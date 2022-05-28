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Біля Чернігова побудують тимчасовий переїзд через Десну, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст,чернігівщина

Найближчим часом на під'їзді до Чернігова буде побудовано тимчасовий переїзд через річку Десна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву заступника начальника Чернігівської обласної Військової адміністрації Дмитра Синенка.

"Міст через Десну поблизу обласного центру - одна з найбільших інфраструктурних втрат Чернігівської області під час бойових дій. Після того, як його розбомбили рашисти, логістична ситуація в області значно ускладнилася", - йдеться в повідомленні.

Синенко зазначив, що зробити новий міст швидко не вийде, тому Чернігівська обласна військова адміністрація разом з підрозділами ЗСУ найближчим часом розпочне монтаж тимчасового переїзду.

Роботи розпочнуться, коли це дозволять зробити природні умови. Необхідно дочекатися спаду води на Десні.

Обласна військова адміністрація звернулася до всіх жителів Чернігівської області з проханням не фотографувати техніку, яка буде їздити дорогами з відповідними конструкціями для зведення тимчасового переїзду.

"Не поширюйте інформацію про процес спорудження переправи та її точне місцезнаходження!" - додали в ОВА.

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Автор: Наталя Джума
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Побудуйте тихенько i iздiть спокiйно, нащо "кукурiкать" на етапi мрii?
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28.05.2022 08:37 Відповісти
Беруть приклад з найвеличнішого який в 19 році розповідав про Україну своєї мрії.
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28.05.2022 08:42 Відповісти
Как будто кацапня не узнает где эта переправа. Она все равно будет привязана к дороге.
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28.05.2022 09:28 Відповісти
Так. Але якщо хвалитися, то може зменшитись строк експлуатації.
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28.05.2022 10:58 Відповісти
киньте точні жпс, а то новина не повна
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28.05.2022 09:05 Відповісти
коли залізну руду з Кривого Рога почали возити в Донецьк, побудували міст через Дніпро, деревяний, залізничний маршрут. Він простояв біля ста років.Десна не така широка, як Дніпро Вже можна було б побудувати деревяний міст на 60 тонн
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28.05.2022 10:17 Відповісти
не кажіть дурниць , треба вирішувати задачі раціонально , тим паче зараз , коли на все не вистачає ресурсів
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28.05.2022 11:45 Відповісти
 
 