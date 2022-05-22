Відвідини Маріуполя зараз - це дорога в один кінець, - Андрющенко
Вчора в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії перепустки три дні, але вона одноразова (тобто скористуватись нею можна лише один раз). Перепустку видають в Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації комендатура окупантів. Черга на отримання перепустки розписана вперед на декілька тижнів", - зазначив він.
За словами Андрющенка, для виїзду з Маріуполя автівкою потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвіддлках "МВС ДНР".
"Для пересування Маріупольським районом (без в’їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд з Мангуша до Ялти (або Урзуф) без перепустки неможливий. Термін та порядок дії аналогічний.
Для пересування в середні Маріуполя між адміністративними районами також потрібна перепустка на авто.
Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь – пам’ятайте. На зараз це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", - пояснив радник мера.
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Нет скорой помощи, пожарных машин, нет садиков, жилья, магазинов и дорог. Но уже есть русские газеты и телемониторы возле пунктов выдачи еды и воды.
Это пропаганда одного уровня, но есть еще много гораздо более хитрых и скрытных технологий.
Ещё месяц-другой - и народ неизбежно начнет уставать от войны, особенно если она не прийдёт в новые регионы. Людям помогут устать, закидывая в сеть нужные нарративы типа тех, что уже применялись и сидели в украинцах, заставляя апплодировать новым дорогам и не замечать про**анной оборонки. "Наші хлопці гинуть за той сєпарський Донбас!".
Еще месяц-другой - и начнут уставать зарубежные доноры, а в западном инфополе Украины будет все меньше и меньше. Им помогут устать российские нарративы, заготовленные специально для европейцев. Они уже вовсю циркулирую по сети: "Тарифы выросли, жить стало очень дорого, почему рядовой немец или эстонец должен платить за какой-то там конфликт хрен знает где?"
Нам кровь из носа необходимо противопоставить что-то российской пропаганде, противопоставить не на уровне блогеров с микро-аудиториями, а на уровне страны.
https://t.me/tanya_adams/2902
Мало в Украине городов и сел разрушенных.
За Мариуполь пусть Ахметов переживает
Гр.Украины имеют права и обязанности-быть призваны в ВСУ.
Много их в ВСУ с Крыма,Донецка за 8 лет призвали?
Территории Украины под окупацией.
Ответственен окупант.
https://twitter.com/kolezev/status/1528273728748109824