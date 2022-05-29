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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Каховке из-за оккупации не могут выплатить зарплаты бюджетникам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зарплата

Рабочие бюджетных учреждений и управлений Каховского горсовета не могут получить зарплату за май.

Об этом говорится на странице Каховской городской территориальной громады в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Из-за военного положения в государстве и нахождения нашей громады в оккупации России возникли проблемы с выплатой заработной платы за май", - сказано в сообщении.

Руководство Каховской громады обратилось за помощью к председателю Областной военной администрации Херсонской области.

"Надеемся на решение проблемы в ближайшее время", - отметили в громаде.

Читайте: Расходы на зарплаты госслужащим сократили на 10%, - Шмыгаль

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Окупант отвечает за окупиранную территорию. Но людям от этого 100%не легче
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29.05.2022 17:26
+6
А какого миськарада работает? Это же колаборация с окупантом! И они ещё хотят чтобы мы их оплачивали? Я в шоке!
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29.05.2022 17:33
+5
Ну вот что ты несешь, ты же не находишься здесь. И речь не только о зарплатах, это и помощь по детям, пенсии по инвалидности и так далее. И оешение очент простон нет метсного бюджета, из областного перенаправить, нет областного из государственного. А так это выглядит откровенным кидаловом, люди работали, учили лечили людей, тушили пожары, поливали поля а им хер на рыло, несправедливо.
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29.05.2022 20:33
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Окупант отвечает за окупиранную территорию. Но людям от этого 100%не легче
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29.05.2022 17:26 Ответить
За березень та квітень виплатили?
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29.05.2022 17:29 Ответить
да, за эти месяцы заплатили. пока были деньги в местных бюджетах, теперь кончились.
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29.05.2022 18:02 Ответить
А какого миськарада работает? Это же колаборация с окупантом! И они ещё хотят чтобы мы их оплачивали? Я в шоке!
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29.05.2022 17:33 Ответить
не разгоняй зраду раз не понимаешь как работает финансирование.
во первых - в радах депутаты зарплату не получают, получает только исполнительная власть и комунальщики и прочие бюджетники.
во вторых - была реформа децентрализации, поэтому зарплаты многих местных бюджетников финансируются с местного бюджета, поскольку местные налоги с оккупированных территорий собрать проблема, соответствующие бюджеты пусты
в третих - имеем реальную проблему, там наши люди потерявшие средства к существованию, на коллаборацию они не пошли. поэтому на это обращают внимание гос власти, необходимы субвенции
а тебе диагноз как и 80% процентов населения инфантилизм. вы поистине заслужили эту войну, надеюсь жизнь вас научит.
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29.05.2022 18:00 Ответить
Это, например, учителя, которые официально заканчивают учебный год чтобы ученики могли получить свои документы. Это те-же врачи, которые, невзирая на суперэкстремальные условия, продолжают лечить людей. Предлагаете им перейти на рубли или прекратить полностью свою работу?
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29.05.2022 18:03 Ответить
они там остались и это их выбор, и да - им придется перейти на рубли, так как это уже не зависит от них, там уже полным ходом рашка заставляет переходить на эти говнорубли((( и гривну они тупо будут менять на рубли и кормить местных управителей и рашистких орков((
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29.05.2022 19:44 Ответить
Ну вот что ты несешь, ты же не находишься здесь. И речь не только о зарплатах, это и помощь по детям, пенсии по инвалидности и так далее. И оешение очент простон нет метсного бюджета, из областного перенаправить, нет областного из государственного. А так это выглядит откровенным кидаловом, люди работали, учили лечили людей, тушили пожары, поливали поля а им хер на рыло, несправедливо.
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29.05.2022 20:33 Ответить
Вранье. У многих людей просто не было выбора. Например, мосты через Днепр в Херсоне и Новой Каховке были заняты к 11 часам утра 24 февраля, отрезав юг от остальной Украины. Многие просто даже не успели среагировать. А потом не было ни одного официального "зеленого" коридора для эвакуации этих людей.
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30.05.2022 12:23 Ответить
И какое они отношение к Украине они теперь имеют?
Гражданин страны имеет права и обязанности,они их могут исполнить?
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29.05.2022 17:39 Ответить
как там в швейцарии, дорогой? денег много? я слышал там банки в каждой подворотне.
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29.05.2022 18:01 Ответить
Ему разрешили "проскочить"
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30.05.2022 00:04 Ответить
Многие люди просто не смогли выехать физически. Рашисты не выпускают. А многим и вовсе некуда ехать, любой выезд на свободную Украину требует хоть какие-то деньги. Квартиры снять проблема и работу найти просто нереально. Вот и остаются в надежде на деокупацию. Коллаборанты есть, но не так то и много. Есть и желудки, которым пофиг. Но большая часть из оставшихся людей патриоты. И их нельзя бросать на произвол
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30.05.2022 05:31 Ответить
почему то в других оккупированых городах выплатили сразу и аванс и зарплату наперед. Мутки мутят
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29.05.2022 17:43 Ответить
Які можуть бути виплати на окупованих

територіях , ми так цю війну не виграємо
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29.05.2022 18:07 Ответить
Ну цікаві люди.Каховська ГЕС обслуга навіть зараз працює на Україну.Комунальні.рятувальні лікарні аптеки і ще багато інших.Нікому платить задарма не будуть.
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29.05.2022 18:08 Ответить
Олежка, что то ты заврался. Ты тут пишешь, что зарплату собирают с налогов местных бюджетов. Ну так и собрайте дальше. Но нет, вы хотите, что бы вам теперь Киев платил.
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29.05.2022 18:16 Ответить
ты, вася, совсем глупый. то против коллаборации, то за продолжение работы налоговиков и судебных исполнителей на оккупированных территориях. молчи лучше, не позорь нацию.
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29.05.2022 18:37 Ответить
Короче началось. Россия только обещает вате золотые горы, но только грабит. А Украина содержит окупированные территории, хотя налоги от них не получает. А вата на окупированых территориях сидит на трёх стульях, и только презирает Украину за это.
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29.05.2022 18:20 Ответить
ты хоть за деньги ерунду пишешь? хотя за такую халтуру я б тебе, например, ниче не платил.
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29.05.2022 18:38 Ответить
Странная ситуация... А что делать не бюджетникам на оккупированных территориях?

Во-первых, май ещё не закончился, а уже пищат, что трудности с ЗП за май. А простые люди с февраля ни копейки не получают((
Вот кто-то выше пишет про больницы... Да, там работает медперсонал, а часть больниц вообще не работает, часть лечит уже и орков рашистких. Им платят разве из местного бюджета? По-моему, нсзу им платит и сейчас.
Интересно, почему бюджетники у нас самые несчастные, как всегда?
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29.05.2022 19:38 Ответить
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям отдельных районов(оккупированных) Донецкой и Луганской областей не выплатили 5,32 млрд гривен пенсий.
2021

Какие зарплаты на оккупированных территориях?
Для Сальдо???
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29.05.2022 21:57 Ответить
 
 