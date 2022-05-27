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"Укрзализныця" назначает новый ночной поезд из Киева в Перемышль

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

Поезд начнет курсировать с 11 июня и обеспечит удобные пересадки на рейсы в другие европейские города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

"Поезд будет отправляться с 11 июня из Киева в 19:48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07:21. В обратном направлении поезд начнет курсировать с 12 июня, отправляться в 18:39 и прибывать в Киев в 09:21", - говорится в сообщении.

В "УЗ" добавляют, что пассажиры этого рейса смогут сделать удобную пересадку на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии.

Так, по прибытии в 07:21 в Перемышль можно пересесть в 10:21 на поезд Интерсити № 105 Перемышль - Вена - Грац. Также можно удобно пересесть на поезд Интерсити № 3804 Перемышль — Щецин, который курсирует, в частности, через города Краков, Катовице, Вроцлав, Зеленая Гура, Щецин.

Отмечается, что в обратном направлении можно воспользоваться поездами, курсирующими по Польше и Австрии, для пересадки на поезд № 54/53 Перемышль — Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезд Киев - Варшава будет преодолевать путь на два часа быстрее, - Укрзалізниця

Так, поезд № 104 Грац - Вена - Перемышль отправляется в 05:26 из Граца и в 08:10 из Вены и прибывает в Перемышль в 17:03. Поезд № 73104 Вроцлав - Перемышль отправляется в 09:10 и прибывает в Перемышль в 16:59. Он делает остановки, в частности, в Кракове, Тарнуве и Дембице.

С 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок по территории Польши. Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются прежними", - добавили в "УЗ".

Киев (25466) Перемышль (42) поезд (1024) Укрзализныця (2742)


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Давайте казати правду: цей потяг до Перемишля виключно для жінок, дітей і інвалідів. Інші категорії не зможуть під час війни пересуватися на ньому
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27.05.2022 14:05 Ответить
Самое главное и не написали: этот поезд имеет спальные места или только сидячие? Какие типы вагонов: плацкарта, купе, СВ ? А так -обычный информационнный сор, далекий от журналистики.
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27.05.2022 14:11 Ответить
Коли не зайду на сайт, ніколи нема квитків на ті поїзди.
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27.05.2022 14:25 Ответить
Швидко розкуповують. На деякі напрямки треба брати у касі.
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27.05.2022 15:16 Ответить
 
 