Україна сім разів спрямовувала військову допомогу на "Азовсталь", - Буданов
Гелікоптери Міноборони неодноразово успішно доставляли необхідне поповнення для захисників "Азовсталі", але під час п’ятої та сьомої місії два гвинтокрила збили.
Про це в інтерв'ю американському військовому виданню The War Zone заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО... Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення. Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили. Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів", - зазначив очільник ГУР.
За його словами, у кожній місії (окрім однієї) летіло два гелікоптери, які везли бійцям на "Азовсталь" їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси, а одного разу і 72 бійців полку "Азов" на борту. Загалом йдеться про 16 гелікоптерів.
Водночас Буданов відмовився сказати, коли відбувалися ці місії та якими були втрати серед українських військовослужбовців.
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Еще спроси, где, когда и кем они были установлены, Эркюль…
Треба бути ідіотом або зрадником, щоби не використати наявні перепони, у вигляді каналів зрошувальної системи, для зупинення вторгнення фєдєрастів з Криму.
Порох створив армію і зупинив ворога - він не ідиот і не зрадник.
А от бубочка ідіот, оточивший себе зрадниками України, які знатно лижуть йому сраку але тримають за яйця… І те, що не втік, то не його заслуга, а примус бєні та дєрьмаків з подляками, бо якщо би втік, то вони вже були за гратами…
у цій заяві азовсталь протиставлена Україні і не ясно, сім - це вже багато ?
Когда ж ему работать?!
Пішли розказувати казочки, коли нікому заперечити?
але, скоріш за все 2-3 рази, не більше.
Тримає стяг судно «Донбас».
Та як би сумно це не виглядало, корабель досі заважає ворогу запустити роботу порту.
Навіть затоплене українське судно робить свою роботу на благо країни та наперекір окупантам.
Невдовзі українські прапори знову встановлять в уже відбудованому місті! https://t.me/spravdi/9187 https://t.me/spravdi/9187
Росія не зможе провести морський парад у День ВМФ у Севастополі, бо весь флот відправили на війну з Україною.
Угруповання російських кораблів у північно-західній акваторії Чорного моря спостерігають наші читачі з Тарханкуту. https://investigator.org.ua/ua/news-2/243252/
Треба було раніше про оборону думати а не з ногою в будинку шантропижника жити.
прикриває жопи сволота
питання в іншому.
Ти ще падло, намагаєшся піаритися на цій трагедії?!
Може ще звинуватиш бійців Азову: мовляв, їм пропонували виїхати, а вони самі відмовилися?!
А тепер, здачу в полон наших бійців, ви щури назвали евакуацією?!
Думаю, зарано руйнувати арку "дружби народів": вас, шакалів на тій арці треба повісити!
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А якщо всерйоз ЗСУ та ТЕРОборона на чолі з В.Ф. Залужним.
Робили ...і роблять все можливе та неможливе
Україна... в тебе справжні герої.
Не розслабляйтеся ворог підступний і підлий.
Перемога попереду.
Для Зе починає пахнути шмаленим і Боневтік ризикує стати Загратним
Вовою