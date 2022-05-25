Командир "Азова" Прокопенко позвонил жене из плена, - The Guardian
Некоторые защитники "Азовстали" смогли связаться по телефону со своими родными и рассказать об условиях содержания в плену. Могли ли они говорить свободно, неизвестно.
Об этом пишут The Guardian и АР, сообщает Цензор.НЕТ.
Жена Дениса Прокопенко (Редиса) Екатерина рассказала, что мужчина смог кратко позвонить ей с помощью Красного Креста. Он сказал, что у него все хорошо. И добавил, что в отношении пленных не совершают насилия. При этом неизвестно, мог ли он свободно говорить.
"Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы не знаем, но на данный момент есть третьи стороны - ООН и Красный Крест, которые контролируют ситуацию", - рассказала Екатерина Прокопенко.
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Вместе с другой супругой военнослужащего из полка "Азов", Юлией Федосюк, Прокопенко рассказала журналистам, что договоренности между Украиной и РФ предполагают надлежащее захоронение погибших бойцов и определенные условия для военнопленных. В частности, возможность звонить по телефону членам семьи. Телефонные звонки от военных уже получили несколько семей.
Большинство раненых бойцов "Азова" содержат в тюрьме в селе Еленовка на оккупированном Донбассе. Еще одна группа тяжелораненых находится в больнице оккупированного города Новоазовск.
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По словам Екатерины Прокопенко, насколько ей известно, в Россию никого из защитников "Азовстали" не вывозили.
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Тримайтеся. Може, завдяки ти імпотентам оон і чх хоч якась надія є на нормальне ставлення: бо розголос великий був і є.
P.S. В українській мові чоловічі прізвище на -ко відмінюються: Дениса Прокопенка.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 12 год ·
Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.
Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
Але для цього потрібно визнати свої помилки, як під час голосування, так і під час агітації в передвиборчу кампанію в 2019-му році. І покаятися. ВСІМ ПОКАЯТИСЯ, хто обрав, чи допоміг обратися зеленій плісняві!
(він міг бути і .... хоч в сибіру...та сказати тільки те що можна...)
За наказом царя Петра І була споряджена каральна експедиція під командуванням полковника Яковлєвим. Пізніше до нього приєднався компанійський полковник Гнат Галаган, який добре знав навколишню місцевість.
Московське військо нищило козацькі містечка й села, вирізало козацьку залогу в Переволочні. Захопити Січ сходу не вдалося, відтак її облога тривала понад 10 днів.
25 травня 1709-го козаки на човнах відступили вниз по Дніпру. Галаган, апелюючи до «царського слова» пообіцяв, що тих, хто здасться в полон не стратять. Тому важкопоранених козаків залишили на острові. Однак московіти не дотримали обіцянки. Стратили 156 полонених, зруйнували січову фортецю, спалили всі будівлі. Потім ворожі загони спустилися по Дніпру, знищуючи навіть тих козаків, які займалися промислами і у військових діях участі не брали.
Кошовий Степаненко у листі до гетьмана Івана Скоропадського так описував звірства московських загонів: «…по Галагановій та московській присязі товариству нашому голови обдирали, шиї на плахах рубали, вішали й інші тиранські смерті завдавали, яких і в поганстві, за стародавніх мучителів, не водилося: мертвих із домовин багатьох, не тільки тих, хто з товариства, але й мертвих ченців відкопували, голови їм відтинали, шкіру здирали й вішали».