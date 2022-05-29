Зеленский провел совещание по восстановлению Харьковщины. Предлагает заменить поврежденные "панельки" современным жильем
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и городе Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства заслушал доклады начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, городского головы Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.
По словам Синегубова, действия российской армии повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилищного фонда.
В рамках рабочей поездки Зеленский среди прочего осмотрел разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова.
В ходе совещания президент предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в том числе с учетом программы термомодернизации жилого фонда.
"Если уже так случилось и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – отметил он.
По мнению главы государства, это еще и возможность модернизировать страну и города, построить современное жилье.
Зеленский заметил, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.
"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", – считает президент.
Кроме того, во время поездки Владимир Зеленский осмотрел административные здания Харькова, подвергшиеся разрушениям в результате ракетных обстрелов со стороны российской армии.
Пожалуйста, подождите...
...
ДЕ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ?!
ЧОМУ МОВЧИШ - "ЗАБУВ"?!
...
Особисто я ще з 24.02 ношу один патрон в кишені.
Это касается и жилья, и заводов, чтобы наконец-то производить не говно на дряхлых советских станках, которое можно впарить только в "снг" и бедным странам, а конкурентоспособную продукцию.
Вас здесь не стояло.
Сперва на восстановленной "Мрії" развезём по стране рельсы по евростандарту, а потом ваша стройка. Всё равно кацап за всё заплатит.
Естественно строить некоторые предприятия там не сильно умно.
Та на горе он НеВтик.
под асфальтом
походу, он "войну в своей голове уже закончил"..)(
за шО нам это?..(
За тупые галочки в бюллетенях все 30 лет.
На армию денег не хватает, а тут стройка. Ещё б нарасие стройку затеял бы.
---------------------------------------------------------------------------------------
Зеленский, ты Главнокомандующий или начальник Стройтреста?
занялся
Так он Пороху одну Киевскую область
передавать будет
Чим не заробіток?
Когда он заявлял " Крым Украина ,мы его будем освобождать военным путём "? Пусть скажет.
Бери та кради. Думаю, квартал95 перекваліфікується в будівельники, разом з кумами сватами та частиною Ізраілю.
Війну вже виграв, пора і про земне подумати.
Його фішка це завчити тексти на дві сторінки і читати без суфлера, думати там це зайве.
Дома у дві, а то і три ціни, Коля котлєта з Юзиком будуть тільки за, херої.
Ты бы еще про шашлычки ляпнул.