Зеленский провел совещание по восстановлению Харьковщины. Предлагает заменить поврежденные "панельки" современным жильем

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и городе Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства заслушал доклады начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, городского головы Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.

По словам Синегубова, действия российской армии повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилищного фонда.

В рамках рабочей поездки Зеленский среди прочего осмотрел разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова.

В ходе совещания президент предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в том числе с учетом программы термомодернизации жилого фонда.

"Если уже так случилось и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – отметил он.

По мнению главы государства, это еще и возможность модернизировать страну и города, построить современное жилье.

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Зеленский заметил, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", – считает президент.

Кроме того, во время поездки Владимир Зеленский осмотрел административные здания Харькова, подвергшиеся разрушениям в результате ракетных обстрелов со стороны российской армии.