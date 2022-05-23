МЗС РФ не виключає можливості обговорення обміну захисників з "Азовсталі"

В Міністерстві закордонних справ не виключають можливості обговорення обміну українських захисників за "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".

"Заступник глави МЗС Росії Руденко не виключає можливості обговорення з Україною обміну полонених з "Азовсталі", - йдеться в повідомленні.

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