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МИД РФ не исключает возможности обсуждения обмена защитников "Азовстали"
В Министерстве иностранных дел не исключают возможность обсуждения обмена украинских защитников "Азовстали"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости".
"Заместитель главы МИД России Руденко не исключает возможности обсуждения с Украиной обмена пленных с "Азовстали"", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест не будет публиковать список пленных с "Азовстали"
Топ комментарии
+24 olele
показать весь комментарий23.05.2022 12:02
+12 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий23.05.2022 12:15
+9 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий23.05.2022 12:42
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...В общем, власть пытается помочь Украине изо всех сил - но злые и нехорошие ВСУ все же побеждают русских на поле боя.
Значит, хрен с ним. Пусть армия побеждает, так и быть: за ее спиной тем временем можно личные вопросы порешать. Удобно же. Пока страна воюет, а у тебя телевизионные эфиры на 100% подмяты - а то еще лавочка прикроется. Надо успеть.
Потому СБУ мигом вытаскивает дело Медведчука и снова лепит туда фамилию Порошенко. Настырно лепит. Вплоть до названий на слайдах, а то еще заказчику не понравится.
https://t.me/petroimazepa/11890
Я объясню, почему это дело начали крутить именно сейчас.
Во-первых, во время войны есть шанс устроить беспредел. Парализованы суды. Медиа под контролем, чего еще надо?
Во-вторых, это шанс ******* политического конкурента. Так мы узнали, что несмотря на все минусы и антирейтинги, Пороха все еще считают конкурентом. Удивлен, но ладно.
В-третьих, заодно можно улучшить дела на международной арене. Мол, тут ваша храбрая Украина втихаря диктатуру строит под предлогом войны. Если повезет, можно часть поддержки ********. Скажете, где же здесь улучшение? А я не уточнял, дела какой страны улучшатся.
В-четвертых, если заняться этим после войны - придется все делать по закону. А по закону три года не получалось.
Видите, какие важные дела. В общем, не спит СБУ с храбрым генералом Бакановым на удаленке. Пора работать. Кормушку за собой столбить, ведь после войны проебы Банковой будут озвучены. Надо поршнями шевелить.
Армия повоюет, украинцы помогут. **** не заняться решаловом, пока ситуация позволяет.
Если на фронте осечка, можно Залужного обвинить. Арестович скажет, «********». А уж если ВСУ победят - сами понимаете, кто победу себе припишет. Тогда, может, Арестович снова будет бесшумно пердеть в микрофон, ой, это же он говорил так всю жизнь.
Война - время, когда надо нашим помогать. Изо всех сил, от души.
Просто есть наши, а есть «слуги».
https://t.me/tanya_adams/2906
Те, що Мертвячука зелені будуть використовувати як "торпеду" проти Порошенка, було зрозуміло від самого початку. Ну як мінімум,ц е вдало лягає на ФСбшні фальшиві плівки, на усі ті ліві справи, що шили йому в ДБР/СБУ до війни (замість підготовки країни до оборони) і т.п.
Про готовність обміну Мертвячука наша сторона заявила вже наступного дня після затримання. Ідея обміну на АЗОВців також була з перших днів.
Скоріше за усе така домовленість досягнута і саме тому наші вийшли із заводу. Інакше це повна дурість, навіть для зелених.
Звісно, частиною цієї домовленості буде хайп. І це зрозуміло. Росіянам якось же потрібно пояснити чом вони відпускають "нацистів"? Ми дали їм час вигадати перемогу у Маріуполі, вони відзнімуть матеріали для власного бидла із нібито "полоненими нацистами", ну а наша влада хайпане на псевдопоказах Мертвячука проти політичного опонента.
Так от те, що ці псевдопокази з'явилися сьогодні, може свідчити про наближення обміну.
Якщо суспільство підхватить брехню Мертвечука і зробить із цього хайп, значить нашим захисникам доведеться там ще трохи посидіти, поки зелені знімуть з цього хайпу "пінку", а якщо ні, то обмін буде швидше.
Це звісно за умови, якщо схема такого обміну взагалі існує...
из текста статьи выплывает, что никто никаких никому гарантий возврата или обмена АЗОВцев не давал, а теперь только ищут возможности каких-то переговоров, уговоров...торгуются...
а "дело Порошенко" по навету мертвечука вытащили именно для того, чтоб поднять волну сплетен и домыслов здесь, и прикрыть жопу там, с очередным про*бом... кровавым!!!
зачем бездоказательные или малоаргументированные обвинения вбрасывать в прессу??? почему не идти с ними в суд??? а потом " ложечки нашлись но осадочек остался")))))
Их будет судить трибунал на территории непризнанной республики, пишет РБК, ссылаясь на заявление Дениса Пушилина. https://t.me/zerkalo_io/44905 https://t.me/zerkalo_io/44905
Учитывая, что раньше там постоянно заявляли о трибунале - это маленький, но прогресс.
Также в Красном кресте сказали, что не будут публиковать данные о выведенных с «Азовстали» украинских защитниках
Об этом сообщила представитель организации Мирелла Ходейб.
Информация о количестве и персональных данных выведенных из «Азовстали» украинских военнослужащих, которой располагает Международный Комитет Красного Креста, останется конфиденциальной и публично не будет обнародоваться. https://t.me/kievreal1/22150
...Дуже прикро, що нам довелось дати цим виродкам таку можливість спекулювати та маніпулювати…
Проте, наші захисники будуть жити.
І повернуться додому
https://t.me/operativnoZSU/25503
Можете не сумніватися, якби ситуація була протилежна, і при владі буда стара команда, вона вчинила би так саме.
Для нас головне, щоби наші герої повернулися в Україну, а політичний гешефт, ці виродки най собі залишать, якщо вони без нього нездатні нічого зробити.
Ихних у нас - около 600
Допустим, обмен. Кто и как будет решать кто из наших 4 000 будет обменян? Каково при этом остальным? Огромная моральная дилемма и ответственность перед семьями оставшихся 3 400.
Чекаємо повернення Азовців.
Официальной нигде не видел. Может что-то прозевал. Дайте ссылку