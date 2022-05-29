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Зеленського просять присвоїти звання Героя України сержанту Ярославу Шинкаренку, який загинув в бою з окупантами, - петиція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шинкаренко,ярослав,герой

На сайті Офісу Президента зареєстровано петицію про присвоєння звання Герой України сержанту Ярославу Шинкаренку, який загинув в бою з окупантами.

Про це повідомила його мама Олена Кукла, інформує Цензор.НЕТ.

"Сержант Ярослав Шинкаренко, позивний "Ярик", розвідник, 22 роки, Народний Герой України. Родом з Київщини, з родини військових. На російсько-українській війні — з 2017 року", - йдеться в тексті петиції.

"Потім був Ірпінь, Горенка, Димер, де він так само вправно і вміло воював і допомагав побратимам. А потім та ж Київщина, але під кордоном з Білоруссю. Поліське… Бойове патрулювання на автомобілі… Він був за кермом, їх було 4. Наїхав на ворожу міну ТМ своїм колесом і прийняв весь удар на себе… Він один загинув на місці", - розповіла мама Ярослава.

20 квітня Ярослав підірвався на ворожій міні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям і рідним загиблих захисників, які були удостоєні звання Героя України. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Зеленський, скор1ше нагородить сина лейтенанта Шм1дта Арестовича. Чому генерала Марченка не нагородив за оборону Микола1ва?
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29.05.2022 12:10
+22
ГЕРОЮ СЛАВА !
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29.05.2022 12:06
+20
Багато про що я просив би Президента, і я не один в цім. Але ж проблема- немає у нас його... є чмо, котре ЗАЙМАЄ місце Президента..
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29.05.2022 12:20
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ГЕРОЮ СЛАВА !
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29.05.2022 12:06 Відповісти
Зеленський, скор1ше нагородить сина лейтенанта Шм1дта Арестовича. Чому генерала Марченка не нагородив за оборону Микола1ва?
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29.05.2022 12:10 Відповісти
😲 А як же нагородити генерала, з якого зелень дотепер підозри надумані не зняла і схоже запобіжний захід про заставу, яку сплатили люди і Порошенко не відмінила?
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29.05.2022 12:28 Відповісти
Не прошение нужно
А представление к награде за военные заслуги
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29.05.2022 12:19 Відповісти
Багато про що я просив би Президента, і я не один в цім. Але ж проблема- немає у нас його... є чмо, котре ЗАЙМАЄ місце Президента..
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29.05.2022 12:20 Відповісти
Якщо нагородить, то запише відосік де ВІН це робить з гордістю, а без відосика нагородить ще свою команду з_ради по безпеці, бо віннелох.
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29.05.2022 12:22 Відповісти
З метою національної безпеки і обороноздатності країни цього з е л е н с ь к о г о не можна показувати і озвучувати на люди і навіть вживати саме це ім"я. Бо ніщо так не деморалізує і не викликає огиди в людей, як ці щоденні самолюбованські відосіки і пафосне читане збоку словоблуддя. Хай приймають рішення, діють і виступають професіонали, патріоти і просто порядні люди , що мають національну гідність.
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29.05.2022 12:32 Відповісти
Підтримав
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29.05.2022 12:45 Відповісти
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!
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29.05.2022 13:16 Відповісти
Коли в Європі була чітко відпрацьована система державних нагород, то частіш всього вищі державні нагороди вручалися не від "особи", а від імені держави, яка її уособлювала: монарха чи президента Приведу приклад на ордені святого Георгія (Російська імперія) Командир писав подання на кандидата на нагородження і подавав його до колегії Георгіївських кавалерів - людей що вже мали таку нагороду Вони брали "статут ордену" і співставляли його з тим геройським вчинком, який здійснив кандидат Потім (при позитивному вирішенні) вони представляли своє рішення на затвердження "височайшим Указом" Імператор виконував лише номінальну функцію "затверджування"
Так само варто і нам зробить Тоді "суб"єктивізм" буде знижений до мінімуму!
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29.05.2022 13:18 Відповісти
йому ніколи, він зайнятий боротьбою з Порохом
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29.05.2022 13:38 Відповісти
Понятно что все кто взял оружие в руки герои, но что геройского в наезде на мину, у меня двое близких знакомых погибли в Донецкой области один на мине второму снаряд прилетел, пойду петиции писать, ну а чё.
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29.05.2022 14:44 Відповісти
Ну а ЧЬО??? А вони твої родичі чи знайомі воювали з 2017 року??? Ти не повинен померти щоб стати героєм!! Та НЕ ТЕ що він підірвався зробило його ГЕРОЄМ !! А Робить Героєм ЖИТТЯ ЯКЕ ВіН ПРОЖИВ на війні захищаючи батьківщину !!!А він Прожив своє життя Героєм! Бо воював та багато вчинків геройських зробив про які ти знаєш !
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29.05.2022 15:22 Відповісти
Слава Герою.. Пох... на ті ******** які дає Зеля.. Хлопці не за них гинуть, а за бвтьківщину... Не за Зелю, не за грьобаного єрмака чи слюнтя Арестовича гинуть, а за Батьківщину! І не лише гинуьб, а й вбивають росіян!!!
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29.05.2022 14:51 Відповісти
95 квартал не нагороджений ще, а ви просите, щоб нагородили Героя України.
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29.05.2022 17:38 Відповісти
 
 