Командир "Азова" Прокопенко позвонил жене из плена, - The Guardian

Некоторые защитники "Азовстали" смогли связаться по телефону со своими родными и рассказать об условиях содержания в плену. Могли ли они говорить свободно, неизвестно.

Об этом пишут The Guardian и АР, сообщает Цензор.НЕТ.

Жена Дениса Прокопенко (Редиса) Екатерина рассказала, что мужчина смог кратко позвонить ей с помощью Красного Креста. Он сказал, что у него все хорошо. И добавил, что в отношении пленных не совершают насилия. При этом неизвестно, мог ли он свободно говорить.

"Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы не знаем, но на данный момент есть третьи стороны - ООН и Красный Крест, которые контролируют ситуацию", - рассказала Екатерина Прокопенко.

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Вместе с другой супругой военнослужащего из полка "Азов", Юлией Федосюк, Прокопенко рассказала журналистам, что договоренности между Украиной и РФ предполагают надлежащее захоронение погибших бойцов и определенные условия для военнопленных. В частности, возможность звонить по телефону членам семьи. Телефонные звонки от военных уже получили несколько семей.

Большинство раненых бойцов "Азова" содержат в тюрьме в селе Еленовка на оккупированном Донбассе. Еще одна группа тяжелораненых находится в больнице оккупированного города Новоазовск.

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По словам Екатерины Прокопенко, насколько ей известно, в Россию никого из защитников "Азовстали" не вывозили.