На 30 травня призначено один додатковий евакуаційний рейс, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного потяга на понеділок, 30 травня. Він вирушить із Покровська

Про це "Укрзалізниця" повідомляє на своєму офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.

Як зазначають в "Укрзалізниці", час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.

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