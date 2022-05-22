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Для відновлення житлового фонду Чернігова знадобиться щонайменше 14 млрд грн, - Атрошенко

чернігів

Чернігову для відновлення житлового фонду після завданих окупантами ударів буде потрібно щонайменше 14 млрд грн.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.

"У нас (у Чернігові. – Ред.) знищено 10 тисяч квартир, якщо рахувати 50 кв.м квартира по 16 тисяч грн один кв. м, це 800 тисяч грн одна квартира, або 8 млрд грн на відновлення всього житла. Крім того, 135 будинків пошкоджено прямими влученнями мін, а частково пошкоджено - 635. Також маємо 40 тисяч квартир, які треба ремонтувати. Загальна сума перевищує 10 млрд грн. Приватні будинки - це ще мінімум 4 млрд грн", - зазначив міський голова.

Крім того, за словами мера, на багато мільярдів гривень завдано збитків комунальній інфраструктурі міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Розбита чернігівська весна", - потрощене місто з висоти пташиного польоту. ВIДЕО

Автор: 

Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92) відбудова (354)


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Топ коментарі
+6
Мда.. ППО нормальне дешевше би обійшлось .
І за нього не забувайте. Спершу безпека, потім дороги.
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22.05.2022 12:36
+4
В первую очередь нужно думать о безопасности. Толку от этого обновления, если территория подвергается регулярным обстрелам.
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22.05.2022 12:42
+3
Пошли виртуальные лярды туда-сюда гулять, ляпают цифры от фонаря и себя любимых в этой схеме не забывают Перед тем, как чего-то восстанавливать за непонятные деньги, надо для начала перепись населения провести, кто-то вообще будет в те квартиры возвращаться или они навсегда в Германию, Польшу или Францию десантировались с индивидуальным членством в Евросоюзе
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22.05.2022 12:40
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Хай Атрошенко дасть гроші у нього є їх багато, раз куртку за 900 000 носить.
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22.05.2022 12:33 Відповісти
Цікаво, як буде відшкодування житла проходити. Те що уже на сьогодні іде регістрація від господарів, але решта цінностей, як авто,меблі. Донори-країни це кращий варіант чим кошти українським чиновникам
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22.05.2022 12:34 Відповісти
скоріш за всьго буде процвітати коррупція. Люди будуть в порядку черги отримувати кошти/квартири... Черги можуть бути на роки. І у кого буде більше зв'язків, грошей, посада - той магічним чином буде просуватися вперед черги.
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22.05.2022 12:40 Відповісти
Мда.. ППО нормальне дешевше би обійшлось .
І за нього не забувайте. Спершу безпека, потім дороги.
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22.05.2022 12:36 Відповісти
це для тебе, для мене спершу одно потім друге.
будівництво в Україні перевищує по прибутку торгівлю наркотою в рази.
їм срати на війну, на все і вся.
дай бабла, а вони його ОСВОЯТЬ!!!! з кошторисом 250-300%
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22.05.2022 13:02 Відповісти
Пошли виртуальные лярды туда-сюда гулять, ляпают цифры от фонаря и себя любимых в этой схеме не забывают Перед тем, как чего-то восстанавливать за непонятные деньги, надо для начала перепись населения провести, кто-то вообще будет в те квартиры возвращаться или они навсегда в Германию, Польшу или Францию десантировались с индивидуальным членством в Евросоюзе
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22.05.2022 12:40 Відповісти
В первую очередь нужно думать о безопасности. Толку от этого обновления, если территория подвергается регулярным обстрелам.
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22.05.2022 12:42 Відповісти
Война войной, а распил по расписанию, деньги сами себя не украдут.
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22.05.2022 12:42 Відповісти
буде смотрящии з Заходу шоб менше тирили
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22.05.2022 12:50 Відповісти
Все правильно каже. Треба заблоковані рашистські гроші використовувати на відновлення.
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22.05.2022 13:05 Відповісти
К данным Атрошенко, конечно, есть вопросы, но он первый мэр, который дал более-менее адекватные цифры и адекватные цены.
Итого на полное восстановление Чернигова (т.е. сделать "конфетку") потребуется не более 0,5 млрд.$
А теперь вспоминаем те сотни млрд.$, которые озвучивают "зеленые" ...
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22.05.2022 13:22 Відповісти
Аторшенко назвал сумму на восстановление жилого фонда. До полных адекватных цифр далеко
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22.05.2022 13:51 Відповісти
Спарведливо города орков должны иметь такие же проблемы...
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22.05.2022 13:43 Відповісти
Знаючи Аиютрона половину він *******ь
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22.05.2022 13:49 Відповісти
 
 