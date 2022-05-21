"Фортеця Маріуполь": опубліковано короткий фільм-прощання захисника з "Азовсталлю". ВIДЕО

Об’єднання BABYLON’13 опублікувало короткий фільм-прощання, знятий керівником пресслужби "Азову" Дмитром Козацьким - автором щемких фотографій з "Азовсталі".

Ці кадри він зняв за день полону. Тепер вони опубліковані на каналі BABYLON’13 в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Орест, голова прес служби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання", - розповіли в BABYLON’13.

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