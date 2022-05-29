В Каховке из-за оккупации не могут выплатить зарплаты бюджетникам

Рабочие бюджетных учреждений и управлений Каховского горсовета не могут получить зарплату за май.

Об этом говорится на странице Каховской городской территориальной громады в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Из-за военного положения в государстве и нахождения нашей громады в оккупации России возникли проблемы с выплатой заработной платы за май", - сказано в сообщении.

Руководство Каховской громады обратилось за помощью к председателю Областной военной администрации Херсонской области.

"Надеемся на решение проблемы в ближайшее время", - отметили в громаде.

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