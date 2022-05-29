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Зеленський провів нараду щодо відновлення Харківщини. Пропонує замінити пошкоджені "панельки" сучасним житлом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента. 

Як зазначається, глава держави заслухав доповіді начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, міського голови Харкова Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону.

За словами Синєгубова, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

У межах робочої поїздки Зеленський серед іншого оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова.

Під час наради президент запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.

"Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях", – зазначив він.

На переконання глави держави, це ще й нагода модернізувати країну та міста, побудувати сучасне житло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників. ФОТОрепортаж

Зеленський зауважив, що нові будинки потрібно зводити обов'язково з бомбосховищами та укриттями.

"Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проекти та гроші", – вважає президент.

Крім того, під час поїздки Володимир Зеленський оглянув адміністративні будівлі Харкова, які зазнали руйнувань унаслідок ракетних обстрілів з боку російської армії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
Я пропоную президента з вроджено-пошкодженою головою замінити на іншого зі справною головою)
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29.05.2022 15:57
+40
АЗОВ КАТУЮТЬ!!!
...
ДЕ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ?!
ЧОМУ МОВЧИШ - "ЗАБУВ"?!
...
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29.05.2022 15:53
+36
Вже на велике крадівництво задивляєшся?
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29.05.2022 15:57
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АЗОВ КАТУЮТЬ!!!
...
ДЕ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ?!
ЧОМУ МОВЧИШ - "ЗАБУВ"?!
...
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29.05.2022 15:53 Відповісти
Обмінювати азовців ніхто й не збирався. Вони приречені.
Особисто я ще з 24.02 ношу один патрон в кишені.
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29.05.2022 15:56 Відповісти
І що з тим патроном робити?
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29.05.2022 16:57 Відповісти
А в тебе досі калаша немає? 95-й день війни! Що з патроном робити...
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29.05.2022 17:19 Відповісти
а шо? в своїй голові він вже закрив це питання
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29.05.2022 16:20 Відповісти
Такі будувати, як тато з мамою Боневтіка в Ізраїлі купили. За 8 000 000 євро.
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29.05.2022 15:55 Відповісти
де кошти візьмеш?Зрубаєш і продаси ярд дерев?
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29.05.2022 15:56 Відповісти
Вместо старья нужно строить современное.
Это касается и жилья, и заводов, чтобы наконец-то производить не говно на дряхлых советских станках, которое можно впарить только в "снг" и бедным странам, а конкурентоспособную продукцию.
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29.05.2022 15:56 Відповісти
Вместо старья нужно строить современное.
Вас здесь не стояло.
Сперва на восстановленной "Мрії" развезём по стране рельсы по евростандарту, а потом ваша стройка. Всё равно кацап за всё заплатит.
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29.05.2022 16:50 Відповісти
Вже на велике крадівництво задивляєшся?
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29.05.2022 15:57 Відповісти
Определяет будущие объёмы распила...
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29.05.2022 16:49 Відповісти
Для начала надо отодвинуть орков на такое расстояние, с которого не возможен будет обстрел Харькова и других городов в принципе, в том числе и с территории Рашки, и только потом уже мечтать об очередном "освоении" денежек на массовом строительстве современных домов, особенно с бомбоубежищами...
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29.05.2022 15:57 Відповісти
Це до Тули, щонайменше.
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29.05.2022 16:16 Відповісти
до Харькова доставать будет всегда -там только мирный договор прекратит стрельбу .
Естественно строить некоторые предприятия там не сильно умно.
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29.05.2022 17:40 Відповісти
Я пропоную президента з вроджено-пошкодженою головою замінити на іншого зі справною головою)
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29.05.2022 15:57 Відповісти
То дуже непросто. Бо твоє ***** під Ямантау ховається.
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29.05.2022 16:21 Відповісти
Я надеялся,что он ещё 24.02 сбежит.
Та на горе он НеВтик.
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29.05.2022 16:51 Відповісти
******* житло будуйся... раз-два...
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29.05.2022 15:57 Відповісти
Дай, Єрмаку гроші і він разом з Безулою все відбудують, поки Бутусов буде їм заздрити...
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29.05.2022 15:59 Відповісти
где деньги , Зин ???
под асфальтом
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29.05.2022 16:01 Відповісти
ещё один "крепкий хозяйственник" со своей бригадой вылупился..
походу, он "войну в своей голове уже закончил"..)(
за шО нам это?..(
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29.05.2022 16:02 Відповісти
за шО нам это?..(

За тупые галочки в бюллетенях все 30 лет.
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29.05.2022 16:10 Відповісти
и не верят зебилы в его зависимость(((
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29.05.2022 16:05 Відповісти
Надо быть на почве реальности и думать о людях, а не предлагать ничем не обеспеченные планы. А реальность такова, что придется ремонтировать панельные дома, обязательно качественно и на долгое время.
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29.05.2022 16:05 Відповісти
Интересно, дерьмак тоже прокатился с зюзей?
На армию денег не хватает, а тут стройка. Ещё б нарасие стройку затеял бы.
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29.05.2022 16:08 Відповісти
Зеленський .... Пропонує замінити пошкоджені "панельки" ******** житлом
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Зеленский, ты Главнокомандующий или начальник Стройтреста?
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29.05.2022 16:11 Відповісти
Йому байдуже, аби увесь день на сцені і увесь день оплески.
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29.05.2022 16:14 Відповісти
Бачив я по теліку цю нараду. Дєрьмак руки потирав. Буде, що "засвоїти" на відбудові Харкова...
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29.05.2022 16:13 Відповісти
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29.05.2022 16:13 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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29.05.2022 16:15 Відповісти
усе прекрасно! але... може спершу витуримо загарбників та війну закінчимо?!!!
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29.05.2022 16:17 Відповісти
є велика ймовірність того, що буде як з "великим будівництвом" доріг - практично всі вони як не повністю, то частково зруйновані. Харків і досі обстрілюється - тож це майже те саме, що гроші в пічку викидати.
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29.05.2022 16:24 Відповісти
это как "мы построим Нью-Васюки", а война то такэ. Даже если в Геническе будут санатории вс рф.
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29.05.2022 16:28 Відповісти
...где деньги, Зин?...
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29.05.2022 16:36 Відповісти
очень ценное предложение =) Спасибо, отец родной!
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29.05.2022 16:29 Відповісти
Вже звільнена вся Україна? Вже збудовані лінії Маннергейма? Вже вироблені громи, стугни, нептуни, зроблені тисячі безпілотників?
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29.05.2022 16:30 Відповісти
Надо не упустить момент когда пойдут деньги от западных партнеров и нужен смотрящий.
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29.05.2022 16:49 Відповісти
У западных партнёров просто нет таких денег. И взять их негде. Ели только США долларов напечатает специально для Украины. Но и хождение они будут иметь исключительно в Украине.
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29.05.2022 16:57 Відповісти
100%
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29.05.2022 17:20 Відповісти
Ти ***** не панельними будинками займайся, а сприяй перемозі, воно іздить по екскурсіям.
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29.05.2022 16:48 Відповісти
На фронте всё в порядке,поэтому гафнокомандующий будывныцтвом
занялся
Так он Пороху одну Киевскую область
передавать будет
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29.05.2022 16:48 Відповісти
Поки не звільнеться УСЯ Україна а це Крим і Донбас обов'язково ,можна не починати будувати,через кілька років новою війною все зруйнують
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29.05.2022 16:55 Відповісти
Вони хочуть будувати зараз, взяв гроші склепав шпаківню - її Орда ракетою знесла. Знову взяв гроші збив собачу будку. Орда ракетою рознесла.
Чим не заробіток?
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29.05.2022 17:04 Відповісти
За Крым уже открытым текстом пояснили-нельзя, всё оговорено.
Когда он заявлял " Крым Украина ,мы его будем освобождать военным путём "? Пусть скажет.
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29.05.2022 17:14 Відповісти
квартальне їбанько.
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29.05.2022 16:59 Відповісти
Бабло не дає спати, треба зарані забити прибуткові справи з якими впорається навіть Юзік.
Бери та кради. Думаю, квартал95 перекваліфікується в будівельники, разом з кумами сватами та частиною Ізраілю.
Війну вже виграв, пора і про земне подумати.
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29.05.2022 16:59 Відповісти
На Юзіка не наїдайте. Юзік щебень на "велике крадівництво" постачає.
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29.05.2022 18:01 Відповісти
С азовцами все плохо но шанс остаться в живых еще есть. А с жильем скажите спасибо что это панельки кто не понимает лучше помолчать. Если это был бы кирпич были бы сплошные руины только благодаря им и еще монолит это все и стоит . Связи в панелях работают как сплошные диски. Были взрывы газа посредине дома вырвало две квартиры дом изогнулся но стоял. Если был бы еще раз говорю кирпич было бы очень грустно.
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29.05.2022 17:23 Відповісти
Ти актору в ролі президента щось хочеш довести ?
Його фішка це завчити тексти на дві сторінки і читати без суфлера, думати там це зайве.
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29.05.2022 17:53 Відповісти
Я що все проспала??? В нас закінчилась війна і пуйло здохло??? Чи що це було?
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29.05.2022 17:33 Відповісти
А ось і початок відновлення Великого Крадівництва дочекались.
Дома у дві, а то і три ціни, Коля котлєта з Юзиком будуть тільки за, херої.
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29.05.2022 17:51 Відповісти
Ти казав у понеділок забереш своїх дебілов, я прийшов, а їх полнО, от таке ти є ху№ло !
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29.05.2022 17:51 Відповісти
Не на часі . Ще рік воювати. А гроші на відновлення? Там буде зовсім інша пісня. Хто з нас доживе ,побачите. Ніхто так просто грошей не дасть.
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29.05.2022 18:20 Відповісти
Пиз-ц ..... Зеля..... Крым освободи сначала.....
Ты бы еще про шашлычки ляпнул.
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29.05.2022 18:39 Відповісти
Гнида квартальна, чого ти сюди падлюка приїхала?
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29.05.2022 18:51 Відповісти
Чепуха,шашлыка поїв у Харкові ?Бо вже час
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29.05.2022 18:55 Відповісти
Не, паждитте! Вначале были свадьбы, тьху, Мрию треба видбудуваты, потом аресты, тьху, Крым освободить( но теперь вроде как не освобождать, а дипломатически), потом ярды на культуру, и тут вдруг каким то ураганом взялась " відбудова Харківа ( который простреливается до самого центра), не панельками!" Товарисчи, вас так много , вы там у себя в очередь станьте, а пока тяжелейшие бои идут в треуголтнике Славянск-Бахмут--Северодонецк, если генералиссимус уже забыл об этом.
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29.05.2022 19:01 Відповісти
тут какая-то информационная путаница. северная салтовка - это киевский район. обычная салтовка - это бывший московский, который переименовали в салтовский. так где же был зеленский? на обычной салтовке, где повреждений меньше, или на северной салтовке?или на северную зассал ехать?
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29.05.2022 19:34 Відповісти
пока идет война, сносить сейчас дома на северной - верх глупости. как бы цинично это не звучало, этот район выполняет сейчас буферную функцию, снесут его, будет долетать до обычной салтовки. и так долетает, но меньше, чем на северную. почему президент зеленский опять занимается херней? он не хочет заниматься своими прямыми обязанности и прекратить пиариться на горе людей?
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29.05.2022 19:47 Відповісти
Дуже багато людей вже не повернуться ніколи в прифронтові міста і селища.
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29.05.2022 20:55 Відповісти
"керівники міст і областей мають знаходити класні проекти та гроші" ,- тобто держва ны копійки на дасть
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29.05.2022 20:58 Відповісти
 
 