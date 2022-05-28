УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11640 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 276 4
Зеленський (17371) нагорода (1099)

Зеленський нагородив 225 українських воїнів, з них 4 - посмертно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,нагорода

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 198 військовослужбовців Збройних Сил України та 27 – Головного управління розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Підписав сьогодні указ про нагородження наших військових. Державними нагородами відзначені 198 військовослужбовців Збройних Сил України, четверо з них посмертно. А також 27 військовослужбовців Головного управління розвідки. Вічна слава усім, хто виборює нашу незалежність! Вічна памʼять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну! Слава Україні", - зазначив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив державними нагородами ще 144 військових

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський - досить піаритись на воєнних , бо вони добре знають свою
справу , а краще дай свободу нашій опозиціі, бо народ цього вимагає !!
показати весь коментар
28.05.2022 01:23 Відповісти
а оркі гниють в українській землі
показати весь коментар
28.05.2022 01:26 Відповісти
Нехай орки гниють , бо ми їх сюди не звали 😠
показати весь коментар
28.05.2022 01:33 Відповісти
Після розмови з Зеленським прем'єр-міністр Фінландії 🇫🇮 передумала підтримувати прискорений вступ України 🇺🇦 до Евросоюзу 🇪🇺 , водночас вона однозначно підтримує надання Україні статусу кандидата😠
показати весь коментар
28.05.2022 09:09 Відповісти
 
 