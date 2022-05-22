Посещение Мариуполя сейчас – это дорога в один конец, - Андрющенко

Вчера в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдают в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура оккупантов. Очередь на получение пропуск расписана вперед на несколько недель", - отметил он.

По словам Андрющенко, для выезда из Мариуполя машиной нужен пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах "МВД ДНР".

"Для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также нужен пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичный.

Для передвижения внутри Мариуполя между административными районами также требуется пропуск на автомобиль.

Для тех, кто собирается посетить Мариуполь – помните. Сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров у вас почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - пояснил советник мэра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наладить жизнь в Мариуполе можно через два года, но у РФ нет ресурсов, - Андрющенко