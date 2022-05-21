"Фортеця Маріуполь": опубліковано короткий фільм-прощання захисника з "Азовсталлю". ВIДЕО
Об’єднання BABYLON’13 опублікувало короткий фільм-прощання, знятий керівником пресслужби "Азову" Дмитром Козацьким - автором щемких фотографій з "Азовсталі".
Ці кадри він зняв за день полону. Тепер вони опубліковані на каналі BABYLON’13 в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Орест, голова прес служби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання", - розповіли в BABYLON’13.
Топ коментарі
+29 Cвітлана Хорішко #467395
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+17 Voc Vox
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+16 olele
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Людей беречь надо...
Героям Слава!
Я ніколи не узнаю....,чи був напрямок на Донбас в пріорітеті,чи дійсно неможливо було визволяти бійців....
Головне питання у цій війні - хто випустив орків з Криму?
Оточення Маріка, плюс Північно-кримський канал, плюс Запорізька АЕС. Ось ціна вільного виходу орків з Криму 24 лютого 2022 року. Всі інші питання - другорядні.
...Ну так тепер їх ТАМ ламають, фільмують наслідки і викидають відосікі в Мережу.
Ну, хоть поржотє, ски, як намірялись у квітні 2019-го...
не свою, а наших катів...
Гелій Снєгірьов у романі-доносі
"Набої для розстрілу"
розписав цей механізм аутозрадництва і самодискредитації
"под чуткім руководством чєкістов"
цю книгу не перевидавано з 1989,
її скани постійно знищують у мережі
"Азовсталь" отстроят, и вьІ еще там не раз побьІваете.
Сейчас вам надо вьІжить, потому что и наша власть ведет себя подозрительно и запад засунул язьІк в одно место.
Вамим побратимам следуюет брать "дорогостоящих" ордьІнских пленников для обмена. Вот ето то можно однозначно делать.
Слава Нации.