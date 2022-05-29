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Новини Війна в Україні
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Росіяни продовжують здійснювати фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Упродовж останнього тижня росіяни примусово вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3000 українців, серед яких - понад 300 дітей.

Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі до депресивних регіонів Росії. Про це повідомила у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 10% містян, які не проходять фільтрацію, визнаються окупантами "небезпечними для російського режиму". Їх арештовують, після чого відправляють у колишню виправну колонію № 52 в селищі Оленівка Донецької області, або ж везуть у сумнозвісну в'язницю "Ізоляція" у Донецьку", - зазначає омбудсмен. 

За її словами, перебування там супроводжується багаточасовими допитами, тортурами, погрозами страти та примушенням до співпраці.

"Захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - резюмує Денісова.

Також читайте: За добу 280 людей вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору, - Андрющенко

Автор: Ірина Дашківська
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Верещук, Денісова та Баканов вже виїхали до вас, ніт?
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29.05.2022 14:12 Відповісти
они из Киева все хорошо видят
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29.05.2022 14:13 Відповісти
Да, пані Денисова, добавили вам роботи, ваші колеги по Зе-уряду, які розмінували підходи до Криму і не підірвали мости...
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29.05.2022 14:19 Відповісти
 
 