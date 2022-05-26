Україна сім разів спрямовувала військову допомогу на "Азовсталь", - Буданов

Гелікоптери Міноборони неодноразово успішно доставляли необхідне поповнення для захисників "Азовсталі", але під час п’ятої та сьомої місії два гвинтокрила збили.

Про це в інтерв'ю американському військовому виданню The War Zone заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО... Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення. Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили. Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів", - зазначив очільник ГУР.

За його словами, у кожній місії (окрім однієї) летіло два гелікоптери, які везли бійцям на "Азовсталь" їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси, а одного разу і 72 бійців полку "Азов" на борту. Загалом йдеться про 16 гелікоптерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир "Азову" Прокопенко зателефонував дружині з полону, - The Guardian

Водночас Буданов відмовився сказати, коли відбувалися ці місії та якими були втрати серед українських військовослужбовців.