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Путін має намір знищити український народ, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що президент РФ Володимир Путін має на меті знищити український народ.

"Те, що ми бачимо з політичних заяв Путіна та його оточення - це спроба знищити народ. Ідея існування України для нього неприйнятна. Звідси й походить термінологія геноциду. Обсяги, мабуть, прояснюватимуться, вони невідомі, але іноді намір, спроба співставна зі злочином вже сама собою", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Незважаючи на те, що були страшніші злочини, але якщо намір повторюється, це можна назвати так само", - додав він.

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Автор: 

геноцид (307) Литва (2377) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+10
Україна була, є і буде. А путін і россія - це гівно собаче, помилка природи, яку наші хлопці скоро виправлять
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28.05.2022 00:09
+10
.
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28.05.2022 00:09
+5
БЕЗМОЗГЛА - это круть 🤣🤣🤣
Но хочу уточнить - она не способна написать законопроект , потому надо найти КТО заказал этот законопроект и написал . Думаю ниточка потянется к кацапам
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28.05.2022 00:49
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Україна була, є і буде. А путін і россія - це гівно собаче, помилка природи, яку наші хлопці скоро виправлять
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28.05.2022 00:09 Відповісти
с зеленским Украины не будет он уже довел ее почти до полуразвала - ЗЕ ШОБЛУ нужно срочно убирать от власти
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28.05.2022 04:51 Відповісти
.
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28.05.2022 00:09 Відповісти
Этих зеленых уродов нужно на бутылку сажать, сразу двоих на одну.
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28.05.2022 00:15 Відповісти
ну вот зачем вы так??? ))))
нафига на ночь этих симпапулек??? тьху ты!
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28.05.2022 00:15 Відповісти
Тепер бачу, звідки беруться кацапи... Два дєбіла -- ета сіла. (кацапська мудрість)
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28.05.2022 00:23 Відповісти
БЕЗМОЗГЛА - это круть 🤣🤣🤣
Но хочу уточнить - она не способна написать законопроект , потому надо найти КТО заказал этот законопроект и написал . Думаю ниточка потянется к кацапам
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28.05.2022 00:49 Відповісти
Знищить він бурятів.
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28.05.2022 00:19 Відповісти
🤣🤣🤣
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28.05.2022 00:51 Відповісти
ТОбі їх жаль? Мені - ні.... Чому людині повинно буть жаль сарану чи колорадських жуків які нищать його городину?
Газета "Екатеринбургскй вестник" 2014 год Страница дачника" : "Наилучшим способом борьбы с колорадским жуком является посаженый в междурядьях укроп"
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28.05.2022 10:07 Відповісти
так не дайте йому шансів на це зло....
дякуємо за розуміння і за допомогу...
несіть цю правду в світ !!!
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28.05.2022 00:21 Відповісти
українці мають іншу думку, що до *********** примарів.
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28.05.2022 00:22 Відповісти
Не "примарів" а "марень" Але суть - правильна!
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28.05.2022 10:01 Відповісти
Не один Байден про геноцид українського народу, влаштований мокшанською імперією, говорить.
Весь цивілізований світ має це собі затямити.
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28.05.2022 00:23 Відповісти
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28.05.2022 00:38 Відповісти
Треба подати петицiю о заборонi росiйськоi мови та лiтератури у навчальних закладах (школах) вона не потрiбна чому немае на россii Украiнськiй мови дiтям не потрiбно вивчати росiйський мотлох пiсля того що вони пережили!
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28.05.2022 08:30 Відповісти
А як тоды полонених допитувать?!

Російська мова сама по собі не винна що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
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28.05.2022 10:10 Відповісти
 
 