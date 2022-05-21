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19 305 19

"Фортеця Маріуполь": опубліковано короткий фільм-прощання захисника з "Азовсталлю". ВIДЕО

Об’єднання BABYLON’13 опублікувало короткий фільм-прощання, знятий керівником пресслужби "Азову" Дмитром Козацьким - автором щемких фотографій з "Азовсталі".

Ці кадри він зняв за день полону. Тепер вони опубліковані на каналі BABYLON’13 в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Орест, голова прес служби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання", - розповіли в BABYLON’13.

Також дивіться: "Дякую за прихисток, "Азовсталь" - місце моєї смерті і мого життя", - фотограф Дмитро Козацький. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3230) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+29
Слава Героям! Слава АЗОВУ! Українці пам'ятатимуть ваш подвиг,поки буде існувати Україна,а Вона була ,є і буде,бо народжує таких синів і дочок,як азовці!
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21.05.2022 17:13
+17
для порівняння
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21.05.2022 17:05
+16
"...Просимо не розповсюджувати відео із захисниками "Азовсталі", які публікують російські пропагандисти", - міськрада Маріуполя

...Ну так тепер їх ТАМ ламають, фільмують наслідки і викидають відосікі в Мережу.
Ну, хоть поржотє, ски, як намірялись у квітні 2019-го...
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21.05.2022 17:26
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21.05.2022 17:05 Відповісти
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21.05.2022 17:07 Відповісти
Железа на наш век хватит.
Людей беречь надо...
Героям Слава!
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21.05.2022 17:08 Відповісти
Слава Героям! Слава АЗОВУ! Українці пам'ятатимуть ваш подвиг,поки буде існувати Україна,а Вона була ,є і буде,бо народжує таких синів і дочок,як азовці!
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21.05.2022 17:13 Відповісти
Скільки людей русскіє ви...кі вбили, не тільки військових, цивільних дітей.
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21.05.2022 17:22 Відповісти
Як вийшло,що кращі бійці України опинились зреченими?
Я ніколи не узнаю....,чи був напрямок на Донбас в пріорітеті,чи дійсно неможливо було визволяти бійців....
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21.05.2022 17:26 Відповісти
Хтось випустив орків з Криму, вони зайшли Маріку в тил. Ось і вся історія.

Головне питання у цій війні - хто випустив орків з Криму?

Оточення Маріка, плюс Північно-кримський канал, плюс Запорізька АЕС. Ось ціна вільного виходу орків з Криму 24 лютого 2022 року. Всі інші питання - другорядні.
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21.05.2022 19:27 Відповісти
"...Просимо не розповсюджувати відео із захисниками "Азовсталі", які публікують російські пропагандисти", - міськрада Маріуполя

...Ну так тепер їх ТАМ ламають, фільмують наслідки і викидають відосікі в Мережу.
Ну, хоть поржотє, ски, як намірялись у квітні 2019-го...
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21.05.2022 17:26 Відповісти
Зараз ми робимо історію і це наші легенди. ЗАРАЗ МИ РОБИМО ІСТОРІЮ!
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21.05.2022 17:28 Відповісти
не робимо, а повторюємо
не свою, а наших катів...

Гелій Снєгірьов у романі-доносі
"Набої для розстрілу"
розписав цей механізм аутозрадництва і самодискредитації
"под чуткім руководством чєкістов"

цю книгу не перевидавано з 1989,
її скани постійно знищують у мережі
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21.05.2022 17:41 Відповісти
Хто наказав розмінувати мости з Криму?
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21.05.2022 17:29 Відповісти
Для мене особисто вся зелена блювота державні зрадникі
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21.05.2022 17:55 Відповісти
Зачепило до сліз ...😪
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21.05.2022 18:14 Відповісти
Зачем прощаться? Вы еще туда вернетесь 100%.
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21.05.2022 18:24 Відповісти
Ролік дійсно вражає...
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21.05.2022 18:26 Відповісти
нема слів. тіьки безмежний біль... Боже, збережи цих хлопців! слава Героям!
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21.05.2022 19:20 Відповісти
Ребятки все будет нормально. МьІ вернем Мариуполь,
"Азовсталь" отстроят, и вьІ еще там не раз побьІваете.
Сейчас вам надо вьІжить, потому что и наша власть ведет себя подозрительно и запад засунул язьІк в одно место.
Вамим побратимам следуюет брать "дорогостоящих" ордьІнских пленников для обмена. Вот ето то можно однозначно делать.
Слава Нации.
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21.05.2022 19:36 Відповісти
Смерть ворогам !!
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22.05.2022 01:24 Відповісти
ТАК АХМЕТОВ С КОЛОМОЙСКИМ ПОПРОЩАЛСЯ ИЛИ НЕТ !!!???
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22.05.2022 09:56 Відповісти
 
 