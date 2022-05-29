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ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут", - Гайдай. ФОТО
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Захисники України потіснили орків в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут"
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Сєверодонецьк - це Україна. ЗСУ потіснили орків в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут". Рашисти перебувають досі в готелі обласного центру серед гори трупів своїх орків. Штурмують місто, бої йдуть без зупину. Наступи в Борівському та Бобровому відбито - росіяни відступили на раніше зайняті позиції", - інформує Гайдай.
Також, за його словами, українські захисники мали успіх в напрямку "дороги життя", росіян відбили і потіснили.
Топ коментарі
+37 Garry Grant
показати весь коментар29.05.2022 09:09
+35 Leshek
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+30 Green sheet
показати весь коментар29.05.2022 09:35
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Будь ласка, зачекайте...
- Воевать с «хахлами»…
- Так ведь там убить могут?
- А какая разница? Не убьют - денег заработаю, с кредитом расплачусь. Убьют - кредит отдавать не надо…
В городах и областных центрах все относительно богато ,в некоторых жизнь не менее богата чем на западе ,а в некоторых и 10-15 тыс рябчиков очень неплохо .
Но в среднем получается статистика побогаче украинской-но это в среднем ,у нас тоже статистику любят подгонять под среднюю
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, миленькие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
Леонид ФИЛАТОВ (1989, Лизистрата)
Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
сім осіб особового складу окупанта (12 солдатів поранено);
один ворожий танк;
одну самохідну артилерійську установку;
дві бойові броньовані машини;
три безпілотних літальних апарата «Орлан -10»;
чотири одиниці автомобільної техніки;
п'ять мінометів.
Одни хайповики
Цьому Гайдаю дійсно не завадило б трішки "фільтрувати базар"...