсон, Н.Каховку. Иелитопольи Бердянск простим? Про вагнеровцев, клистроны, арест и залог в 20 млн. для боевого генерала от "эеленых" ублюдков забудем?
показать весь комментарий
26.05.2022 20:09 Ответить
Суцільне квартальне ********
показать весь комментарий
26.05.2022 19:57 Ответить
Буданов, обязательно сядешь! Даже не сомневайся, - никто ничего не забудет.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:00 Ответить
«Кто ж его посадит»?(с)
показать весь комментарий
26.05.2022 21:05 Ответить
7 раз типа дохера-отъе......ь..Все Мариуполя нет-нет проблем.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:01 Ответить
навіть якби цей говорун сказав , що сто сімдесят сім спрямовували допомогу - кінцевий результат видає їхній договір з рашистами відносно захисників " Азова"
показать весь комментарий
26.05.2022 20:01 Ответить
На самом деле помощь 100% доставляли, орки как раз говорили о 3 сбитых вертолетах, один в море упал, только 2 человека выжили - один разведчик и 1 раненый азовец из Одессы
показать весь комментарий
26.05.2022 20:02 Ответить
так ми не сумніваємося, що доставляли. і що це було небезпечно і люди гинули.
питання в іншому.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:30 Ответить
Сраний, брехливий гандон!
Ти ще падло, намагаєшся піаритися на цій трагедії?!
Може ще звинуватиш бійців Азову: мовляв, їм пропонували виїхати, а вони самі відмовилися?!
А тепер, здачу в полон наших бійців, ви щури назвали евакуацією?!
Думаю, зарано руйнувати арку "дружби народів": вас, шакалів на тій арці треба повісити!
показать весь комментарий
26.05.2022 20:20 Ответить
Хтось може, не питаючи у Гугла, назвати прізвища керівників військової розвідки РФ, США, Великої Британії та ін? Ми й про Бурбу дізналися лише, як він виступив з викриттям зливу операції по "вагнерівцям". А тут на тобі - публічна особа, герой екрану.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:24 Ответить
Тому що він тільки піаром бубочки займається.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:41 Ответить
Да вы бы там договорились бы сначала, бубочка про 5 рейсов говорит, этот про 7
показать весь комментарий
26.05.2022 20:29 Ответить
На разі ми повністю залежимо від поставок зброї з заходу. І сидя чи на цьому гачку як казав Кузьма, наша доля повністю в їх руках. Ото наробили біди.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:33 Ответить
Зате який Зе асфальт гарний, в нього впиталася кров 30 тис Українців.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:39 Ответить
Буданов бреше як дише ! Це було постачання, а не війскова допомога.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:40 Ответить
Диванные комментаторы солдаты на страже своей стротегии ведения войны.
----------------------------------------------------------------------------------------
А якщо всерйоз ЗСУ та ТЕРОборона на чолі з В.Ф. Залужним.
Робили ...і роблять все можливе та неможливе
Україна... в тебе справжні герої.
Не розслабляйтеся ворог підступний і підлий.
Перемога попереду.
показать весь комментарий
26.05.2022 21:02 Ответить
Ураааааа!!!!!
показать весь комментарий
26.05.2022 23:00 Ответить
Мог-бы и красочнее приврать: сказал-бы сразу "17 раз мы пытались спасти защитников Мариуполя !"
показать весь комментарий
26.05.2022 21:14 Ответить
Як Херсон про....ли і допустили оточення Маріуполя, для чого доставили на Азов сталь ще 70 бійців коли потрібно було вже виводити захисників Маріуполя, щось трохи не так
показать весь комментарий
26.05.2022 21:50 Ответить
Гарні запитання для судового процесу .....
показать весь комментарий
26.05.2022 23:40 Ответить
Б...ь, чого ж їх не вивезли з Азовсталі тією ж самою таємною операцією ??
Для Зе починає пахнути шмаленим і Боневтік ризикує стати Загратним
Вовою
показать весь комментарий
26.05.2022 23:37 Ответить
це майже нічого
показать весь комментарий
27.05.2022 00:08 Ответить
 
 