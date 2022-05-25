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Новости Война
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Командир "Азова" Прокопенко позвонил жене из плена, - The Guardian

прокопенко,добровольці

Некоторые защитники "Азовстали" смогли связаться по телефону со своими родными и рассказать об условиях содержания в плену. Могли ли они говорить свободно, неизвестно.

Об этом пишут The Guardian и АР, сообщает Цензор.НЕТ.

Жена Дениса Прокопенко (Редиса) Екатерина рассказала, что мужчина смог кратко позвонить ей с помощью Красного Креста. Он сказал, что у него все хорошо. И добавил, что в отношении пленных не совершают насилия. При этом неизвестно, мог ли он свободно говорить.

"Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы не знаем, но на данный момент есть третьи стороны - ООН и Красный Крест, которые контролируют ситуацию", - рассказала Екатерина Прокопенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ не исключает возможности обсуждения обмена защитников с "Азовстали"

Вместе с другой супругой военнослужащего из полка "Азов", Юлией Федосюк, Прокопенко рассказала журналистам, что договоренности между Украиной и РФ предполагают надлежащее захоронение погибших бойцов и определенные условия для военнопленных. В частности, возможность звонить по телефону членам семьи. Телефонные звонки от военных уже получили несколько семей.

Большинство раненых бойцов "Азова" содержат в тюрьме в селе Еленовка на оккупированном Донбассе. Еще одна группа тяжелораненых находится в больнице оккупированного города Новоазовск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест не будет публиковать список пленных из "Азовстали"

По словам Екатерины Прокопенко, насколько ей известно, в Россию никого из защитников "Азовстали" не вывозили.

плен (2602) Азов (790) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVNVFUMIFwhwoOQOq-Iwm5VvaPhlHkGFyaB3sdj_elUqK7BL_fGq-*****************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 12 год ·

Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
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25.05.2022 08:41
+41
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25.05.2022 08:41
+22
міняти потрібно владу.
Але для цього потрібно визнати свої помилки, як під час голосування, так і під час агітації в передвиборчу кампанію в 2019-му році. І покаятися. ВСІМ ПОКАЯТИСЯ, хто обрав, чи допоміг обратися зеленій плісняві!
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25.05.2022 08:59
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Правила форума Совет форумчан
3000 одних з накращих наших воїнів зараз у полоні скоріше за все під тортурами із-за підготовки до шашлкиків, а не війни
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25.05.2022 08:32 Ответить
Ти, скотино, думай що пишеш! Хлопців ЗДАЛИ, а не самі вони здались!
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25.05.2022 08:58 Ответить
Іди в zaд кацапориле фуйло
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25.05.2022 08:58 Ответить
зеленый окурок ответит за юг Украины
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25.05.2022 08:32 Ответить
Это тот парень который зелю обламал❓
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25.05.2022 08:33 Ответить
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25.05.2022 08:41 Ответить
Ага, щас, він навіть зараз проти Пороха за якого більшість армії проголосувало виступсє, тому нажаль мала ймовірніть що при Зелі його обміняють
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25.05.2022 08:44 Ответить
увы но большинство армии не голосовало за пороха, все это в открытых источниках
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25.05.2022 08:48 Ответить
Навіщо брешете?
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25.05.2022 09:03 Ответить
73% ви розумієте,там такі самі люди.
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25.05.2022 10:07 Ответить
так это правда. я смотрел на сайте цвк статистику голосования по своему району. там было прописано 80 % военной части где я служил. жилых застроек почти небыло. тоесть большинство военные. и большинство там проголосовало за зелю.
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25.05.2022 10:28 Ответить
отомстил!? потирает радостно потные рученки
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25.05.2022 08:46 Ответить
наступним питанням повинне бути "так хто ж насправді утилізує ветеранів-атовців?.."
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25.05.2022 09:51 Ответить
Всі знають чого коштують домовленності с кацапами.
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25.05.2022 08:33 Ответить
Если взять их за яйца, то они становятся очень договороспособными.
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25.05.2022 11:44 Ответить
Хлопці, ми всі чекаємо вашого повернення додому.
Тримайтеся. Може, завдяки ти імпотентам оон і чх хоч якась надія є на нормальне ставлення: бо розголос великий був і є.

P.S. В українській мові чоловічі прізвище на -ко відмінюються: Дениса Прокопенка.
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25.05.2022 08:36 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVNVFUMIFwhwoOQOq-Iwm5VvaPhlHkGFyaB3sdj_elUqK7BL_fGq-*****************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 12 год ·

Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
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25.05.2022 08:41 Ответить
міняти потрібно владу.
Але для цього потрібно визнати свої помилки, як під час голосування, так і під час агітації в передвиборчу кампанію в 2019-му році. І покаятися. ВСІМ ПОКАЯТИСЯ, хто обрав, чи допоміг обратися зеленій плісняві!
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25.05.2022 08:59 Ответить
Українці зробили велику помилку у 1991 р., коли обрали самі знаєте кого, а після цього кожні вибори були продовженням цього першого вибору. Тому не варто тикати один на одного пальцями. Усім нам без вийнятку є у чому покаятись. Народ повинен гуртуватись навколо спільних цінностей та ідей, а не ставати сектантами свідків якогось там політика.
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25.05.2022 09:51 Ответить
щас зеля закроет пороха и никого ты уже не поменяешь. думаешь медведчук просто так про порошенко вывалил информацию?
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25.05.2022 10:30 Ответить
А що українці мають обирати у владу тільки інородців?. В Україні багато розумних українців - патріотів які здатні успушно розбудовувати Україну. Українців-патріотів у владу!
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25.05.2022 10:53 Ответить
где они? кто они? кто их знает? зачем фигню писать .
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25.05.2022 17:24 Ответить
справа не в "інородцях", а в тому, чи політик проукраїнський чи антиукраїнський. Про людей треба судити за вчинками і позицією. У лавах рашистів воює немало українських манкуртів, які були зросійщені колись московським режимом, а у лавах ЗСУ воює чимало представників інших народів. Також знаю росіян за походженням, але які живуть в Україні, розмовляють українською та вважають себе українцями. Логіка "інородець"/"неінородець" була актуальною для 19-20 ст. і у 21 ст. є застарілою. Зараз нації формуються за принципом національної самоідентифікації, а не етнічного походження.
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26.05.2022 10:40 Ответить
на кого міняти??? назвіть будь-ласка фаміліі........
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25.05.2022 11:14 Ответить
Нам остаётся, только надеяться, я до сих пор 😲 в шок ,как с нимиюпоступили, . Я считаю , что Юг знали по договорённости, полученной ,ещё в Оман, но потом москали *******, даже в этом, пошли в наступление, на Киев . Типа ,а вдруг прокатит. Но шото пошло не так . Я хочу ,обратиться к Зеленскоми , молись и делай все ,чтобы ВСУ победили , если будет наоборот, москали тебя уничтожит физически , уж поверь, я то их знаю . В первую очередь, тебе надо убрать ,Ермака и Татарова . Они тебе могут рассказывать, сказки и давать гарантии , но они не стоят ничего , также, не в безопасности, и твоя семья ,. Москали мстительны . Так шо думай господин президент.
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25.05.2022 08:56 Ответить
Читать , ними поступили, и сдали .
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25.05.2022 08:58 Ответить
Раз не вивозять до Московії, то будуть намагатися «впарити» перемовини з ордло.
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25.05.2022 08:58 Ответить
з телефонної розмови важко зробити якісь висновки
(він міг бути і .... хоч в сибіру...та сказати тільки те що можна...)
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25.05.2022 09:37 Ответить
Де інформація від ЗСУ або хоть СБУ? Ресурс не надійний
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25.05.2022 09:05 Ответить
Я можу помилятися, однак наказ здатися в полон Азовцям поступив від говнокомандуючого особисто. Бо дуже сильно відоси Героїв Азову били по рейтингам боневтіка. Люди бачили хто дійсно захищає країну, а хто піариться на чужій крові. В один момент могло виявитися, що президентський рейтинг Пропокопенко був би в тричі вищий за рейтинг зе-сєпара. А це вибачте для влади зелених виродків-мародерів просто неприпустимо.
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25.05.2022 11:19 Ответить
"Зе-сепар", взагалі-то, знаходиться у Києві та працює на захист країни. Хоча міг дійно бути сепаром, здати усе та звалити кудись, як це зробив Ківа, як це роблять мери-колаборанти у певних містах. Я вас запевняю, що Захід спокійно проковтнув би сценарій повного захоплення України, ну може чутка пожурили б Рабсію та для вигляду та ввели пару санкцій. Але Україна почала захищатись, не без втрат. Великих втрат. Марік десь за сто км від лінії фронту - як саме ви пропонуєте їм допомогти, окрім боїв та намагання згодом відбити схід, що може статись дуже нескоро? Я далкео не фанат Зеленського, але якщо б він віддав протилежний наказ - "стійте до останнього, до повної загибелі", то лава Порошенко так само була б незадоволена.
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25.05.2022 12:19 Ответить
не писти кацап - зе-беня работает на развал Украины
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25.05.2022 17:25 Ответить
З початком Північної війни (1700-1721 років) московська влада залучала запорожців до бойових дій проти шведів. Після козацької ради, що відбулася в березні 1709-го кілька тисяч запорожців на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком приєдналися до гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла ХІІ.
За наказом царя Петра І була споряджена каральна експедиція під командуванням полковника Яковлєвим. Пізніше до нього приєднався компанійський полковник Гнат Галаган, який добре знав навколишню місцевість.

Московське військо нищило козацькі містечка й села, вирізало козацьку залогу в Переволочні. Захопити Січ сходу не вдалося, відтак її облога тривала понад 10 днів.

25 травня 1709-го козаки на човнах відступили вниз по Дніпру. Галаган, апелюючи до «царського слова» пообіцяв, що тих, хто здасться в полон не стратять. Тому важкопоранених козаків залишили на острові. Однак московіти не дотримали обіцянки. Стратили 156 полонених, зруйнували січову фортецю, спалили всі будівлі. Потім ворожі загони спустилися по Дніпру, знищуючи навіть тих козаків, які займалися промислами і у військових діях участі не брали.

Кошовий Степаненко у листі до гетьмана Івана Скоропадського так описував звірства московських загонів: «…по Галагановій та московській присязі товариству нашому голови обдирали, шиї на плахах рубали, вішали й інші тиранські смерті завдавали, яких і в поганстві, за стародавніх мучителів, не водилося: мертвих із домовин багатьох, не тільки тих, хто з товариства, але й мертвих ченців відкопували, голови їм відтинали, шкіру здирали й вішали».
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25.05.2022 13:01 Ответить
Зе ще не раз пожалкує що задрачував Пороха перед виборами 20 українськими моряками яких кацапи взяли у полон в Керченській протоці
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26.05.2022 23:43 Ответить
 
 