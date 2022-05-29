Зеленський провів нараду щодо відновлення Харківщини. Пропонує замінити пошкоджені "панельки" сучасним житлом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, глава держави заслухав доповіді начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, міського голови Харкова Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону.
За словами Синєгубова, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.
У межах робочої поїздки Зеленський серед іншого оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова.
Під час наради президент запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.
"Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях", – зазначив він.
На переконання глави держави, це ще й нагода модернізувати країну та міста, побудувати сучасне житло.
Зеленський зауважив, що нові будинки потрібно зводити обов'язково з бомбосховищами та укриттями.
"Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проекти та гроші", – вважає президент.
Крім того, під час поїздки Володимир Зеленський оглянув адміністративні будівлі Харкова, які зазнали руйнувань унаслідок ракетних обстрілів з боку російської армії.
Будь ласка, зачекайте...
...
ДЕ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ?!
ЧОМУ МОВЧИШ - "ЗАБУВ"?!
...
Особисто я ще з 24.02 ношу один патрон в кишені.
Это касается и жилья, и заводов, чтобы наконец-то производить не говно на дряхлых советских станках, которое можно впарить только в "снг" и бедным странам, а конкурентоспособную продукцию.
Вас здесь не стояло.
Сперва на восстановленной "Мрії" развезём по стране рельсы по евростандарту, а потом ваша стройка. Всё равно кацап за всё заплатит.
Естественно строить некоторые предприятия там не сильно умно.
Та на горе он НеВтик.
под асфальтом
походу, он "войну в своей голове уже закончил"..)(
за шО нам это?..(
За тупые галочки в бюллетенях все 30 лет.
На армию денег не хватает, а тут стройка. Ещё б нарасие стройку затеял бы.
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Зеленский, ты Главнокомандующий или начальник Стройтреста?
занялся
Так он Пороху одну Киевскую область
передавать будет
Чим не заробіток?
Когда он заявлял " Крым Украина ,мы его будем освобождать военным путём "? Пусть скажет.
Бери та кради. Думаю, квартал95 перекваліфікується в будівельники, разом з кумами сватами та частиною Ізраілю.
Війну вже виграв, пора і про земне подумати.
Його фішка це завчити тексти на дві сторінки і читати без суфлера, думати там це зайве.
Дома у дві, а то і три ціни, Коля котлєта з Юзиком будуть тільки за, херої.
Ты бы еще про шашлычки ляпнул.