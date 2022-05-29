УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16843 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
27 556 37
армія РФ (13428) війна (56124) Лисичанськ (273) Луганщина (4411) Сєверодонецьк (474) Гайдай_ЛОГА (905)

ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут", - Гайдай. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України потіснили орків в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут"

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Сєверодонецьк - це Україна. ЗСУ потіснили орків в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут". Рашисти перебувають досі в готелі обласного центру серед гори трупів своїх орків. Штурмують місто, бої йдуть без зупину. Наступи в Борівському та Бобровому відбито - росіяни відступили на раніше зайняті позиції", - інформує Гайдай.

Також, за його словами, українські захисники мали успіх в напрямку "дороги життя", росіян відбили і потіснили.

Також читайте: Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені. Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер, - Гайдай. ФОТО

ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 01
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 02
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 03
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 04
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 05
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 06
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 07
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 08
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 09
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 10
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 11

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+37
Ради чего кацапня сдыхает? Ради бредовых хотелок мелкого шизофреника в бункере? Реально,орки.
показати весь коментар
29.05.2022 09:09
+35
В основном за деньги. Кто-то из наших проукраинских блогеров сообщал ,что повысили кацапы контрактникам з.п. до 200 000 деревянных. Для этих дикарей-лузеров, которые не в состоянии найти нормальную работу это огромные деньги. Правда не факт что заплатят и что тебя не грохнет ВСУ. Но там с головой никто не дружит.
показати весь коментар
29.05.2022 09:16
+30
То что рашисты с таким упорством лезут в Украину не боясь сдохнуть говорит о самой нелегкой и даже ужасной жизни на Рашке. Ну очень сомневаюсь что зажиточному человеку захочется слезть ос своего дивана и полного холодильника и пойти сдохнуть в чужой стране за какую то сковородку. А в дказательство етих слов есть куча видео как трупы рашистов привозят домой в росийские потемкенские деревни где дома из говна и палок а про асфальт на дорогах знают только из слухов
показати весь коментар
29.05.2022 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А дядько другий писав що ситуація погана. Виходить що ні. Хотя один черпає дані з тік ток,а другий ....
показати весь коментар
29.05.2022 09:06 Відповісти
Другого дядьку звуть козойоб кадирка
показати весь коментар
29.05.2022 09:28 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2022 11:12 Відповісти
Ради чего кацапня сдыхает? Ради бредовых хотелок мелкого шизофреника в бункере? Реально,орки.
показати весь коментар
29.05.2022 09:09 Відповісти
В основном за деньги. Кто-то из наших проукраинских блогеров сообщал ,что повысили кацапы контрактникам з.п. до 200 000 деревянных. Для этих дикарей-лузеров, которые не в состоянии найти нормальную работу это огромные деньги. Правда не факт что заплатят и что тебя не грохнет ВСУ. Но там с головой никто не дружит.
показати весь коментар
29.05.2022 09:16 Відповісти
- Послушай, ты чего на Донбасс прёшься?
- Воевать с «хахлами»…
- Так ведь там убить могут?
- А какая разница? Не убьют - денег заработаю, с кредитом расплачусь. Убьют - кредит отдавать не надо…
показати весь коментар
29.05.2022 11:03 Відповісти
Им бабки платят .у всех ипотека,авто в кредит и тд..по другому на россии нормальных денег не заработать..
показати весь коментар
29.05.2022 09:17 Відповісти
заробити це не про *********, там "получают"
показати весь коментар
29.05.2022 09:22 Відповісти
Ага, краще тут здохнути, щоб не платити кредити 👍☺️
показати весь коментар
29.05.2022 09:26 Відповісти
Та ладно не заработать, они же типа больше чем в Украине получают по статистике. И удаленно работать тоже ж можно. Просто дебилы какие то.
показати весь коментар
29.05.2022 10:05 Відповісти
могу сказать что расслоение по зарплатам в РФ по регионам и деревням в забитых регионах очень большое.
В городах и областных центрах все относительно богато ,в некоторых жизнь не менее богата чем на западе ,а в некоторых и 10-15 тыс рябчиков очень неплохо .
Но в среднем получается статистика побогаче украинской-но это в среднем ,у нас тоже статистику любят подгонять под среднюю
показати весь коментар
29.05.2022 12:00 Відповісти
Там просто отсутствует серое вещество 😁
показати весь коментар
29.05.2022 09:19 Відповісти
То что рашисты с таким упорством лезут в Украину не боясь сдохнуть говорит о самой нелегкой и даже ужасной жизни на Рашке. Ну очень сомневаюсь что зажиточному человеку захочется слезть ос своего дивана и полного холодильника и пойти сдохнуть в чужой стране за какую то сковородку. А в дказательство етих слов есть куча видео как трупы рашистов привозят домой в росийские потемкенские деревни где дома из говна и палок а про асфальт на дорогах знают только из слухов
показати весь коментар
29.05.2022 09:35 Відповісти
Та, там багато чого сплелося в пекельний клубок: https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
показати весь коментар
29.05.2022 09:57 Відповісти
***
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?

И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?

Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, миленькие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!

Леонид ФИЛАТОВ (1989, Лизистрата)
показати весь коментар
29.05.2022 10:02 Відповісти
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
показати весь коментар
29.05.2022 11:00 Відповісти
Если проводить аналогии с советско-немецкой войной, то у нас уже была успешная оборона Москвы (оборона Киева), была своя Брестская крепость (Азовсталь в Мариуполе). Пусть же Северодонецк окажется нашим Сталинградом.
показати весь коментар
29.05.2022 09:19 Відповісти
Все аналогии лживы.
показати весь коментар
29.05.2022 09:24 Відповісти
пля - упоротый совок...
показати весь коментар
29.05.2022 09:27 Відповісти
Начебто і велика промзона є і постійна доправка підкріплення й БК через річку, але поки що немає головного - сил для оточення рашистських військ на попаснянському виступі і їх повного розгрому під Сіверськодонецьком-Лисичанськом. От коли це відбудеться, тоді дійсно можна буде проводити якісь аналогії з подіями ДСВ.
показати весь коментар
29.05.2022 10:20 Відповісти
На одному з напрямків протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:

сім осіб особового складу окупанта (12 солдатів поранено);
один ворожий танк;
одну самохідну артилерійську установку;
дві бойові броньовані машини;
три безпілотних літальних апарата «Орлан -10»;
чотири одиниці автомобільної техніки;
п'ять мінометів.
показати весь коментар
29.05.2022 09:28 Відповісти
С 800 тысячной армией и даже тем оружием, которое уже дали давно пора гнать агрессора и оккупанта с захваченой им территории, а не оправдываться за свое бездействие и нерешительность!
показати весь коментар
29.05.2022 09:50 Відповісти
Так езжайте на фронт и прогоните,кто вам мешает?
показати весь коментар
29.05.2022 10:00 Відповісти
Яке оружие и решительеость ? Прслухайте фпонтовиків кртрі приіждають додому в коротку відпустку після поранення. Обстріли цілодобово, суперзброі не вистачає в кожен окоп, місцева вата здає позиціі, місця розташування, складна логістика. Дякувати Богу що й так тримаються
показати весь коментар
29.05.2022 10:20 Відповісти
А шо такое руснявый неделю Северодонецк взять не можете ,даже толком окружить и тебя корежит?в соц сетях орки радостно прогнозировали что к началу июня уже донбас полностью должны "асвабадить" а тут незадача ЗСУ даёт просраца...и все планы на п"сте.
показати весь коментар
29.05.2022 10:35 Відповісти
Донбасс они планировали "освободить" ещё к великому дедовоевальному празднику 9 мая
показати весь коментар
29.05.2022 11:08 Відповісти
эта 800 тыс.армия существует в том же мире или измерении, как и американский ленд лиз и 40 млрд.помощь от США
Одни хайповики
показати весь коментар
29.05.2022 12:03 Відповісти
Все буде добре і наша перемога не за горами , тільки терпіння і без паніки !
показати весь коментар
29.05.2022 09:59 Відповісти
Тільки так,бо я уже запросила племінника на Новий рік в Альпи. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
29.05.2022 10:10 Відповісти
А шо там ,на фотке, хрен с великом , чому він не в лавах ЗСУ , не захищає рідне місто????
показати весь коментар
29.05.2022 10:50 Відповісти
Вчора їздив до тещі в Заліщицький район Тернопільскої області. Повернувся з впевненністю що Северодонецьк захищають 10 сіл Заліщицького району ( якщо що я не звідти), в селі на 500 мешканців 6 загиблих і 8 в Северодонецьку наразі. Але справа навть не втому, підвозив жінку, чоловік якої зараз там, просив передати їжу, кросівки замість зимових берц і телефон, бо старий здох. Передала, доїхав як не дивно тільки телефон.
показати весь коментар
29.05.2022 11:32 Відповісти
скорее всего больше воюет Центральная и Западная Украина ,в Черкассах тоже похороны почти каждый день и много пропавших безвести (скорее всего тоже 200-е)
показати весь коментар
29.05.2022 12:09 Відповісти
Все воюют и Запад, и Восток, и Киев. Не стоит утверждать иначе.
показати весь коментар
29.05.2022 15:12 Відповісти
Если кацапастые - морды зачипастые в гостинице "Мир" поют песню "Как здорово, что всем мы здесь компактно собрались!" - так может познакомить их с калибром 155 мм? 🤔
показати весь коментар
29.05.2022 11:42 Відповісти
ЗСУ Тошківку у кацапів відбили, що ти ще почути бажаєш?
показати весь коментар
29.05.2022 12:36 Відповісти
"Потіснили окупантів у напрямку траси Лисичанськ-Бахмут..." Може "відтіснили" від траси? Бо якщо потіснили до траси, то так виглядає, що допомогли кацапам перекрити цю стратегічно важливу магістраль...
Цьому Гайдаю дійсно не завадило б трішки "фільтрувати базар"...
показати весь коментар
29.05.2022 13:30 Відповісти
 
 