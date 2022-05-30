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На 30 травня призначено один додатковий евакуаційний рейс, - "Укрзалізниця"

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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного потяга на понеділок, 30 травня. Він вирушить із Покровська

Про це "Укрзалізниця" повідомляє на своєму офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.

Як зазначають в "Укрзалізниці", час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.

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Автор: Наталя Джума
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