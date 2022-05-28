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На 28 травня призначено один додатковий евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уз

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 28 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 28 травня:

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів.

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому рекомендують перевіряти інформацію на сайті компанії.

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Автор: Наталя Джума
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