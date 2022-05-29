РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5829 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
6 194 61
война (46566) Зеленский (16498) Харьков (6510) Харьковщина (4110) Терехов (200) Синегубов (479) восстановление (174)

Зеленский провел совещание по восстановлению Харьковщины. Предлагает заменить поврежденные "панельки" современным жильем

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и городе Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства заслушал доклады начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, городского головы Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.

По словам Синегубова, действия российской армии повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилищного фонда.

В рамках рабочей поездки Зеленский среди прочего осмотрел разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова.

В ходе совещания президент предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в том числе с учетом программы термомодернизации жилого фонда.

"Если уже так случилось и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – отметил он.

По мнению главы государства, это еще и возможность модернизировать страну и города, построить современное жилье.

Читайте также: После обеда Черниговщина и Сумщина обстреляны с территории РФ, - ОК "Північ"

Зеленский заметил, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", – считает президент.

Кроме того, во время поездки Владимир Зеленский осмотрел административные здания Харькова, подвергшиеся разрушениям в результате ракетных обстрелов со стороны российской армии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Я пропоную президента з вроджено-пошкодженою головою замінити на іншого зі справною головою)
показать весь комментарий
29.05.2022 15:57
+40
АЗОВ КАТУЮТЬ!!!
...
ДЕ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ?!
ЧОМУ МОВЧИШ - "ЗАБУВ"?!
...
показать весь комментарий
29.05.2022 15:53
+36
Вже на велике крадівництво задивляєшся?
показать весь комментарий
29.05.2022 15:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АЗОВ КАТУЮТЬ!!!
...
ДЕ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ?!
ЧОМУ МОВЧИШ - "ЗАБУВ"?!
...
показать весь комментарий
29.05.2022 15:53 Ответить
Обмінювати азовців ніхто й не збирався. Вони приречені.
Особисто я ще з 24.02 ношу один патрон в кишені.
показать весь комментарий
29.05.2022 15:56 Ответить
І що з тим патроном робити?
показать весь комментарий
29.05.2022 16:57 Ответить
А в тебе досі калаша немає? 95-й день війни! Що з патроном робити...
показать весь комментарий
29.05.2022 17:19 Ответить
а шо? в своїй голові він вже закрив це питання
показать весь комментарий
29.05.2022 16:20 Ответить
Такі будувати, як тато з мамою Боневтіка в Ізраїлі купили. За 8 000 000 євро.
показать весь комментарий
29.05.2022 15:55 Ответить
де кошти візьмеш?Зрубаєш і продаси ярд дерев?
показать весь комментарий
29.05.2022 15:56 Ответить
Вместо старья нужно строить современное.
Это касается и жилья, и заводов, чтобы наконец-то производить не говно на дряхлых советских станках, которое можно впарить только в "снг" и бедным странам, а конкурентоспособную продукцию.
показать весь комментарий
29.05.2022 15:56 Ответить
Вместо старья нужно строить современное.
Вас здесь не стояло.
Сперва на восстановленной "Мрії" развезём по стране рельсы по евростандарту, а потом ваша стройка. Всё равно кацап за всё заплатит.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:50 Ответить
Вже на велике крадівництво задивляєшся?
показать весь комментарий
29.05.2022 15:57 Ответить
Определяет будущие объёмы распила...
показать весь комментарий
29.05.2022 16:49 Ответить
Для начала надо отодвинуть орков на такое расстояние, с которого не возможен будет обстрел Харькова и других городов в принципе, в том числе и с территории Рашки, и только потом уже мечтать об очередном "освоении" денежек на массовом строительстве современных домов, особенно с бомбоубежищами...
показать весь комментарий
29.05.2022 15:57 Ответить
Це до Тули, щонайменше.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:16 Ответить
до Харькова доставать будет всегда -там только мирный договор прекратит стрельбу .
Естественно строить некоторые предприятия там не сильно умно.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:40 Ответить
Я пропоную президента з вроджено-пошкодженою головою замінити на іншого зі справною головою)
показать весь комментарий
29.05.2022 15:57 Ответить
То дуже непросто. Бо твоє ***** під Ямантау ховається.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:21 Ответить
Я надеялся,что он ещё 24.02 сбежит.
Та на горе он НеВтик.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:51 Ответить
******* житло будуйся... раз-два...
показать весь комментарий
29.05.2022 15:57 Ответить
Дай, Єрмаку гроші і він разом з Безулою все відбудують, поки Бутусов буде їм заздрити...
показать весь комментарий
29.05.2022 15:59 Ответить
где деньги , Зин ???
под асфальтом
показать весь комментарий
29.05.2022 16:01 Ответить
ещё один "крепкий хозяйственник" со своей бригадой вылупился..
походу, он "войну в своей голове уже закончил"..)(
за шО нам это?..(
показать весь комментарий
29.05.2022 16:02 Ответить
за шО нам это?..(

За тупые галочки в бюллетенях все 30 лет.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:10 Ответить
и не верят зебилы в его зависимость(((
показать весь комментарий
29.05.2022 16:05 Ответить
Надо быть на почве реальности и думать о людях, а не предлагать ничем не обеспеченные планы. А реальность такова, что придется ремонтировать панельные дома, обязательно качественно и на долгое время.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:05 Ответить
Интересно, дерьмак тоже прокатился с зюзей?
На армию денег не хватает, а тут стройка. Ещё б нарасие стройку затеял бы.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:08 Ответить
Зеленський .... Пропонує замінити пошкоджені "панельки" ******** житлом
---------------------------------------------------------------------------------------
Зеленский, ты Главнокомандующий или начальник Стройтреста?
показать весь комментарий
29.05.2022 16:11 Ответить
Йому байдуже, аби увесь день на сцені і увесь день оплески.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:14 Ответить
Бачив я по теліку цю нараду. Дєрьмак руки потирав. Буде, що "засвоїти" на відбудові Харкова...
показать весь комментарий
29.05.2022 16:13 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2022 16:13 Ответить
Дурень думкою багатіє
показать весь комментарий
29.05.2022 16:15 Ответить
усе прекрасно! але... може спершу витуримо загарбників та війну закінчимо?!!!
показать весь комментарий
29.05.2022 16:17 Ответить
є велика ймовірність того, що буде як з "великим будівництвом" доріг - практично всі вони як не повністю, то частково зруйновані. Харків і досі обстрілюється - тож це майже те саме, що гроші в пічку викидати.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:24 Ответить
это как "мы построим Нью-Васюки", а война то такэ. Даже если в Геническе будут санатории вс рф.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:28 Ответить
...где деньги, Зин?...
показать весь комментарий
29.05.2022 16:36 Ответить
очень ценное предложение =) Спасибо, отец родной!
показать весь комментарий
29.05.2022 16:29 Ответить
Вже звільнена вся Україна? Вже збудовані лінії Маннергейма? Вже вироблені громи, стугни, нептуни, зроблені тисячі безпілотників?
показать весь комментарий
29.05.2022 16:30 Ответить
Надо не упустить момент когда пойдут деньги от западных партнеров и нужен смотрящий.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:49 Ответить
У западных партнёров просто нет таких денег. И взять их негде. Ели только США долларов напечатает специально для Украины. Но и хождение они будут иметь исключительно в Украине.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:57 Ответить
100%
показать весь комментарий
29.05.2022 17:20 Ответить
Ти ***** не панельними будинками займайся, а сприяй перемозі, воно іздить по екскурсіям.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:48 Ответить
На фронте всё в порядке,поэтому гафнокомандующий будывныцтвом
занялся
Так он Пороху одну Киевскую область
передавать будет
показать весь комментарий
29.05.2022 16:48 Ответить
Поки не звільнеться УСЯ Україна а це Крим і Донбас обов'язково ,можна не починати будувати,через кілька років новою війною все зруйнують
показать весь комментарий
29.05.2022 16:55 Ответить
Вони хочуть будувати зараз, взяв гроші склепав шпаківню - її Орда ракетою знесла. Знову взяв гроші збив собачу будку. Орда ракетою рознесла.
Чим не заробіток?
показать весь комментарий
29.05.2022 17:04 Ответить
За Крым уже открытым текстом пояснили-нельзя, всё оговорено.
Когда он заявлял " Крым Украина ,мы его будем освобождать военным путём "? Пусть скажет.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:14 Ответить
квартальне їбанько.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:59 Ответить
Бабло не дає спати, треба зарані забити прибуткові справи з якими впорається навіть Юзік.
Бери та кради. Думаю, квартал95 перекваліфікується в будівельники, разом з кумами сватами та частиною Ізраілю.
Війну вже виграв, пора і про земне подумати.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:59 Ответить
На Юзіка не наїдайте. Юзік щебень на "велике крадівництво" постачає.
показать весь комментарий
29.05.2022 18:01 Ответить
С азовцами все плохо но шанс остаться в живых еще есть. А с жильем скажите спасибо что это панельки кто не понимает лучше помолчать. Если это был бы кирпич были бы сплошные руины только благодаря им и еще монолит это все и стоит . Связи в панелях работают как сплошные диски. Были взрывы газа посредине дома вырвало две квартиры дом изогнулся но стоял. Если был бы еще раз говорю кирпич было бы очень грустно.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:23 Ответить
Ти актору в ролі президента щось хочеш довести ?
Його фішка це завчити тексти на дві сторінки і читати без суфлера, думати там це зайве.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:53 Ответить
Я що все проспала??? В нас закінчилась війна і пуйло здохло??? Чи що це було?
показать весь комментарий
29.05.2022 17:33 Ответить
А ось і початок відновлення Великого Крадівництва дочекались.
Дома у дві, а то і три ціни, Коля котлєта з Юзиком будуть тільки за, херої.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:51 Ответить
Ти казав у понеділок забереш своїх дебілов, я прийшов, а їх полнО, от таке ти є ху№ло !
показать весь комментарий
29.05.2022 17:51 Ответить
Не на часі . Ще рік воювати. А гроші на відновлення? Там буде зовсім інша пісня. Хто з нас доживе ,побачите. Ніхто так просто грошей не дасть.
показать весь комментарий
29.05.2022 18:20 Ответить
Пиз-ц ..... Зеля..... Крым освободи сначала.....
Ты бы еще про шашлычки ляпнул.
показать весь комментарий
29.05.2022 18:39 Ответить
Гнида квартальна, чого ти сюди падлюка приїхала?
показать весь комментарий
29.05.2022 18:51 Ответить
Чепуха,шашлыка поїв у Харкові ?Бо вже час
показать весь комментарий
29.05.2022 18:55 Ответить
Не, паждитте! Вначале были свадьбы, тьху, Мрию треба видбудуваты, потом аресты, тьху, Крым освободить( но теперь вроде как не освобождать, а дипломатически), потом ярды на культуру, и тут вдруг каким то ураганом взялась " відбудова Харківа ( который простреливается до самого центра), не панельками!" Товарисчи, вас так много , вы там у себя в очередь станьте, а пока тяжелейшие бои идут в треуголтнике Славянск-Бахмут--Северодонецк, если генералиссимус уже забыл об этом.
показать весь комментарий
29.05.2022 19:01 Ответить
тут какая-то информационная путаница. северная салтовка - это киевский район. обычная салтовка - это бывший московский, который переименовали в салтовский. так где же был зеленский? на обычной салтовке, где повреждений меньше, или на северной салтовке?или на северную зассал ехать?
показать весь комментарий
29.05.2022 19:34 Ответить
пока идет война, сносить сейчас дома на северной - верх глупости. как бы цинично это не звучало, этот район выполняет сейчас буферную функцию, снесут его, будет долетать до обычной салтовки. и так долетает, но меньше, чем на северную. почему президент зеленский опять занимается херней? он не хочет заниматься своими прямыми обязанности и прекратить пиариться на горе людей?
показать весь комментарий
29.05.2022 19:47 Ответить
Дуже багато людей вже не повернуться ніколи в прифронтові міста і селища.
показать весь комментарий
29.05.2022 20:55 Ответить
"керівники міст і областей мають знаходити класні проекти та гроші" ,- тобто держва ны копійки на дасть
показать весь комментарий
29.05.2022 20:58 Ответить
 
 