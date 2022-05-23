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Новини
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Червоний Хрест не публікуватиме список полонених з "Азовсталі"

азовсталь

Інформація про кількість і персональні дані виведених з "Азовсталі" українських військовослужбовців, яку має чи матиме у своєму розпорядженні Міжнародний Комітет Червоного Хреста, залишиться конфіденційною та публічно не оприлюднюватиметься.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила представниця організації Мірелла Ходейб.

"Ця інформація є конфіденційною. Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримка їхнього зв’язку із родинами. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували, або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому", - пояснила вона.

За словами Ходейб, реєстрація військовополонених організацією дає їм змогу "відчувати себе захищеними принаймні від ризику зникнути безслідно".

"Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти родичів, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ електронною поштою [email protected], а також за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155", - поінформувала вона.

Також дивіться: "Фортеця Маріуполь": опубліковано короткий фільм-прощання захисника з "Азовсталлю". ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3225) Червоний Хрест (402) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+37
почти 3 месяца в полном окружении .. без пополнения резервов в вооружении и людях... с 1000-1500 мирняка (только детей 400-500) на плечах без пополнения запасов еды, воды...с каждодневными вылазками для активного сопротивления (с подбитой техникой и трупами русни) и под непрекращающимися артобстрелами, авиа/бомбардировками и ракетами с моря....
и вы сомневаетесь в из героизме???? ню-ню...
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23.05.2022 09:59
+31
чем больше тайн - тем сильнее недоверие и подозрения....
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23.05.2022 09:53
+28
Ти смердюча тилова гнида. Ще раз повторю - ти смердюча тилова гнида з дупою, що вросла в диван.
Ти, кончений *****, розумієш, ЩО пережили і ЯК воювали ці хлопці? Ти хотів би, тупий випердок, щоб вони просто загинули, але ніякого полону? Гордість понад усе? Тіпо как "русскіє не здаюцца"?
Ах ти мерзота бездушна.
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23.05.2022 09:58
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А що там обороняти глибоко в тилу ворога? На них свій клюв ти не маєш аж ніякого права відкривати.
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23.05.2022 09:55 Відповісти
Ти смердюча тилова гнида. Ще раз повторю - ти смердюча тилова гнида з дупою, що вросла в диван.
Ти, кончений *****, розумієш, ЩО пережили і ЯК воювали ці хлопці? Ти хотів би, тупий випердок, щоб вони просто загинули, але ніякого полону? Гордість понад усе? Тіпо как "русскіє не здаюцца"?
Ах ти мерзота бездушна.
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23.05.2022 09:58 Відповісти
Про що відосік? Про татухи? Це що доводить? Що українці фашисти? Чому? Тому,що немовлят не ґвалтують,як це роблять всі РУЦКІЄ ? Ну то краще бути фашистом,ніж РУЦКІМ,бо фашисти немовлят не ґвалтували..
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23.05.2022 11:59 Відповісти
Про що відосік? Про татухи? Це що доводить? Що українці фашисти? Чому? Тому,що немовлят не ґвалтують,як це роблять всі РУЦКІЄ ? Ну то краще бути фашистом,ніж РУЦКІМ,бо фашисти немовлят не ґвалтували..
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23.05.2022 12:00 Відповісти
Так немецкие наци по сравнению с вами рашистами- детский сад, штані на лямочках. Или ті будешь отрицать, что НКВД обучали гестаповцев. По большому счету, мне по барабану как каждый испортил себе кожу- его право, но одно они делали правильно- уничтожали московитских нацистов, котороые вдруг решили, что они вправе учить всех как жить. Нет. Разговор с оккупантом должен длиться не дольше автоматной очереди. Так , что готовьтесь кацапчики, скоро к хробакам , на обед!
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23.05.2022 12:41 Відповісти
почти 3 месяца в полном окружении .. без пополнения резервов в вооружении и людях... с 1000-1500 мирняка (только детей 400-500) на плечах без пополнения запасов еды, воды...с каждодневными вылазками для активного сопротивления (с подбитой техникой и трупами русни) и под непрекращающимися артобстрелами, авиа/бомбардировками и ракетами с моря....
и вы сомневаетесь в из героизме???? ню-ню...
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23.05.2022 09:59 Відповісти
Это кацап, с ним не надо разговаривать. По-хорошему, его надо денацифицировать, ну или хотя бы нажать кнопку спам на его высере.
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23.05.2022 11:59 Відповісти
Героиз это следствие ошибок управления, так сами военные говорят. Защитники ДАПа остануться в истори Украины героями, а эти вряд ли, потому что итог ужасен. Сдавшиеся стали разменной валютой в мутках ОП и Хремля, воины которых бадут менять не територии уже точно не герои, а позор. Понимаю люди сочувствуюьт сдавшимся, медиа накачали тонны эмпатии в обществе, но 1700 человек это слишком много, чтоб проглотить медианаживку.
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23.05.2022 10:19 Відповісти
Ось це погано
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23.05.2022 09:52 Відповісти
чем больше тайн - тем сильнее недоверие и подозрения....
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23.05.2022 09:53 Відповісти
красньій крєст - прогнила контора-проститутка.
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23.05.2022 09:55 Відповісти
Все проститутки кроме Зеленского,ото гырой телевизионный.
****.й сам договорись с кацапьем.
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23.05.2022 10:33 Відповісти
Я так розумію, що від ботів нікуди не дінешся, але відповім, можливо хтось таки прочитає. Червоний Хрест, ніколи, і нікому не надає відому інформацію, тому що є нейтральною та неупередженою організацією до всіх сторін конфлікту, як до України, так і до росії в данному випадку (якби це було не так, то й Червоний Хрест не міг би виконувати свої функції). Для всіх, хто кричить про зраду з боку Червоного Хреста, читаємо уважно його статут, принципи роботи інше. Якщо вам щось не подобається - знайдіть інший шлях зберегти життя людей з Азовсталі та інших українців, що потрапили у полон, табори, переселення до росії.
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23.05.2022 11:21 Відповісти
Червоний Хрест допомогав кацапа депортувати Маріупольців в парашку.Це злочин проти українців.І Червоний Хрест є співучасником цього етничного злочину.
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23.05.2022 12:13 Відповісти
Дивно. При такій увазі до "справи" - така візантійщина.
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23.05.2022 09:56 Відповісти
А хто та що їм загрожує?!
Загрожують їм ТІЛЬКИ рашисти, які і тримають їх у полоні!
Рашистами ці списки і НАХ не потрібні.
Червоний Хрест - прогнивша про-рашистська контора!
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23.05.2022 09:57 Відповісти
Все? Нас почали готувати до думки що вони все ж таки полонені?
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23.05.2022 10:00 Відповісти
І обміну по новому закону не підлягають. Обмін повинен був пройти автоматично. Так писали. Брехню писать легко,їй вірять легко і відповідати не потрібно. За правду можна поплатитись.
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23.05.2022 10:27 Відповісти
Фантазии того,кто к этому договору никакого отношения не имеет,попрошу
не выдавать за действительность.
Россияне тоже люди,они не нападут
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23.05.2022 10:36 Відповісти
кто люди?
или это такой сарказм?
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23.05.2022 11:34 Відповісти
Не треба сваритися між собою, це нічого не міняє..Річ не в тому, що вони там де є, а річ в тому, Чому так трапилося??Відповідь проста.Зрада мала місце. Ніхто мене не переубідить, що так швиденько туди зайшли рашисти самі по собі..Весь Південь мав бути укріплений не гірше за Київ..Але..Там підіграли сябри (сволота та ще)..-наслідок руйнування 5-ти областей..А з Півднем-скоріше за все, що відболося щось не те..Як би нам не казали..За Маріупольців-це, звісно, жах..Але і вмирати сенсу не було..Вони і так зробили все можливе..
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23.05.2022 10:12 Відповісти
Якщо списки неоприлюднені, то про яке відчуття захищеності від зникнення йде мова? Щось з логікою у цій конторі негаразд. А ще оте - має чи матиме. Червоний Хрест опікується людьми, взяв на себе відповідальність і махлює зі списками. Я правильно розумію ?
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23.05.2022 10:13 Відповісти
Лишається лише гадати.., та вірити..
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23.05.2022 10:13 Відповісти
списки мають бути у відкритому доступі - тільки так у полонених буде відчуття захищеності, так суспільство зможе підтримувати тему відкритою і не давати її забути
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23.05.2022 10:19 Відповісти
Навіщо? Щоб сім'ї колошматили. За кожного відповідає,хто список формував.Хотя вони такі слабі
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23.05.2022 10:30 Відповісти
Так,ЧХ порушить закон по персональним данним якщо оголосить.Але для родин полонених надали можливість звірити інформацію та підтримувати зв'язок.
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23.05.2022 10:50 Відповісти
мені болить за кожного полоненого, а червоний хрест вже доказав свою некомпетентність і вірити, що вони за когось відповідатимуть - ну таке...
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23.05.2022 11:12 Відповісти
Може их назад вернуть,если все лучше
знают что ООН делать,по просьбе Зеленского?
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23.05.2022 10:39 Відповісти
Ответственность, за Азовцев ,лежит полностью , на Киеве , кто отдал приказ остаться
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23.05.2022 10:45 Відповісти
поховали
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23.05.2022 11:30 Відповісти
Ну з червоним хрестом все зрозуміло, а наші що кажуть? Щось ******* подіями з вагнерівцями... (((
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23.05.2022 11:34 Відповісти
Зелені і тут всіх обтрахали...
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23.05.2022 12:00 Відповісти
Російські підстилки...
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23.05.2022 12:46 Відповісти
данные не будут публиковать, чтобы потом нельзя было найти людей. обоснование что личные данные нельзя публиковать смешны, т.к. москали уже все эти данные по нашим пленным имеют. явно это москальское условие - не публиковать данные наших пленных, чтобы невозможно было потом узнать кто попал в плен, а кто нет, кто жив, а кого фсб-ешные мрази убили в застенках.
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25.05.2022 11:41 Відповісти
 
 