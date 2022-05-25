Командир "Азову" Прокопенко зателефонував дружині з полону, - The Guardian

Деякі захисники "Азовсталі" змогли зв’язатися телефоном зі своїми рідними та розповісти про умови утримання в полоні. Чи могли вони говорити вільно, невідомо.

Про це пишуть The Guardian та АР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дружина Дениса Прокопенко (Редиса) Катерина розповіла, що чоловік зміг коротко зателефонувати їй за допомогою Червоного Хреста. Він сказав, що в нього все добре. І додав, що щодо полонених не чинять насильства. При цьому невідомо, чи міг він вільно говорити.

"Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам, і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми не знаємо, але на цей момент є треті сторони - ООН і Червоний Хрест, які контролюють ситуацію", - розповіла Катерина Прокопенко.

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Разом з іншою дружиною військовослубовця з поку "Азов", Юлією Федосюк, Прокопенко розповіла журналістам, що домовленості між Україною та РФ передбачають належне поховання загиблих бійців та певні умови для військовополонених. Зокрема, можливість телефонувати членам сім'ї. Телефонні дзвінки від військових вже отримали кілька сімей.

Більшість поранених бійців "Азова" утримують у в’язниці в селі Оленівка на окупованій Донеччині. Ще одна група важкопоранених перебуває в лікарні окупованого міста Новоазовськ.

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За словами Катерини Прокопенко, наскільки їй відомо, до Росії нікого із захисників "Азовсталі" не вивозили.