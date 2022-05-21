"Фортеця Маріуполь": опубликован короткий фильм-прощание защитника с "Азовсталью". ВИДЕО
Объединение BABYLON’13 опубликовало короткий фильм-прощание, снятый руководителем пресс-службы "Азова" Дмитрием Козацким – автором щемящих сердце фотографий из "Азовстали".
Эти кадры он снял за день до плена. Теперь они опубликованы на канале BABYLON'13 в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.
"Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на "Азовстали" с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из полностью разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание", - рассказали в BABYLON’13.
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Людей беречь надо...
Героям Слава!
Я ніколи не узнаю....,чи був напрямок на Донбас в пріорітеті,чи дійсно неможливо було визволяти бійців....
Головне питання у цій війні - хто випустив орків з Криму?
Оточення Маріка, плюс Північно-кримський канал, плюс Запорізька АЕС. Ось ціна вільного виходу орків з Криму 24 лютого 2022 року. Всі інші питання - другорядні.
...Ну так тепер їх ТАМ ламають, фільмують наслідки і викидають відосікі в Мережу.
Ну, хоть поржотє, ски, як намірялись у квітні 2019-го...
не свою, а наших катів...
Гелій Снєгірьов у романі-доносі
"Набої для розстрілу"
розписав цей механізм аутозрадництва і самодискредитації
"под чуткім руководством чєкістов"
цю книгу не перевидавано з 1989,
її скани постійно знищують у мережі
"Азовсталь" отстроят, и вьІ еще там не раз побьІваете.
Сейчас вам надо вьІжить, потому что и наша власть ведет себя подозрительно и запад засунул язьІк в одно место.
Вамим побратимам следуюет брать "дорогостоящих" ордьІнских пленников для обмена. Вот ето то можно однозначно делать.
Слава Нации.