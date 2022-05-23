Красный Крест не будет публиковать список пленных с "Азовстали"

Информация о количестве и персональных данных выведенных с "Азовстали" украинских военнослужащих, которой располагает Международный Комитет Красного Креста, останется конфиденциальной и публично не будет обнародоваться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила представитель организации Мирелла Ходейб.

"Эта информация является конфиденциальной. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем", – сообщила представительница МККК.

За словами Ходейб, регистрация военнопленных организацией позволяет им "чувствовать себя защищенными, по крайней мере, от риска исчезнуть бесследно".

"Семьи, которые ищут информацию о пропавших без вести родственниках, могут связаться с Центральным агентством розыска МККК по электронной почте [email protected], а также по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155", - проинформировала она.

Читайте также: Посещение Мариуполя сейчас – это дорога в один конец, - Андрющенко