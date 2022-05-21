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19 305 19

"Фортеця Маріуполь": опубликован короткий фильм-прощание защитника с "Азовсталью". ВИДЕО

Объединение BABYLON’13 опубликовало короткий фильм-прощание, снятый руководителем пресс-службы "Азова" Дмитрием Козацким – автором щемящих сердце фотографий из "Азовстали".

Эти кадры он снял за день до плена. Теперь они опубликованы на канале BABYLON'13 в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

"Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на "Азовстали" с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из полностью разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание", - рассказали в BABYLON’13.

Смотрите: "Спасибо за убежище, "Азовсталь" - место моей смерти и моей жизни", - фотограф Дмитрий Козацкий. ФОТОрепортаж

Мариуполь (5712) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+29
Слава Героям! Слава АЗОВУ! Українці пам'ятатимуть ваш подвиг,поки буде існувати Україна,а Вона була ,є і буде,бо народжує таких синів і дочок,як азовці!
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21.05.2022 17:13
+17
для порівняння
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21.05.2022 17:05
+16
"...Просимо не розповсюджувати відео із захисниками "Азовсталі", які публікують російські пропагандисти", - міськрада Маріуполя

...Ну так тепер їх ТАМ ламають, фільмують наслідки і викидають відосікі в Мережу.
Ну, хоть поржотє, ски, як намірялись у квітні 2019-го...
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21.05.2022 17:26
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21.05.2022 17:05 Ответить
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21.05.2022 17:07 Ответить
Железа на наш век хватит.
Людей беречь надо...
Героям Слава!
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21.05.2022 17:08 Ответить
Слава Героям! Слава АЗОВУ! Українці пам'ятатимуть ваш подвиг,поки буде існувати Україна,а Вона була ,є і буде,бо народжує таких синів і дочок,як азовці!
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21.05.2022 17:13 Ответить
Скільки людей русскіє ви...кі вбили, не тільки військових, цивільних дітей.
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21.05.2022 17:22 Ответить
Як вийшло,що кращі бійці України опинились зреченими?
Я ніколи не узнаю....,чи був напрямок на Донбас в пріорітеті,чи дійсно неможливо було визволяти бійців....
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21.05.2022 17:26 Ответить
Хтось випустив орків з Криму, вони зайшли Маріку в тил. Ось і вся історія.

Головне питання у цій війні - хто випустив орків з Криму?

Оточення Маріка, плюс Північно-кримський канал, плюс Запорізька АЕС. Ось ціна вільного виходу орків з Криму 24 лютого 2022 року. Всі інші питання - другорядні.
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21.05.2022 19:27 Ответить
"...Просимо не розповсюджувати відео із захисниками "Азовсталі", які публікують російські пропагандисти", - міськрада Маріуполя

...Ну так тепер їх ТАМ ламають, фільмують наслідки і викидають відосікі в Мережу.
Ну, хоть поржотє, ски, як намірялись у квітні 2019-го...
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21.05.2022 17:26 Ответить
Зараз ми робимо історію і це наші легенди. ЗАРАЗ МИ РОБИМО ІСТОРІЮ!
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21.05.2022 17:28 Ответить
не робимо, а повторюємо
не свою, а наших катів...

Гелій Снєгірьов у романі-доносі
"Набої для розстрілу"
розписав цей механізм аутозрадництва і самодискредитації
"под чуткім руководством чєкістов"

цю книгу не перевидавано з 1989,
її скани постійно знищують у мережі
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21.05.2022 17:41 Ответить
Хто наказав розмінувати мости з Криму?
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21.05.2022 17:29 Ответить
Для мене особисто вся зелена блювота державні зрадникі
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21.05.2022 17:55 Ответить
Зачепило до сліз ...😪
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21.05.2022 18:14 Ответить
Зачем прощаться? Вы еще туда вернетесь 100%.
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21.05.2022 18:24 Ответить
Ролік дійсно вражає...
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21.05.2022 18:26 Ответить
нема слів. тіьки безмежний біль... Боже, збережи цих хлопців! слава Героям!
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21.05.2022 19:20 Ответить
Ребятки все будет нормально. МьІ вернем Мариуполь,
"Азовсталь" отстроят, и вьІ еще там не раз побьІваете.
Сейчас вам надо вьІжить, потому что и наша власть ведет себя подозрительно и запад засунул язьІк в одно место.
Вамим побратимам следуюет брать "дорогостоящих" ордьІнских пленников для обмена. Вот ето то можно однозначно делать.
Слава Нации.
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21.05.2022 19:36 Ответить
Смерть ворогам !!
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22.05.2022 01:24 Ответить
ТАК АХМЕТОВ С КОЛОМОЙСКИМ ПОПРОЩАЛСЯ ИЛИ НЕТ !!!???
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22.05.2022 09:56 Ответить
 
 