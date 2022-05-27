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"Укрзалізниця" призначає новий нічний потяг з Києва до Перемишля

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

Потяг почне курсувати з 11 червня та матиме зручні пересадки до іншиї європейських міст.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "УЗ".

"Поїзд вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21", - йдеться у повідомленні.

В "УЗ" додають, що пасажири зазначеного рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії.

Так, після прибуття о 07:21 до Перемишля можна пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 105 Перемишль — Відень — Грац. Також можна зручно пересісти на поїзд Інтерсіті № 3804 Перемишль — Щецин, який курсує, зокрема, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин.

Зазначається, що у зворотному напрямку можна також скористатися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на поїзд № 54/53 Перемишль — Київ.

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Так, поїзд № 104 Грац — Відень — Перемишль вирушає о 05:26 з Граца й о 08:10 з Відня та прибуває до Перемишля о 17:03. Поїзд № 73104 Вроцлав — Перемишль вирушає о 09:10 та прибуває до Перемишля о 16:59. Він робить зупинки, зокрема, у Кракові, Тарнуві та Дембиці.

"З 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними", - додали в "УЗ".

Київ (19401) Перемишль (60) потяг (1963) Укрзалізниця (6815)


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Давайте казати правду: цей потяг до Перемишля виключно для жінок, дітей і інвалідів. Інші категорії не зможуть під час війни пересуватися на ньому
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27.05.2022 14:05 Відповісти
Самое главное и не написали: этот поезд имеет спальные места или только сидячие? Какие типы вагонов: плацкарта, купе, СВ ? А так -обычный информационнный сор, далекий от журналистики.
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27.05.2022 14:11 Відповісти
Коли не зайду на сайт, ніколи нема квитків на ті поїзди.
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27.05.2022 14:25 Відповісти
Швидко розкуповують. На деякі напрямки треба брати у касі.
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27.05.2022 15:16 Відповісти
 
 