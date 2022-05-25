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Командир "Азову" Прокопенко зателефонував дружині з полону, - The Guardian

прокопенко,добровольці

Деякі захисники "Азовсталі" змогли зв’язатися телефоном зі своїми рідними та розповісти про умови утримання в полоні. Чи могли вони говорити вільно, невідомо.

Про це пишуть The Guardian та АР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дружина Дениса Прокопенко (Редиса) Катерина розповіла, що чоловік зміг коротко зателефонувати їй за допомогою Червоного Хреста. Він сказав, що в нього все добре. І додав, що щодо полонених не чинять насильства. При цьому невідомо, чи міг він вільно говорити.

"Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам, і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми не знаємо, але на цей момент є треті сторони - ООН і Червоний Хрест, які контролюють ситуацію", - розповіла Катерина Прокопенко.

Читайте: МЗС РФ не виключає можливості обговорення обміну захисників з "Азовсталі"

Разом з іншою дружиною військовослубовця з поку "Азов", Юлією Федосюк, Прокопенко розповіла журналістам, що домовленості між Україною та РФ передбачають належне поховання загиблих бійців та певні умови для військовополонених. Зокрема, можливість телефонувати членам сім'ї. Телефонні дзвінки від військових вже отримали кілька сімей.

Більшість поранених бійців "Азова" утримують у в’язниці в селі Оленівка на окупованій Донеччині. Ще одна група важкопоранених перебуває в лікарні окупованого міста Новоазовськ.

Також читайте: Червоний Хрест не публікуватиме список полонених з "Азовсталі"

За словами Катерини Прокопенко, наскільки їй відомо, до Росії нікого із захисників "Азовсталі" не вивозили.

Автор: 

полон (1553) Азов (774) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVNVFUMIFwhwoOQOq-Iwm5VvaPhlHkGFyaB3sdj_elUqK7BL_fGq-*****************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 12 год ·

Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
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25.05.2022 08:41
+41
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25.05.2022 08:41
+22
міняти потрібно владу.
Але для цього потрібно визнати свої помилки, як під час голосування, так і під час агітації в передвиборчу кампанію в 2019-му році. І покаятися. ВСІМ ПОКАЯТИСЯ, хто обрав, чи допоміг обратися зеленій плісняві!
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25.05.2022 08:59
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3000 одних з накращих наших воїнів зараз у полоні скоріше за все під тортурами із-за підготовки до шашлкиків, а не війни
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25.05.2022 08:32 Відповісти
Ти, скотино, думай що пишеш! Хлопців ЗДАЛИ, а не самі вони здались!
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25.05.2022 08:58 Відповісти
Іди в zaд кацапориле фуйло
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25.05.2022 08:58 Відповісти
зеленый окурок ответит за юг Украины
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25.05.2022 08:32 Відповісти
Это тот парень который зелю обламал❓
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25.05.2022 08:33 Відповісти
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25.05.2022 08:41 Відповісти
Ага, щас, він навіть зараз проти Пороха за якого більшість армії проголосувало виступсє, тому нажаль мала ймовірніть що при Зелі його обміняють
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25.05.2022 08:44 Відповісти
увы но большинство армии не голосовало за пороха, все это в открытых источниках
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25.05.2022 08:48 Відповісти
Навіщо брешете?
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25.05.2022 09:03 Відповісти
73% ви розумієте,там такі самі люди.
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25.05.2022 10:07 Відповісти
так это правда. я смотрел на сайте цвк статистику голосования по своему району. там было прописано 80 % военной части где я служил. жилых застроек почти небыло. тоесть большинство военные. и большинство там проголосовало за зелю.
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25.05.2022 10:28 Відповісти
отомстил!? потирает радостно потные рученки
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25.05.2022 08:46 Відповісти
наступним питанням повинне бути "так хто ж насправді утилізує ветеранів-атовців?.."
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25.05.2022 09:51 Відповісти
Всі знають чого коштують домовленності с кацапами.
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25.05.2022 08:33 Відповісти
Если взять их за яйца, то они становятся очень договороспособными.
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25.05.2022 11:44 Відповісти
Хлопці, ми всі чекаємо вашого повернення додому.
Тримайтеся. Може, завдяки ти імпотентам оон і чх хоч якась надія є на нормальне ставлення: бо розголос великий був і є.

P.S. В українській мові чоловічі прізвище на -ко відмінюються: Дениса Прокопенка.
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25.05.2022 08:36 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVNVFUMIFwhwoOQOq-Iwm5VvaPhlHkGFyaB3sdj_elUqK7BL_fGq-*****************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 12 год ·

Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
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25.05.2022 08:41 Відповісти
міняти потрібно владу.
Але для цього потрібно визнати свої помилки, як під час голосування, так і під час агітації в передвиборчу кампанію в 2019-му році. І покаятися. ВСІМ ПОКАЯТИСЯ, хто обрав, чи допоміг обратися зеленій плісняві!
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25.05.2022 08:59 Відповісти
Українці зробили велику помилку у 1991 р., коли обрали самі знаєте кого, а після цього кожні вибори були продовженням цього першого вибору. Тому не варто тикати один на одного пальцями. Усім нам без вийнятку є у чому покаятись. Народ повинен гуртуватись навколо спільних цінностей та ідей, а не ставати сектантами свідків якогось там політика.
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25.05.2022 09:51 Відповісти
щас зеля закроет пороха и никого ты уже не поменяешь. думаешь медведчук просто так про порошенко вывалил информацию?
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25.05.2022 10:30 Відповісти
А що українці мають обирати у владу тільки інородців?. В Україні багато розумних українців - патріотів які здатні успушно розбудовувати Україну. Українців-патріотів у владу!
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25.05.2022 10:53 Відповісти
где они? кто они? кто их знает? зачем фигню писать .
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25.05.2022 17:24 Відповісти
справа не в "інородцях", а в тому, чи політик проукраїнський чи антиукраїнський. Про людей треба судити за вчинками і позицією. У лавах рашистів воює немало українських манкуртів, які були зросійщені колись московським режимом, а у лавах ЗСУ воює чимало представників інших народів. Також знаю росіян за походженням, але які живуть в Україні, розмовляють українською та вважають себе українцями. Логіка "інородець"/"неінородець" була актуальною для 19-20 ст. і у 21 ст. є застарілою. Зараз нації формуються за принципом національної самоідентифікації, а не етнічного походження.
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26.05.2022 10:40 Відповісти
на кого міняти??? назвіть будь-ласка фаміліі........
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25.05.2022 11:14 Відповісти
Нам остаётся, только надеяться, я до сих пор 😲 в шок ,как с нимиюпоступили, . Я считаю , что Юг знали по договорённости, полученной ,ещё в Оман, но потом москали *******, даже в этом, пошли в наступление, на Киев . Типа ,а вдруг прокатит. Но шото пошло не так . Я хочу ,обратиться к Зеленскоми , молись и делай все ,чтобы ВСУ победили , если будет наоборот, москали тебя уничтожит физически , уж поверь, я то их знаю . В первую очередь, тебе надо убрать ,Ермака и Татарова . Они тебе могут рассказывать, сказки и давать гарантии , но они не стоят ничего , также, не в безопасности, и твоя семья ,. Москали мстительны . Так шо думай господин президент.
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25.05.2022 08:56 Відповісти
Читать , ними поступили, и сдали .
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25.05.2022 08:58 Відповісти
Раз не вивозять до Московії, то будуть намагатися «впарити» перемовини з ордло.
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25.05.2022 08:58 Відповісти
з телефонної розмови важко зробити якісь висновки
(він міг бути і .... хоч в сибіру...та сказати тільки те що можна...)
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25.05.2022 09:37 Відповісти
Де інформація від ЗСУ або хоть СБУ? Ресурс не надійний
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25.05.2022 09:05 Відповісти
Я можу помилятися, однак наказ здатися в полон Азовцям поступив від говнокомандуючого особисто. Бо дуже сильно відоси Героїв Азову били по рейтингам боневтіка. Люди бачили хто дійсно захищає країну, а хто піариться на чужій крові. В один момент могло виявитися, що президентський рейтинг Пропокопенко був би в тричі вищий за рейтинг зе-сєпара. А це вибачте для влади зелених виродків-мародерів просто неприпустимо.
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25.05.2022 11:19 Відповісти
"Зе-сепар", взагалі-то, знаходиться у Києві та працює на захист країни. Хоча міг дійно бути сепаром, здати усе та звалити кудись, як це зробив Ківа, як це роблять мери-колаборанти у певних містах. Я вас запевняю, що Захід спокійно проковтнув би сценарій повного захоплення України, ну може чутка пожурили б Рабсію та для вигляду та ввели пару санкцій. Але Україна почала захищатись, не без втрат. Великих втрат. Марік десь за сто км від лінії фронту - як саме ви пропонуєте їм допомогти, окрім боїв та намагання згодом відбити схід, що може статись дуже нескоро? Я далкео не фанат Зеленського, але якщо б він віддав протилежний наказ - "стійте до останнього, до повної загибелі", то лава Порошенко так само була б незадоволена.
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25.05.2022 12:19 Відповісти
не писти кацап - зе-беня работает на развал Украины
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25.05.2022 17:25 Відповісти
З початком Північної війни (1700-1721 років) московська влада залучала запорожців до бойових дій проти шведів. Після козацької ради, що відбулася в березні 1709-го кілька тисяч запорожців на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком приєдналися до гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла ХІІ.
За наказом царя Петра І була споряджена каральна експедиція під командуванням полковника Яковлєвим. Пізніше до нього приєднався компанійський полковник Гнат Галаган, який добре знав навколишню місцевість.

Московське військо нищило козацькі містечка й села, вирізало козацьку залогу в Переволочні. Захопити Січ сходу не вдалося, відтак її облога тривала понад 10 днів.

25 травня 1709-го козаки на човнах відступили вниз по Дніпру. Галаган, апелюючи до «царського слова» пообіцяв, що тих, хто здасться в полон не стратять. Тому важкопоранених козаків залишили на острові. Однак московіти не дотримали обіцянки. Стратили 156 полонених, зруйнували січову фортецю, спалили всі будівлі. Потім ворожі загони спустилися по Дніпру, знищуючи навіть тих козаків, які займалися промислами і у військових діях участі не брали.

Кошовий Степаненко у листі до гетьмана Івана Скоропадського так описував звірства московських загонів: «…по Галагановій та московській присязі товариству нашому голови обдирали, шиї на плахах рубали, вішали й інші тиранські смерті завдавали, яких і в поганстві, за стародавніх мучителів, не водилося: мертвих із домовин багатьох, не тільки тих, хто з товариства, але й мертвих ченців відкопували, голови їм відтинали, шкіру здирали й вішали».
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25.05.2022 13:01 Відповісти
Зе ще не раз пожалкує що задрачував Пороха перед виборами 20 українськими моряками яких кацапи взяли у полон в Керченській протоці
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26.05.2022 23:43 Відповісти
 
 