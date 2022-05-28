Путін має намір знищити український народ, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що президент РФ Володимир Путін має на меті знищити український народ.

"Те, що ми бачимо з політичних заяв Путіна та його оточення - це спроба знищити народ. Ідея існування України для нього неприйнятна. Звідси й походить термінологія геноциду. Обсяги, мабуть, прояснюватимуться, вони невідомі, але іноді намір, спроба співставна зі злочином вже сама собою", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Незважаючи на те, що були страшніші злочини, але якщо намір повторюється, це можна назвати так само", - додав він.

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