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Новости Война
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Посещение Мариуполя сейчас – это дорога в один конец, - Андрющенко

маріуполь

Вчера в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдают в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура оккупантов. Очередь на получение пропуск расписана вперед на несколько недель", - отметил он.

По словам Андрющенко, для выезда из Мариуполя машиной нужен пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах "МВД ДНР".

"Для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также нужен пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичный.

Для передвижения внутри Мариуполя между административными районами также требуется пропуск на автомобиль.

Для тех, кто собирается посетить Мариуполь – помните. Сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров у вас почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - пояснил советник мэра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наладить жизнь в Мариуполе можно через два года, но у РФ нет ресурсов, - Андрющенко

Мариуполь (5706)


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Топ комментарии
+10
Не понимаю, зачем эта информация. По статьям создается впечатление, что война уже закончена и людей ставят перед фактом новой реальности, где объясняют украинцам, как надо ездить в оккупированные хрюсией города Украины и какие бумажки для этого оформлять.
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22.05.2022 13:18
+5
Зачем вы нам это пишите? Окупант отвечает за оккупированных
Мало в Украине городов и сел разрушенных.
За Мариуполь пусть Ахметов переживает
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22.05.2022 13:19
+5
Можливо, я в чомусь не розбираюсь, але хтось же так командував, що Маріуполь з самого початку війни був обложений рашинськими нелюдами або хтось це допустив таким керуванням...
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22.05.2022 13:43
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Не понимаю, зачем эта информация. По статьям создается впечатление, что война уже закончена и людей ставят перед фактом новой реальности, где объясняют украинцам, как надо ездить в оккупированные хрюсией города Украины и какие бумажки для этого оформлять.
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22.05.2022 13:18 Ответить
Поки що так і є. Там окупація.
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22.05.2022 13:21 Ответить
...Посмотрите: в оккупированном Мариуполе нет газа, электричества и воды.
Нет скорой помощи, пожарных машин, нет садиков, жилья, магазинов и дорог. Но уже есть русские газеты и телемониторы возле пунктов выдачи еды и воды.
Это пропаганда одного уровня, но есть еще много гораздо более хитрых и скрытных технологий.
Ещё месяц-другой - и народ неизбежно начнет уставать от войны, особенно если она не прийдёт в новые регионы. Людям помогут устать, закидывая в сеть нужные нарративы типа тех, что уже применялись и сидели в украинцах, заставляя апплодировать новым дорогам и не замечать про**анной оборонки. "Наші хлопці гинуть за той сєпарський Донбас!".
Еще месяц-другой - и начнут уставать зарубежные доноры, а в западном инфополе Украины будет все меньше и меньше. Им помогут устать российские нарративы, заготовленные специально для европейцев. Они уже вовсю циркулирую по сети: "Тарифы выросли, жить стало очень дорого, почему рядовой немец или эстонец должен платить за какой-то там конфликт хрен знает где?"

Нам кровь из носа необходимо противопоставить что-то российской пропаганде, противопоставить не на уровне блогеров с микро-аудиториями, а на уровне страны.
https://t.me/tanya_adams/2902
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22.05.2022 14:16 Ответить
Зачем вы нам это пишите? Окупант отвечает за оккупированных
Мало в Украине городов и сел разрушенных.
За Мариуполь пусть Ахметов переживает
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22.05.2022 13:19 Ответить
А в Мариуполе украинский флаг,законы,конституция.?
Гр.Украины имеют права и обязанности-быть призваны в ВСУ.
Много их в ВСУ с Крыма,Донецка за 8 лет призвали?
Территории Украины под окупацией.
Ответственен окупант.
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22.05.2022 13:54 Ответить
https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1528226847946944514 https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1528226847946944514

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22.05.2022 13:19 Ответить
Отец погибшего на «Москве» срочника Егора Шкребца, Дмитрий Шкребец, вчера много чего написал «ВКонтакте». В том числе он считает, что поврежденный крейсер с тяжелоранеными затопили специально, чтобы скрыть обстоятельства катастрофы.

https://twitter.com/kolezev/status/1528273728748109824
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22.05.2022 13:27 Ответить
Десь читав ,що був зелений коридор для виїзду з Запорізької області в бік окупованих територій.Цікаво,чи багато вати поїхало?Хтось скиньте посилання.
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22.05.2022 13:37 Ответить
вам же говорили - мотаются туда-сюда за лекарствами, питанием, кормами для животных, у кого есть знакомые или через руки! если вы не пенсионер , которым хоть на карточку могут пенсию прислать , то вам считай хана! много молодых и с детьми поуезжало, оставив престарелых родоков...
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22.05.2022 13:56 Ответить
Начинается, назад в будущее, 2014 , шастанье туда сюда ,наших людей. Я много знаю людей из Донецка, но они нормальные, как уехали, так ни разу не возвращались . Возвращаться, те кто сотрудничает с оккупантом Идиоты от расии хотят получить компенсацию за жильё, одна из причин.
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22.05.2022 13:43 Ответить
Можливо, я в чомусь не розбираюсь, але хтось же так командував, що Маріуполь з самого початку війни був обложений рашинськими нелюдами або хтось це допустив таким керуванням...
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22.05.2022 13:43 Ответить
Оманські домовленості.
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22.05.2022 15:31 Ответить
гудок не сильно и расстроился тем что завод древний завалили - теперь 30 лярдов будет требовать от раиссии при стоимости самого завода в 10.
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22.05.2022 14:01 Ответить
Пусть требует,кацапы должны башлять.
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22.05.2022 22:42 Ответить
Запорожец, бедняга, смог уцелеть. Но выехать, видимо, бенза не хватило.
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22.05.2022 15:30 Ответить
 
 