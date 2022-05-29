Зеленський звільнив главу СБУ Харківщини Дудіна
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Президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму зверненні
Президент зазначив: "Провів нараду з керівництвом області, міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною і – що дуже важливо зараз – разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністріція – всі дійсно працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно.
На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують".
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Но! Суспильству - сообщить!
Шкода що на правильні рішення потрібні були місяці. В сьогоднішніх мовах це дуже дорого коштує Україні
А взагалі, як можна було призначити на таку посаду когось із прізвищем дУдІн, етнічний кацап, тут і розбиратись немає що.
Первые 2 недели войны ванек Баканов в Украине отсутствовал. Где оно пряталось - неизвестно. Но к этой трусливой мрази у Боневтика претензий нет.
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головне, що ніхто з придворних, бородатих спонсорів-подєльників та друзів-арагнід не постраждав.. та й не постраждає.. вони ж усі - презЕденти..
а нарід - перетопчеться, хто виживе за результатами зЕкспериментів над живими людьми..(
Несподіванка?
Крим, Луганськ, Донецьк - 2014.
Херсон - 2022.
Будь-який обласний центр, куди заходила рашка - СБУ зникала!
СБУ має бути розформована, без права займати в подальшому посади в органах державної влади. Пожиттєво.
З чистого аркуша має бути створена нова контррозвідувальна структура, укомплектована з числа профільних офіцерів ЗСУ, яки зараз своїм життям доводять відданість Українській Державі і Народу.
Ось зам.начальника СБУ в Херсонській області Садохін зник 24 лютого, а потім його спіймали в Чернівецькій області при спробі виїзду за кордон.
Ви, батенька-дятел, бачу, добре розумієте, що таке спецслужба...
Він майже ніколи не "свтітиться" на заходах у місті, про нього майже нічого не знає пошуковик Google. У кабінеті - все дуже аскетично, у кімнаті поруч - тренажер. І тільки дзвони у церкві поруч з управлінням розривають тишу. В інтерв'ю KHARKIV Today Роман Дудін розказав, чому вирішив "прийняти" Харків, хто "кришує" грабунок надр на Харківщині, навіщо в управління СБУ, як до себе на роботу, приїздив Геннадій Кернес і чи знається на тонкощах меню ресторану "Nikas".
https://2day.kh.ua/news/tverdzhennya-pro-te-scho-kharkiv-prorosiyskiy-element-gibridnoi-viyni-golova-usbu-v-0
хто хоче почитайте
5 год ·
Я, до речі, і про Херсонське керівництво СБУ кажу. Ну а про Кримське всі вже добряче призабули, а жаль, бо всі ці випадки кажуть, волають, що вся ця організація заточена зовсім не на захист країни, а на особисте збагачення, навіть через зраду України.
то вирішив звільнити Романа Дудіка
Про новопризначеного керівника СБУ Львівської області майже немає публічної інформації. Відомо, що раніше, з 24 квітня 2020 року, він очолював управління СБУ Кіровоградщини. На цій посаді він змінив Олексія Петрова, який став головою Закарпатської ОДА, а згодом - Закарпатської облради.
Указом № 129/2022 Зеленський звільнив Івана Осипчука з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області. А указом № 130/2022 президент призначив Артема Бондаренка начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Цікава чехарда