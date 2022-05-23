Красный Крест не будет публиковать список пленных с "Азовстали"
Информация о количестве и персональных данных выведенных с "Азовстали" украинских военнослужащих, которой располагает Международный Комитет Красного Креста, останется конфиденциальной и публично не будет обнародоваться.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила представитель организации Мирелла Ходейб.
"Эта информация является конфиденциальной. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем", – сообщила представительница МККК.
За словами Ходейб, регистрация военнопленных организацией позволяет им "чувствовать себя защищенными, по крайней мере, от риска исчезнуть бесследно".
"Семьи, которые ищут информацию о пропавших без вести родственниках, могут связаться с Центральным агентством розыска МККК по электронной почте [email protected], а также по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155", - проинформировала она.
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Ти, кончений *****, розумієш, ЩО пережили і ЯК воювали ці хлопці? Ти хотів би, тупий випердок, щоб вони просто загинули, але ніякого полону? Гордість понад усе? Тіпо как "русскіє не здаюцца"?
Ах ти мерзота бездушна.
и вы сомневаетесь в из героизме???? ню-ню...
****.й сам договорись с кацапьем.
Загрожують їм ТІЛЬКИ рашисти, які і тримають їх у полоні!
Рашистами ці списки і НАХ не потрібні.
Червоний Хрест - прогнивша про-рашистська контора!
не выдавать за действительность.
Россияне тоже люди,они не нападут
или это такой сарказм?
знают что ООН делать,по просьбе Зеленского?