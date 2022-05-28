Зеленський нагородив 225 українських воїнів, з них 4 - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 198 військовослужбовців Збройних Сил України та 27 – Головного управління розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Підписав сьогодні указ про нагородження наших військових. Державними нагородами відзначені 198 військовослужбовців Збройних Сил України, четверо з них посмертно. А також 27 військовослужбовців Головного управління розвідки. Вічна слава усім, хто виборює нашу незалежність! Вічна памʼять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну! Слава Україні", - зазначив Президент.

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