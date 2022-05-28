Путін має намір знищити український народ, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що президент РФ Володимир Путін має на меті знищити український народ.
"Те, що ми бачимо з політичних заяв Путіна та його оточення - це спроба знищити народ. Ідея існування України для нього неприйнятна. Звідси й походить термінологія геноциду. Обсяги, мабуть, прояснюватимуться, вони невідомі, але іноді намір, спроба співставна зі злочином вже сама собою", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Незважаючи на те, що були страшніші злочини, але якщо намір повторюється, це можна назвати так само", - додав він.
Топ коментарі
+10 Bohdanov Dmytro
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+10 ПравдаЛюбка
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+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар28.05.2022 00:49
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нафига на ночь этих симпапулек??? тьху ты!
Но хочу уточнить - она не способна написать законопроект , потому надо найти КТО заказал этот законопроект и написал . Думаю ниточка потянется к кацапам
Газета "Екатеринбургскй вестник" 2014 год Страница дачника" : "Наилучшим способом борьбы с колорадским жуком является посаженый в междурядьях укроп"
дякуємо за розуміння і за допомогу...
несіть цю правду в світ !!!
Весь цивілізований світ має це собі затямити.
Російська мова сама по собі не винна що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"