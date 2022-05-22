Відвідини Маріуполя зараз - це дорога в один кінець, - Андрющенко

Вчора в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії перепустки три дні, але вона одноразова (тобто скористуватись нею можна лише один раз). Перепустку видають в Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації комендатура окупантів. Черга на отримання перепустки розписана вперед на декілька тижнів", - зазначив він.

За словами Андрющенка, для виїзду з Маріуполя автівкою потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвіддлках "МВС ДНР".

"Для пересування Маріупольським районом (без в’їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд з Мангуша до Ялти (або Урзуф) без перепустки неможливий. Термін та порядок дії аналогічний.

Для пересування в середні Маріуполя між адміністративними районами також потрібна перепустка на авто.

Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь – пам’ятайте. На зараз це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", - пояснив радник мера.

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