"Фортеця Маріуполь": опубликован короткий фильм-прощание защитника с "Азовсталью". ВИДЕО

Объединение BABYLON’13 опубликовало короткий фильм-прощание, снятый руководителем пресс-службы "Азова" Дмитрием Козацким – автором щемящих сердце фотографий из "Азовстали".

Эти кадры он снял за день до плена. Теперь они опубликованы на канале BABYLON'13 в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

"Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на "Азовстали" с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из полностью разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание", - рассказали в BABYLON’13.

Смотрите: "Спасибо за убежище, "Азовсталь" - место моей смерти и моей жизни", - фотограф Дмитрий Козацкий. ФОТОрепортаж