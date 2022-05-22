Для відновлення житлового фонду Чернігова знадобиться щонайменше 14 млрд грн, - Атрошенко
Чернігову для відновлення житлового фонду після завданих окупантами ударів буде потрібно щонайменше 14 млрд грн.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.
"У нас (у Чернігові. – Ред.) знищено 10 тисяч квартир, якщо рахувати 50 кв.м квартира по 16 тисяч грн один кв. м, це 800 тисяч грн одна квартира, або 8 млрд грн на відновлення всього житла. Крім того, 135 будинків пошкоджено прямими влученнями мін, а частково пошкоджено - 635. Також маємо 40 тисяч квартир, які треба ремонтувати. Загальна сума перевищує 10 млрд грн. Приватні будинки - це ще мінімум 4 млрд грн", - зазначив міський голова.
Крім того, за словами мера, на багато мільярдів гривень завдано збитків комунальній інфраструктурі міста.
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будівництво в Україні перевищує по прибутку торгівлю наркотою в рази.
їм срати на війну, на все і вся.
дай бабла, а вони його ОСВОЯТЬ!!!! з кошторисом 250-300%
Итого на полное восстановление Чернигова (т.е. сделать "конфетку") потребуется не более 0,5 млрд.$
А теперь вспоминаем те сотни млрд.$, которые озвучивают "зеленые" ...