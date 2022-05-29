В Каховці через окупацію не можуть виплатити зарплати бюджетникам
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Робітники бюджетних установ та управлінь Каховської міськради не можуть отримати заралпту за травень.
Про це йдеться на сторінці Каховської міської територіальної громади у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Через воєнний стан в державі та знаходження нашоі громади в окупаціі рф, виникли проблеми з виплатою заробітноі плати за травень", - сказано у повідомленні.
Керівництво Каховської громади звернулося по допомогу до голови Обласної військової адміністрації Херсонської області.
"Сподіваємось на вирішення проблеми в найближчий час", - зазначили у громаді.
Топ коментарі
+6 Алексей Королевский 40f6fcd3
показати весь коментар29.05.2022 17:26
+6 Тунгусский метеорит
показати весь коментар29.05.2022 17:33
+5 Дмитрий ВоД
показати весь коментар29.05.2022 20:33
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Будь ласка, зачекайте...
во первых - в радах депутаты зарплату не получают, получает только исполнительная власть и комунальщики и прочие бюджетники.
во вторых - была реформа децентрализации, поэтому зарплаты многих местных бюджетников финансируются с местного бюджета, поскольку местные налоги с оккупированных территорий собрать проблема, соответствующие бюджеты пусты
в третих - имеем реальную проблему, там наши люди потерявшие средства к существованию, на коллаборацию они не пошли. поэтому на это обращают внимание гос власти, необходимы субвенции
а тебе диагноз как и 80% процентов населения инфантилизм. вы поистине заслужили эту войну, надеюсь жизнь вас научит.
Гражданин страны имеет права и обязанности,они их могут исполнить?
територіях , ми так цю війну не виграємо
Во-первых, май ещё не закончился, а уже пищат, что трудности с ЗП за май. А простые люди с февраля ни копейки не получают((
Вот кто-то выше пишет про больницы... Да, там работает медперсонал, а часть больниц вообще не работает, часть лечит уже и орков рашистких. Им платят разве из местного бюджета? По-моему, нсзу им платит и сейчас.
Интересно, почему бюджетники у нас самые несчастные, как всегда?
2021
Какие зарплаты на оккупированных территориях?
Для Сальдо???