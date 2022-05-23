Червоний Хрест не публікуватиме список полонених з "Азовсталі"

Інформація про кількість і персональні дані виведених з "Азовсталі" українських військовослужбовців, яку має чи матиме у своєму розпорядженні Міжнародний Комітет Червоного Хреста, залишиться конфіденційною та публічно не оприлюднюватиметься.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила представниця організації Мірелла Ходейб.

"Ця інформація є конфіденційною. Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримка їхнього зв’язку із родинами. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували, або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому", - пояснила вона.

За словами Ходейб, реєстрація військовополонених організацією дає їм змогу "відчувати себе захищеними принаймні від ризику зникнути безслідно".

"Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти родичів, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ електронною поштою [email protected], а також за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155", - поінформувала вона.

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