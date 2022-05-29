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Зеленський звільнив главу СБУ Харківщини Дудіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дудін

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму зверненні

Президент зазначив: "Провів нараду з керівництвом області, міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною і – що дуже важливо зараз – разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністріція – всі дійсно працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно.

На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+91
недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців. Джерело: https://censor.net/ua/n3344647

Первые 2 недели войны ванек Баканов в Украине отсутствовал. Где оно пряталось - неизвестно. Но к этой трусливой мрази у Боневтика претензий нет.
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29.05.2022 21:30
+80
Чого Баканова не звільнив ?
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29.05.2022 21:27
+74
А шо, літінант Ваня, -"ето другоє"?
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29.05.2022 21:23
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наверное отказался фабриковать дела и сдавать Харьков
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29.05.2022 21:21 Відповісти
Сдавал врагу позиции ВСУ
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29.05.2022 21:38 Відповісти
Есть доказательства? - Уничтожить!
Но! Суспильству - сообщить!
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29.05.2022 23:08 Відповісти
Яких Небуло!!! Що,ти верзеш бевзю. Роповідатимеш про розгортання,якого небуло? Припни хер в роті
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30.05.2022 13:07 Відповісти
Просто переклав відповідальність з себе на другу людину. Зіба призначеннями займався не ЗЕ ці три роки.
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29.05.2022 21:54 Відповісти
Володимир Олександрович, за цього колаборанта харківський азов вже рік наводив факти, що це пряма агентура кацапів.
Шкода що на правильні рішення потрібні були місяці. В сьогоднішніх мовах це дуже дорого коштує Україні
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29.05.2022 21:55 Відповісти
Усі претензії до Ермака і Баканова - кадрова політика СБУ НА НИХ
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29.05.2022 21:59 Відповісти
А Вот до Зе претензії за Баканова і Ермака
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29.05.2022 22:00 Відповісти
Щоб зе прибрав ,свою,людину? Посміємося разом. Там на проторах нету, є цікавий запис,з клепання оборони вперші доби атаки. Він ,цілковито,співпадає з тим,що я бачив в Києві
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30.05.2022 13:12 Відповісти
А шо, літінант Ваня, -"ето другоє"?
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29.05.2022 21:23 Відповісти
Звичайно! Це друх дєтства. Один горшок на двох у садку ділили. А это сасєм другоє!
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29.05.2022 21:33 Відповісти
С Баканова за Херсон надо запитати
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29.05.2022 22:01 Відповісти
А хто запитає? Хіба що Бутусов? Ні, ну справді, не Зєлєнскій же?
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29.05.2022 22:23 Відповісти
Більше того, ходе до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"...
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30.05.2022 06:55 Відповісти
І про це стало відомо лише зараз?
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29.05.2022 21:26 Відповісти
Зеленський дізнався про цей факт зі зведень британської розвідки. )))
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29.05.2022 21:29 Відповісти
тож написано, приїхав і розібрався, во маладєц, отак відразу і розібрався і звільнив, а з рештою зрадників третій місяць не може розібратится, не на часі.
А взагалі, як можна було призначити на таку посаду когось із прізвищем дУдІн, етнічний кацап, тут і розбиратись немає що.
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30.05.2022 07:43 Відповісти
Как и из Херсона, Волновахи, Мелитополя и проч. и проч.
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29.05.2022 21:48 Відповісти
Чого Баканова не звільнив ?
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29.05.2022 21:27 Відповісти
не на часі, до того ж ми переросли цю помилку. а взагалі шо за питання? порохобот мабуть?
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29.05.2022 21:31 Відповісти
Так,так ми ***** тут всі порохоботи!
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29.05.2022 22:30 Відповісти
бо он его школьный друг
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29.05.2022 21:31 Відповісти
І керівник ТОВ "95 квартал", між іншим.
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29.05.2022 21:40 Відповісти
А за что тищенко наградили пистолем? А юзика когда наградят? Юрченко? ..........
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29.05.2022 23:06 Відповісти
Тут ещё главное на самого себя не выйти.
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29.05.2022 21:29 Відповісти
недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців. Джерело: https://censor.net/ua/n3344647

Первые 2 недели войны ванек Баканов в Украине отсутствовал. Где оно пряталось - неизвестно. Но к этой трусливой мрази у Боневтика претензий нет.
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29.05.2022 21:30 Відповісти
Так. Це правда . Чому його досі не звільнили ?
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29.05.2022 22:03 Відповісти
лыйтинант консультировал ноль ноль седьмого...
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29.05.2022 22:09 Відповісти
Хто підкаже, що з керівниками СБУ південних областей - "працюють не покладаючи рук"?!
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29.05.2022 21:32 Відповісти
Ну, так кто же Чонгар разминировал, а они не уследили, розбійники.
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29.05.2022 21:36 Відповісти
наверное, не выполнил план подъема денег наверх в ЗЕ-кормушку, потому и поплатился. Зеленского беспокоят только деньги, на все остальное ему наплевать.
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29.05.2022 21:35 Відповісти
Ни Баканова, ни Елдака в первые недели войны ниде не наблюдалось. Игде ж они прятались? Членограй выяснить не хочет?
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29.05.2022 21:36 Відповісти
баканов переодетый в бабу героически выслеживал медведчука шоб тот дал показания на ПП, шо ему дело до той Украины, тут велике будивныцтво назревает а опозиция ещё не на нарах...
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29.05.2022 23:04 Відповісти
Нічого не скажу про Дудіна бо не знаю, проте який ти ***** спеціаліст і як працював 2 роки на перемогу по оманах та буковелях ми побачили по Маріуполю і всьому півдню країни. Ти дивись, воно висновки зробило. Що СБУ Харківщини саме тупе у вашій шоблі слугоупоротій?
..
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29.05.2022 21:38 Відповісти
Хто воно таке і як воно вже своїм дебілізмом всіх дістало.
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29.05.2022 21:45 Відповісти
так проводи його і зіграй на роялі... мурку наприклад
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29.05.2022 21:45 Відповісти
імітація бурхливої діяльності..
головне, що ніхто з придворних, бородатих спонсорів-подєльників та друзів-арагнід не постраждав.. та й не постраждає.. вони ж усі - презЕденти..
а нарід - перетопчеться, хто виживе за результатами зЕкспериментів над живими людьми..(
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29.05.2022 21:45 Відповісти
А шо це? Наш боевтік розійшовся?
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29.05.2022 21:46 Відповісти
Опа, несподіванка!
Несподіванка?
Крим, Луганськ, Донецьк - 2014.
Херсон - 2022.
Будь-який обласний центр, куди заходила рашка - СБУ зникала!
СБУ має бути розформована, без права займати в подальшому посади в органах державної влади. Пожиттєво.
З чистого аркуша має бути створена нова контррозвідувальна структура, укомплектована з числа профільних офіцерів ЗСУ, яки зараз своїм життям доводять відданість Українській Державі і Народу.
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29.05.2022 22:00 Відповісти
СБУ - це уламок кдб, як і фсб. Давно треба ліквідувати, і створити новий, з принципово іншими методами роботи, патріотичний безпековий орган типу моссад.
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29.05.2022 23:51 Відповісти
Правильно ,що зникала,вы батенька дятел,и не розуміете,що таке спецслужба
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30.05.2022 09:50 Відповісти
Ну да, ну да...

Ось зам.начальника СБУ в Херсонській області Садохін зник 24 лютого, а потім його спіймали в Чернівецькій області при спробі виїзду за кордон.

Ви, батенька-дятел, бачу, добре розумієте, що таке спецслужба...
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30.05.2022 12:26 Відповісти
а шо,когда нгазначал,фотки в личном деле не было? .хотя бы этой,что в статье на цензоре
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29.05.2022 22:00 Відповісти
типа не ведаешь, шо завотделом кадров игорь валерьевич...
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29.05.2022 22:06 Відповісти
заодно бы и добкина навестил...в гундяевской синагоге.
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29.05.2022 22:01 Відповісти
В ИНЕТЕ БЫЛ РОЛИК,ГДЕ МУЖИК КРИТИКОВАЛ СБУ В ЧЕРНОВЦАХ,КУДА В ПЕРВЫЕ ДНИ СБЕЖАЛИ КОЛЛЕГИ ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ
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29.05.2022 22:04 Відповісти
У нашего головнокомандувача очень быстрая реакция на события предательства в своих рядах - не прошло и трех месяцев войны, всего-то, и он отреагировал.
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29.05.2022 22:16 Відповісти
Роман Дудін був призначений до Харкова у непростий момент, навесні 2020-го, коли в Україні тільки-но ввели карантин, а протистояння між новим головою ХОДА Кучером і головою міста Кернесом сягло апогею. Зараз це вже історія. Підполковник Дудін, колишній бойовий офіцер із позивним "Смєрш", пройшов Донбас, потім курував підрозділ із розкриттю терористичних проявів на Сході і Півдні України, Київ, аж раптом - Харків.

Він майже ніколи не "свтітиться" на заходах у місті, про нього майже нічого не знає пошуковик Google. У кабінеті - все дуже аскетично, у кімнаті поруч - тренажер. І тільки дзвони у церкві поруч з управлінням розривають тишу. В інтерв'ю KHARKIV Today Роман Дудін розказав, чому вирішив "прийняти" Харків, хто "кришує" грабунок надр на Харківщині, навіщо в управління СБУ, як до себе на роботу, приїздив Геннадій Кернес і чи знається на тонкощах меню ресторану "Nikas".

https://2day.kh.ua/news/tverdzhennya-pro-te-scho-kharkiv-prorosiyskiy-element-gibridnoi-viyni-golova-usbu-v-0
хто хоче почитайте
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29.05.2022 22:19 Відповісти
Дудін вийшов на Єрмака?
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29.05.2022 22:19 Відповісти
А хіба з підарами розбиратись «на часі»?
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29.05.2022 22:20 Відповісти
Ипало бандюганское, сразу видно.
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29.05.2022 22:21 Відповісти
Джон Сміт

5 год ·
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29.05.2022 22:24 Відповісти
"Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки в області" - ну прямо як Юлій Цезарь "прийшов, побачив, переміг". Ось який у нас геройський преЗедент......який, **** всіх цих ублюдків, разом зі своїм корєшем Ванею Бакановим, і поназначав на посади.
Я, до речі, і про Херсонське керівництво СБУ кажу. Ну а про Кримське всі вже добряче призабули, а жаль, бо всі ці випадки кажуть, волають, що вся ця організація заточена зовсім не на захист країни, а на особисте збагачення, навіть через зраду України.
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29.05.2022 22:30 Відповісти
Аз есмь царь
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30.05.2022 09:41 Відповісти
"Не працюва на захист країни". От негідник - звільнити негайно!!! Нічого ж погано не робив... Як так можна, бути таким жестоким... Безсердечні... Ех....Де гуманізм, ***??? Нє, щоб пожаліти..
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29.05.2022 22:38 Відповісти
А за главу СБУ Херсонской области не забыл ?
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29.05.2022 22:40 Відповісти
..херсонський сам міни знімав на Чонгарі? Чи може херсонський СБУшник дав наказ вивести бригаду ЗСУ з Каховки ..яку і вивели 23 лютого...?))))
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29.05.2022 22:52 Відповісти
Тсссс... Це військова таємниця!
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29.05.2022 23:00 Відповісти
Через Харків заходило багатенько московського контрабасу, звісно, головний безпекар братався з колєгами з фсб. Висновок: сбу нам не товариш.
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29.05.2022 23:00 Відповісти
А дружка Баканава, за зрадника, першого зама коли звільниш? Чи закриєш очі як завжди, на своїх корешів?
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29.05.2022 23:30 Відповісти
Кришував мураєвське кодло.
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29.05.2022 23:52 Відповісти
Коли Боневтік зрозумів , що Харків перемагає і потужньо б'є орків ,
то вирішив звільнити Романа Дудіка
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30.05.2022 01:08 Відповісти
Очень дорого обходится народу отсутствие права на короткий огнестрел. Давно бы тему решили с этим очередным. Есть закон который работает всегда. Закон кольта. ,Сделаем мир чище,.
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30.05.2022 05:33 Відповісти
Первые дни войны силовики в Харькове были в растерянности и типа самораспустились : расходимся и дальше как говорили в их среде : каждый сам за себя! И только на 3-4 день стали их вытаскивать из их нычек. Первыми организовалась полиция ,военные некоторые прятались по селам еще в течение месяца некоторые ,ну а СБУ как пришло до тямы где то через неделю ,начало булками шевелить ,но не забывает проявлять бизнес интерес к покинутым компаниям
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30.05.2022 06:42 Відповісти
вешать а не увольнять.
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30.05.2022 06:51 Відповісти
Президент Володимир Зеленський 16 січня звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України Львівської області Юрія Гончарова, про що свідчить відповідний указ на сайті Офісу президента. Натомість цього ж дня іншим указом президент призначив новим начальником СБУ Львівщини Івана Осипчука.

Про новопризначеного керівника СБУ Львівської області майже немає публічної інформації. Відомо, що раніше, з 24 квітня 2020 року, він очолював управління СБУ Кіровоградщини. На цій посаді він змінив Олексія Петрова, який став головою Закарпатської ОДА, а згодом - Закарпатської облради.
Указом № 129/2022 Зеленський звільнив Івана Осипчука з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області. А указом № 130/2022 президент призначив Артема Бондаренка начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Цікава чехарда
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30.05.2022 09:40 Відповісти
ЗЛО - это ермак.
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30.05.2022 20:40 Відповісти
 
 