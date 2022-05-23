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Новини Обмін полоненими Війна
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МЗС РФ не виключає можливості обговорення обміну захисників з "Азовсталі"

азовсталь

В Міністерстві закордонних справ не виключають можливості обговорення обміну українських захисників за "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".

"Заступник глави МЗС Росії Руденко не виключає можливості обговорення з Україною обміну полонених з "Азовсталі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Червоний Хрест не публікуватиме список полонених з "Азовсталі"

Автор: 

МЗС рф (959) обмін (1149) росія (64969) Азовсталь (442) полонені (2256)


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Топ коментарі
+24
бугага, спасті рялового мєртвєчука...

...В общем, власть пытается помочь Украине изо всех сил - но злые и нехорошие ВСУ все же побеждают русских на поле боя.

Значит, хрен с ним. Пусть армия побеждает, так и быть: за ее спиной тем временем можно личные вопросы порешать. Удобно же. Пока страна воюет, а у тебя телевизионные эфиры на 100% подмяты - а то еще лавочка прикроется. Надо успеть.

Потому СБУ мигом вытаскивает дело Медведчука и снова лепит туда фамилию Порошенко. Настырно лепит. Вплоть до названий на слайдах, а то еще заказчику не понравится.

https://t.me/petroimazepa/11890

Я объясню, почему это дело начали крутить именно сейчас.

Во-первых, во время войны есть шанс устроить беспредел. Парализованы суды. Медиа под контролем, чего еще надо?

Во-вторых, это шанс ******* политического конкурента. Так мы узнали, что несмотря на все минусы и антирейтинги, Пороха все еще считают конкурентом. Удивлен, но ладно.

В-третьих, заодно можно улучшить дела на международной арене. Мол, тут ваша храбрая Украина втихаря диктатуру строит под предлогом войны. Если повезет, можно часть поддержки ********. Скажете, где же здесь улучшение? А я не уточнял, дела какой страны улучшатся.

В-четвертых, если заняться этим после войны - придется все делать по закону. А по закону три года не получалось.

Видите, какие важные дела. В общем, не спит СБУ с храбрым генералом Бакановым на удаленке. Пора работать. Кормушку за собой столбить, ведь после войны проебы Банковой будут озвучены. Надо поршнями шевелить.

Армия повоюет, украинцы помогут. **** не заняться решаловом, пока ситуация позволяет.

Если на фронте осечка, можно Залужного обвинить. Арестович скажет, «********». А уж если ВСУ победят - сами понимаете, кто победу себе припишет. Тогда, может, Арестович снова будет бесшумно пердеть в микрофон, ой, это же он говорил так всю жизнь.

Война - время, когда надо нашим помогать. Изо всех сил, от души.

Просто есть наши, а есть «слуги».
https://t.me/tanya_adams/2906
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23.05.2022 12:02
+12
Тепер я зрозумів, чому втягнули Медведчука з "чесними і щирими" показати на Порошенка! Це щоб перебити хвилю негативу через полон захисників "Ащовсталі"! Виявляється, ніхто з влади про їхній обмін не домовився. А брехали всі саме про домовленість. Всі. Починаючи з самого Зєлєнского і закінчуючи останнім Подоляком. Розрахунок саме на те, що опозиція буде змушена обороняти Порошенка від нових нападок зеленої влади і не буде піднімати ґвалт стосовно Азовців. І робити це опозиції буде вкрай важко, враховуючи вимкнення з ефіру опозиційних каналів. До речі, а куди пропав єдиний дорослий серед зеленої шпани - Данілов?
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23.05.2022 12:15
+9
прямое...
из текста статьи выплывает, что никто никаких никому гарантий возврата или обмена АЗОВцев не давал, а теперь только ищут возможности каких-то переговоров, уговоров...торгуются...
а "дело Порошенко" по навету мертвечука вытащили именно для того, чтоб поднять волну сплетен и домыслов здесь, и прикрыть жопу там, с очередным про*бом... кровавым!!!
зачем бездоказательные или малоаргументированные обвинения вбрасывать в прессу??? почему не идти с ними в суд??? а потом " ложечки нашлись но осадочек остался")))))
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23.05.2022 12:42
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бугага, спасті рялового мєртвєчука...

...В общем, власть пытается помочь Украине изо всех сил - но злые и нехорошие ВСУ все же побеждают русских на поле боя.

Значит, хрен с ним. Пусть армия побеждает, так и быть: за ее спиной тем временем можно личные вопросы порешать. Удобно же. Пока страна воюет, а у тебя телевизионные эфиры на 100% подмяты - а то еще лавочка прикроется. Надо успеть.

Потому СБУ мигом вытаскивает дело Медведчука и снова лепит туда фамилию Порошенко. Настырно лепит. Вплоть до названий на слайдах, а то еще заказчику не понравится.

https://t.me/petroimazepa/11890

Я объясню, почему это дело начали крутить именно сейчас.

Во-первых, во время войны есть шанс устроить беспредел. Парализованы суды. Медиа под контролем, чего еще надо?

Во-вторых, это шанс ******* политического конкурента. Так мы узнали, что несмотря на все минусы и антирейтинги, Пороха все еще считают конкурентом. Удивлен, но ладно.

В-третьих, заодно можно улучшить дела на международной арене. Мол, тут ваша храбрая Украина втихаря диктатуру строит под предлогом войны. Если повезет, можно часть поддержки ********. Скажете, где же здесь улучшение? А я не уточнял, дела какой страны улучшатся.

В-четвертых, если заняться этим после войны - придется все делать по закону. А по закону три года не получалось.

Видите, какие важные дела. В общем, не спит СБУ с храбрым генералом Бакановым на удаленке. Пора работать. Кормушку за собой столбить, ведь после войны проебы Банковой будут озвучены. Надо поршнями шевелить.

Армия повоюет, украинцы помогут. **** не заняться решаловом, пока ситуация позволяет.

Если на фронте осечка, можно Залужного обвинить. Арестович скажет, «********». А уж если ВСУ победят - сами понимаете, кто победу себе припишет. Тогда, может, Арестович снова будет бесшумно пердеть в микрофон, ой, это же он говорил так всю жизнь.

Война - время, когда надо нашим помогать. Изо всех сил, от души.

Просто есть наши, а есть «слуги».
https://t.me/tanya_adams/2906
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23.05.2022 12:02 Відповісти
К обмену азовцев это какое отношение имеет?
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23.05.2022 12:18 Відповісти
Невідомо, але є побічні факти, що можуть на це вказувати.
Те, що Мертвячука зелені будуть використовувати як "торпеду" проти Порошенка, було зрозуміло від самого початку. Ну як мінімум,ц е вдало лягає на ФСбшні фальшиві плівки, на усі ті ліві справи, що шили йому в ДБР/СБУ до війни (замість підготовки країни до оборони) і т.п.
Про готовність обміну Мертвячука наша сторона заявила вже наступного дня після затримання. Ідея обміну на АЗОВців також була з перших днів.
Скоріше за усе така домовленість досягнута і саме тому наші вийшли із заводу. Інакше це повна дурість, навіть для зелених.
Звісно, частиною цієї домовленості буде хайп. І це зрозуміло. Росіянам якось же потрібно пояснити чом вони відпускають "нацистів"? Ми дали їм час вигадати перемогу у Маріуполі, вони відзнімуть матеріали для власного бидла із нібито "полоненими нацистами", ну а наша влада хайпане на псевдопоказах Мертвячука проти політичного опонента.
Так от те, що ці псевдопокази з'явилися сьогодні, може свідчити про наближення обміну.
Якщо суспільство підхватить брехню Мертвечука і зробить із цього хайп, значить нашим захисникам доведеться там ще трохи посидіти, поки зелені знімуть з цього хайпу "пінку", а якщо ні, то обмін буде швидше.
Це звісно за умови, якщо схема такого обміну взагалі існує...
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23.05.2022 12:28 Відповісти
прямое...
из текста статьи выплывает, что никто никаких никому гарантий возврата или обмена АЗОВцев не давал, а теперь только ищут возможности каких-то переговоров, уговоров...торгуются...
а "дело Порошенко" по навету мертвечука вытащили именно для того, чтоб поднять волну сплетен и домыслов здесь, и прикрыть жопу там, с очередным про*бом... кровавым!!!
зачем бездоказательные или малоаргументированные обвинения вбрасывать в прессу??? почему не идти с ними в суд??? а потом " ложечки нашлись но осадочек остался")))))
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23.05.2022 12:42 Відповісти
Ну... стаття це дуже вагоме джерело інформації
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23.05.2022 12:53 Відповісти
делікатно треба, як каже наш президент, котрий не менший майстер многоходовочок
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23.05.2022 13:38 Відповісти
Просто тепер будуть шантажувати життями бійців. "У нас товар у вас купець". І яку ціну вони запросять - мало не здасться. Жах. І де тепер той Пасєрєдін Боневтікович зупиниться....
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23.05.2022 14:06 Відповісти
100%
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23.05.2022 12:41 Відповісти
Так до полону усе було вияснено, ах да мертвечук говорить те що потрібно зе і ботоксу
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23.05.2022 12:04 Відповісти
Все пленные с «Азовстали» содержатся в самопровозглашенной ДНР.
Их будет судить трибунал на территории непризнанной республики, пишет РБК, ссылаясь на заявление Дениса Пушилина. https://t.me/zerkalo_io/44905 https://t.me/zerkalo_io/44905

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23.05.2022 12:06 Відповісти
Ні ДНР, ні Пушилін там нічого не вирішують. Надійде наказ із Кремля, Пушилін буде особисто їм берці мити та ручкою навздогін махати, бажаючи приємної подорожі.
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23.05.2022 12:31 Відповісти
не все - в Ростов забрали многих
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23.05.2022 14:34 Відповісти
❗️Замглавы МИД россии Руденко допустил возможность обсуждения с Украиной обмена эвакуированных украинских бойцов с "Азовстали", - росСМИ

Учитывая, что раньше там постоянно заявляли о трибунале - это маленький, но прогресс.

Также в Красном кресте сказали, что не будут публиковать данные о выведенных с «Азовстали» украинских защитниках

Об этом сообщила представитель организации Мирелла Ходейб.

Информация о количестве и персональных данных выведенных из «Азовстали» украинских военнослужащих, которой располагает Международный Комитет Красного Креста, останется конфиденциальной и публично не будет обнародоваться. https://t.me/kievreal1/22150
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23.05.2022 12:09 Відповісти
тобто - їх ЗДАЛИ в ПОЛОН за можливість поюзати мертвечука проти Порошенка..?

...Дуже прикро, що нам довелось дати цим виродкам таку можливість спекулювати та маніпулювати…

Проте, наші захисники будуть жити.
І повернуться додому
https://t.me/operativnoZSU/25503
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23.05.2022 12:12 Відповісти
чи всі хто потрапив в полон в 14-му повернулись додому ?
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23.05.2022 12:14 Відповісти
Ви так впевнені?
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23.05.2022 12:16 Відповісти
Думаю що ні. Не потрібно робити із Зелі вже повного покидька. Я вірю, що він намагався їм допомогти і метою є їхнє звільнення, але те, що у процесі обміну вони не забудуть хайпанути на цьому і вдарити по політичному опоненту, це очевидно. Це як і велике будівництво, компаніями які їм належать і т.п. На жаль УСЯ наша влада така. Від центральної до місцевих, від "зелених" до "червоних" і це дуже не скоро зміниться.
Можете не сумніватися, якби ситуація була протилежна, і при владі буда стара команда, вона вчинила би так саме.
Для нас головне, щоби наші герої повернулися в Україну, а політичний гешефт, ці виродки най собі залишать, якщо вони без нього нездатні нічого зробити.
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23.05.2022 12:36 Відповісти
Робити покидька?!!! А для чого "робити"? На другу добу вторгнення кацапи були вже на околицях Києва, Каховську ГЕС взяли о 10 годині першого дня, Херсон, Бердянськ, Маріуполь - тупо здали, мали здати ще ц Миколаєв, та щось пішло не так. Результати ви всі знаєте. Так для чого когось із когось "робити"?
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23.05.2022 12:50 Відповісти
Я вважаю що покидьок та ідіот це різні речі. Покидьок би прибрав відразу після війни Єрмака, а не намагався з нього героя робити. Ви пригадайте перший тиждень війни. Ху.ло дало наказ його особисто вбити, а він на перемовини сподівався. Він точно не покидьок.
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23.05.2022 12:56 Відповісти
не позорься кацап не отмазывай свою зеленую консерву
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23.05.2022 14:37 Відповісти
Для того, щоб бути повним покидьком, тобто свідомим злочинцем, треба щось розуміти та планувати. Ясно зеля на таке не здібний, він тільки озвучує те, що йому вклали в мізки старші товариши.
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23.05.2022 12:51 Відповісти
че-ты несешь зеленски и есть последний подонок - собрав вокруг себя таких же кремлевсикх ублюдков
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23.05.2022 14:36 Відповісти
тож це все таки полон , а не евакуація ? тоді для чого закривали всі рота щоб рідні Азовців не вмовляли їх здатися ?
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23.05.2022 12:13 Відповісти
Было бы неплохо подключить импотентный красный крест к передаче в расею их трупиков, которые накапливаются в вагонах-рефрижераторах. Польза со всех сторон. Кацапам будет "приятно" получить свой шлак, и мы увидим еще не один вопль в соцсетях.
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23.05.2022 12:14 Відповісти
Тепер я зрозумів, чому втягнули Медведчука з "чесними і щирими" показати на Порошенка! Це щоб перебити хвилю негативу через полон захисників "Ащовсталі"! Виявляється, ніхто з влади про їхній обмін не домовився. А брехали всі саме про домовленість. Всі. Починаючи з самого Зєлєнского і закінчуючи останнім Подоляком. Розрахунок саме на те, що опозиція буде змушена обороняти Порошенка від нових нападок зеленої влади і не буде піднімати ґвалт стосовно Азовців. І робити це опозиції буде вкрай важко, враховуючи вимкнення з ефіру опозиційних каналів. До речі, а куди пропав єдиний дорослий серед зеленої шпани - Данілов?
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23.05.2022 12:15 Відповісти
Наших у них более 4 000
Ихних у нас - около 600

Допустим, обмен. Кто и как будет решать кто из наших 4 000 будет обменян? Каково при этом остальным? Огромная моральная дилемма и ответственность перед семьями оставшихся 3 400.
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23.05.2022 12:23 Відповісти
все так,але мертвий кацап набагато приємныше полоненого кацапа.
Чекаємо повернення Азовців.
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23.05.2022 12:26 Відповісти
Откуда инфа о количестве ихних и наших?
Официальной нигде не видел. Может что-то прозевал. Дайте ссылку
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23.05.2022 12:29 Відповісти
Це данні МО РФ. Чому людина зареєстрована у квітні цього року їх постить, думайте самі.
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23.05.2022 12:37 Відповісти
ты ссылаешься на данные кацапов? ты в своем уме кремлебот?
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23.05.2022 14:39 Відповісти
Головний пропагандон соловйопіна у суботу аж слинею давився і верещав, що який накуй обмін НА ЯКОГОСЬ там мєртвєтьчюка, слуцького з лдпр з гівном змішував, коли той було, заїкнувся про такий варіант. Найкращий варіант для обміну - захопити у полон праву руку кадирки, делімханова, він як раз десь під Рубіжним і Кремінною шатається, шайтан
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23.05.2022 12:44 Відповісти
Подозреваю, орки устроят над нашим красочный суд, а потом за исключением командиров (для них это очень сакральные личности) обменяют...
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23.05.2022 12:53 Відповісти
 
 