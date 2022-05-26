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Україна сім разів спрямовувала військову допомогу на "Азовсталь", - Буданов

азовсталь

Гелікоптери Міноборони неодноразово успішно доставляли необхідне поповнення для захисників "Азовсталі", але під час п’ятої та сьомої місії два гвинтокрила збили.

Про це в інтерв'ю американському військовому виданню The War Zone заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО... Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення. Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили. Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів", - зазначив очільник ГУР.

За його словами, у кожній місії (окрім однієї) летіло два гелікоптери, які везли бійцям на "Азовсталь" їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси, а одного разу і 72 бійців полку "Азов" на борту. Загалом йдеться про 16 гелікоптерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир "Азову" Прокопенко зателефонував дружині з полону, - The Guardian

Водночас Буданов відмовився сказати, коли відбувалися ці місії та якими були втрати серед українських військовослужбовців.

Автор: 

Буданов (486) Азов (774) Азовсталь (439)


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Топ коментарі
+90
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26.05.2022 19:28
+80
А скільки рук вже відрубано, за розмінований Чонгар???
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26.05.2022 19:26
+52
Буданов ,Баканов, Єрмак, Подоляк - прийде час і за всю вашу зраду прийдеться відповідати, а він прийде!
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26.05.2022 19:38
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А скільки рук вже відрубано, за розмінований Чонгар???
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26.05.2022 19:26 Відповісти
самі собі не відрубають ... тут нада голови рубать , і впершу чергу тим хто давав команду ... вони нині на самій вершині влади і скромно " стісняються " у цьому зізнатись !!
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26.05.2022 19:49 Відповісти
Отака фігня, коли кожне зелене займається не своїм ділом. Нічого не тямиш - іди воюй, може ще й попадеш.
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26.05.2022 19:52 Відповісти
К вас есть факты разминирования?И сколько мин было установленно?
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26.05.2022 20:18 Відповісти
А тебе зачем, сколько было мин?
Еще спроси, где, когда и кем они были установлены, Эркюль…
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26.05.2022 20:56 Відповісти
к черту мины, я лично помню видосы учений, как Наев раз 5 говорил что там они не пройдут, степь вся фигня бла бла бла... несколько таких учений точно было, когда поднимали арту по тревоге и т.д и т.п.... это по памяти на вскидку. так что кто то из командования точно балабол!
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26.05.2022 21:17 Відповісти
Я так розумію, що тебе задовольнить лише свідчення подоляка чи єрмака - вони ще попереду, коли справді українська влада займеться цим питанням, як і іншими питаннями, типу провалу операцій з вагнерівцями чи звільнення наших людей з «ізоляції»…

Треба бути ідіотом або зрадником, щоби не використати наявні перепони, у вигляді каналів зрошувальної системи, для зупинення вторгнення фєдєрастів з Криму.
Порох створив армію і зупинив ворога - він не ідиот і не зрадник.
А от бубочка ідіот, оточивший себе зрадниками України, які знатно лижуть йому сраку але тримають за яйця… І те, що не втік, то не його заслуга, а примус бєні та дєрьмаків з подляками, бо якщо би втік, то вони вже були за гратами…

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26.05.2022 23:07 Відповісти
Хто может вспомнить,где зеленая плесень была первые две недели после нападения кацапии,- их небыло не видно и не слышно,пока армия не выбила кацапов с околиц Киева...
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27.05.2022 00:52 Відповісти
Один мій співробітник, поціновувач різних "теорій заколоту", сьогодні видав мені таке: Чонгар розмінували спеціально в рамках операції по знищенню путіна - типу сказали йому американці "добре, забирай половину України, а іншу - не чипай"(а розмінування для правдоподібності цього), і ось він зайшов - і пастка захлопнулася
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26.05.2022 20:20 Відповісти
Ой дебіл ваш співробітник.
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26.05.2022 20:31 Відповісти
До речі, в такий самий нехитрий спосіб його свого часузаманили в Крим.
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26.05.2022 21:02 Відповісти
У Буданова дружбан - громадянин РФ Гогілашвілі.
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26.05.2022 21:01 Відповісти
Україна сім разів спрямовувала військову допомогу на "Азовсталь" -
у цій заяві азовсталь протиставлена Україні і не ясно, сім - це вже багато ?
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26.05.2022 21:15 Відповісти
этот,друг по подьезду, хотя бы был на передовой ? за все ответите,суки !
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27.05.2022 08:26 Відповісти
И шо? К чему это Быдланов сказал? Показать, какие ГУР молодцы, шо разработали такую операцию?
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26.05.2022 19:27 Відповісти
шось этого Кирила последнее врема дохрена.ему заняться нечем?
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26.05.2022 20:38 Відповісти
Так он стал медийным персонажем и игрецом на пианино, видосики снимает, интервью даёт…
Когда ж ему работать?!
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26.05.2022 20:59 Відповісти
Хм...
Пішли розказувати казочки, коли нікому заперечити?
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26.05.2022 19:27 Відповісти
Да були гелікоптери, і надаль так сбивали разом із пораненими
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26.05.2022 19:29 Відповісти
були...
але, скоріш за все 2-3 рази, не більше.
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26.05.2022 19:44 Відповісти
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26.05.2022 19:28 Відповісти
а ты бы лучше признал свои ошибки, чем обелять слугу урода.
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26.05.2022 19:46 Відповісти
помочь быдломассе,которой 73% увы невозможно.Не на часі, у быдла новый лозунг!!!Это диагноз
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26.05.2022 19:46 Відповісти
Треба просто перестати брехати.
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26.05.2022 19:28 Відповісти
Над Азовським морем майорить останній військовий прапор України у Маріуполі

Тримає стяг судно «Донбас».
Та як би сумно це не виглядало, корабель досі заважає ворогу запустити роботу порту.
Навіть затоплене українське судно робить свою роботу на благо країни та наперекір окупантам.
Невдовзі українські прапори знову встановлять в уже відбудованому місті! https://t.me/spravdi/9187 https://t.me/spravdi/9187

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26.05.2022 19:34 Відповісти
капец. Главное - верить, да? Работать не надо, нужно просто петь песни и верить.
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26.05.2022 19:47 Відповісти
Центр журналістських розслідувань@InvestigatorUa

Росія не зможе провести морський парад у День ВМФ у Севастополі, бо весь флот відправили на війну з Україною.
Угруповання російських кораблів у північно-західній акваторії Чорного моря спостерігають наші читачі з Тарханкуту. https://investigator.org.ua/ua/news-2/243252/
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26.05.2022 20:51 Відповісти
"Азовцы" вернутся правду расскажут. И подписка о неразглашении не поможет
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26.05.2022 19:36 Відповісти
их не для того в плен отдали , что б они вернулись !!или ты серьезно вериш в " спецоперацию " по спасению ??
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26.05.2022 19:55 Відповісти
Не дай бог, чтоб ты оказался прав..
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26.05.2022 21:01 Відповісти
Не спасение, а эвакуация, брехливые твари!!!
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27.05.2022 04:37 Відповісти
Як завжди, державні, військові таємниці ми дізнаємось з закордонних видань.
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26.05.2022 19:37 Відповісти
Буданов ,Баканов, Єрмак, Подоляк - прийде час і за всю вашу зраду прийдеться відповідати, а він прийде!
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26.05.2022 19:38 Відповісти
Есть сомнения большие.Для этого нужно решить вопрос войны с выгодой для Украины,с такими деятелями это выглядит призрачно
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26.05.2022 19:49 Відповісти
Как ни парадоксально, война сейчас выгодна зеленскому и коломойскому. Оба получают свое - один остаётся на посту презедента (правда без отпусков теперь), второй неприкосновенность, пока идёт война.
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26.05.2022 21:31 Відповісти
На смерть пацанів посилали...ідіоти

Треба було раніше про оборону думати а не з ногою в будинку шантропижника жити.
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26.05.2022 19:44 Відповісти
Цікаво чому ця інформація стає доступною лише через американське видання, як і багато чого іншого?
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26.05.2022 19:47 Відповісти
того шо інфопростір у нас "єдиний"
прикриває жопи сволота
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26.05.2022 20:27 Відповісти
Цікаво чому ця інформація стає доступною вообще? шось не слышал что бы начальник ГРУ шось рассказывал. этот же каждый день что то комментирует. типичный представитель зеленожопых клоунов-пиарщиков.
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26.05.2022 21:21 Відповісти
А что - говорящие головы из ОПы поувольнялись что цельный глава ГУР МО генерал-майор Буданов вылез со своим спичем о геройском спасении защитников Мариуполя ?
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26.05.2022 19:48 Відповісти
Кривоніс на великому Львові говорить, що в 2014 його 95 бригада замінувала біля чонгару все. Мости, містки, тощо. Для нього стало великим сюрпризом легка прогулянка кацапів.
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26.05.2022 19:51 Відповісти
Скрипін казав, що був як журналіст на військових навчаннях у тих краях. Тоді військові відпрацьовували знищення рашистів, які мали йти з боку Криму. Чому ті навчені військові не зустрічали гостей 24.02 - нікому не відомо. Схоже зебіли спеціально злили Південь.
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26.05.2022 19:58 Відповісти
Маю надію,що Кривоніс вже мав можливість порівняти зелю з Порохом,в війну...
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26.05.2022 19:59 Відповісти
Может в 2015?
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26.05.2022 20:24 Відповісти
писав про це і Бутусов теж. що там ВСЕ було заміновано і навчання проводились.
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26.05.2022 20:28 Відповісти
НАЧАЛАСЬ операция по отбеливанию зе-команды , уже в ю-тюбе полно роликов с горе-героями с 95 квартала, создаются левые аккаунты поющие дифирамбы солцеликому -игроку писюнковому, паблик площадки выдающие себя за новостные ресурсы , а на самом деле удаляющие всех кто запостит комент против зели , и тд и тп , .............к стати , сотни депутатов , которые были в патрии шария , сейчас под крышей зе-команды, им предоставляются эфиры, на которых они поют песни про великих зеленых, .................за последнюю неделю прямо волна белой и пушистой мутотени ото всюду лезет , то есть деньги которые нужно пускать на армию, эти жопашники опять все пускают на пиар .
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26.05.2022 19:52 Відповісти
Воно заткнеться коли небудь чи ні,цей довбойоб,вибачте за лайку
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26.05.2022 19:52 Відповісти
Гуляючи Києвом, зі скляного моста поруч з пам'ятником Володимиру, відкривається чудовий вид на місто. Особливо кидається в очі жахливий хмарочос, який будується майже у дворі.. ГУР. Так, ви не помилилися, 30+ поверхове страхіття, яке виросло завдяки корупційній оборудці буданова, тепер буде "виривати очі" від естетичного шоку киянам і гостям міста. Просто бізнес, просто прібірахлітся.
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26.05.2022 19:54 Відповісти
Доречі його структура нахапала пустирів по всьому києву і будувала там висотки, але то таке, не на часі.
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26.05.2022 20:40 Відповісти
Внас секретні служби,чи піар непотреб ???
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26.05.2022 19:54 Відповісти
За Маріуполь найвеличніший піде під трибунал. Відлік часу пішов.
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26.05.2022 19:54 Відповісти
А за Херсон, Н.Каховку. Иелитопольи Бердянск простим? Про вагнеровцев, клистроны, арест и залог в 20 млн. для боевого генерала от "эеленых" ублюдков забудем?
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26.05.2022 20:09 Відповісти
Суцільне квартальне ********
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26.05.2022 19:57 Відповісти
Буданов, обязательно сядешь! Даже не сомневайся, - никто ничего не забудет.
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26.05.2022 20:00 Відповісти
«Кто ж его посадит»?(с)
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26.05.2022 21:05 Відповісти
7 раз типа дохера-отъе......ь..Все Мариуполя нет-нет проблем.
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26.05.2022 20:01 Відповісти
навіть якби цей говорун сказав , що сто сімдесят сім спрямовували допомогу - кінцевий результат видає їхній договір з рашистами відносно захисників " Азова"
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26.05.2022 20:01 Відповісти
На самом деле помощь 100% доставляли, орки как раз говорили о 3 сбитых вертолетах, один в море упал, только 2 человека выжили - один разведчик и 1 раненый азовец из Одессы
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26.05.2022 20:02 Відповісти
так ми не сумніваємося, що доставляли. і що це було небезпечно і люди гинули.
питання в іншому.
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26.05.2022 20:30 Відповісти
Сраний, брехливий гандон!
Ти ще падло, намагаєшся піаритися на цій трагедії?!
Може ще звинуватиш бійців Азову: мовляв, їм пропонували виїхати, а вони самі відмовилися?!
А тепер, здачу в полон наших бійців, ви щури назвали евакуацією?!
Думаю, зарано руйнувати арку "дружби народів": вас, шакалів на тій арці треба повісити!
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26.05.2022 20:20 Відповісти
Хтось може, не питаючи у Гугла, назвати прізвища керівників військової розвідки РФ, США, Великої Британії та ін? Ми й про Бурбу дізналися лише, як він виступив з викриттям зливу операції по "вагнерівцям". А тут на тобі - публічна особа, герой екрану.
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26.05.2022 20:24 Відповісти
Тому що він тільки піаром бубочки займається.
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26.05.2022 20:41 Відповісти
Да вы бы там договорились бы сначала, бубочка про 5 рейсов говорит, этот про 7
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26.05.2022 20:29 Відповісти
На разі ми повністю залежимо від поставок зброї з заходу. І сидя чи на цьому гачку як казав Кузьма, наша доля повністю в їх руках. Ото наробили біди.
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26.05.2022 20:33 Відповісти
Зате який Зе асфальт гарний, в нього впиталася кров 30 тис Українців.
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26.05.2022 23:39 Відповісти
Буданов бреше як дише ! Це було постачання, а не війскова допомога.
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26.05.2022 20:40 Відповісти
Диванные комментаторы солдаты на страже своей стротегии ведения войны.
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А якщо всерйоз ЗСУ та ТЕРОборона на чолі з В.Ф. Залужним.
Робили ...і роблять все можливе та неможливе
Україна... в тебе справжні герої.
Не розслабляйтеся ворог підступний і підлий.
Перемога попереду.
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26.05.2022 21:02 Відповісти
Ураааааа!!!!!
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26.05.2022 23:00 Відповісти
Мог-бы и красочнее приврать: сказал-бы сразу "17 раз мы пытались спасти защитников Мариуполя !"
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26.05.2022 21:14 Відповісти
Як Херсон про....ли і допустили оточення Маріуполя, для чого доставили на Азов сталь ще 70 бійців коли потрібно було вже виводити захисників Маріуполя, щось трохи не так
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26.05.2022 21:50 Відповісти
Гарні запитання для судового процесу .....
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26.05.2022 23:40 Відповісти
Б...ь, чого ж їх не вивезли з Азовсталі тією ж самою таємною операцією ??
Для Зе починає пахнути шмаленим і Боневтік ризикує стати Загратним
Вовою
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26.05.2022 23:37 Відповісти
це майже нічого
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27.05.2022 00:08 Відповісти
 
 