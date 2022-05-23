МИД РФ не исключает возможности обсуждения обмена защитников "Азовстали"

В Министерстве иностранных дел не исключают возможность обсуждения обмена украинских защитников "Азовстали"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости".

"Заместитель главы МИД России Руденко не исключает возможности обсуждения с Украиной обмена пленных с "Азовстали"", - говорится в сообщении.

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