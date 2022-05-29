Зеленський звільнив главу СБУ Харківщини Дудіна

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму зверненні

Президент зазначив: "Провів нараду з керівництвом області, міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною і – що дуже важливо зараз – разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністріція – всі дійсно працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно.

На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують".

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