Посещение Мариуполя сейчас – это дорога в один конец, - Андрющенко
Вчера в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдают в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура оккупантов. Очередь на получение пропуск расписана вперед на несколько недель", - отметил он.
По словам Андрющенко, для выезда из Мариуполя машиной нужен пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах "МВД ДНР".
"Для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также нужен пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичный.
Для передвижения внутри Мариуполя между административными районами также требуется пропуск на автомобиль.
Для тех, кто собирается посетить Мариуполь – помните. Сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров у вас почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - пояснил советник мэра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нет скорой помощи, пожарных машин, нет садиков, жилья, магазинов и дорог. Но уже есть русские газеты и телемониторы возле пунктов выдачи еды и воды.
Это пропаганда одного уровня, но есть еще много гораздо более хитрых и скрытных технологий.
Ещё месяц-другой - и народ неизбежно начнет уставать от войны, особенно если она не прийдёт в новые регионы. Людям помогут устать, закидывая в сеть нужные нарративы типа тех, что уже применялись и сидели в украинцах, заставляя апплодировать новым дорогам и не замечать про**анной оборонки. "Наші хлопці гинуть за той сєпарський Донбас!".
Еще месяц-другой - и начнут уставать зарубежные доноры, а в западном инфополе Украины будет все меньше и меньше. Им помогут устать российские нарративы, заготовленные специально для европейцев. Они уже вовсю циркулирую по сети: "Тарифы выросли, жить стало очень дорого, почему рядовой немец или эстонец должен платить за какой-то там конфликт хрен знает где?"
Нам кровь из носа необходимо противопоставить что-то российской пропаганде, противопоставить не на уровне блогеров с микро-аудиториями, а на уровне страны.
https://t.me/tanya_adams/2902
Мало в Украине городов и сел разрушенных.
За Мариуполь пусть Ахметов переживает
Гр.Украины имеют права и обязанности-быть призваны в ВСУ.
Много их в ВСУ с Крыма,Донецка за 8 лет призвали?
Территории Украины под окупацией.
Ответственен окупант.
https://twitter.com/kolezev/status/1528273728748109824