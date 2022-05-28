Біля Чернігова побудують тимчасовий переїзд через Десну, - ОВА

Найближчим часом на під'їзді до Чернігова буде побудовано тимчасовий переїзд через річку Десна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву заступника начальника Чернігівської обласної Військової адміністрації Дмитра Синенка.

"Міст через Десну поблизу обласного центру - одна з найбільших інфраструктурних втрат Чернігівської області під час бойових дій. Після того, як його розбомбили рашисти, логістична ситуація в області значно ускладнилася", - йдеться в повідомленні.

Синенко зазначив, що зробити новий міст швидко не вийде, тому Чернігівська обласна військова адміністрація разом з підрозділами ЗСУ найближчим часом розпочне монтаж тимчасового переїзду.

Роботи розпочнуться, коли це дозволять зробити природні умови. Необхідно дочекатися спаду води на Десні.

Обласна військова адміністрація звернулася до всіх жителів Чернігівської області з проханням не фотографувати техніку, яка буде їздити дорогами з відповідними конструкціями для зведення тимчасового переїзду.

"Не поширюйте інформацію про процес спорудження переправи та її точне місцезнаходження!" - додали в ОВА.

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