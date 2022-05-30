Польща припинила безоплатно передавати паливо Україні
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Польща припинила безоплатні постачання палива, які здійснювала на початку повномасштабного вторгнення Росії та після бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Про це розповіла міністерка енергетики та кліматичних змін Польщі Анна Москва, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"На початку війни та після бомбардування (Кременчуцького. - Ред.) НПЗ ми безкоштовно відправляли це паливо. Наразі це комерційні поставки компанії Orlen, що вимагають великих логістичних зусиль. Зазвичай ці поставки відбуваються трубопроводами, тому довелося створювати нові канали постачання", - зазначила Москва.
Вона додала, що польські нафтові компанії "добре" працюють в Україні, а безкоштовне постачання палива було "реакцією на кризову ситуацію".
Будь ласка, зачекайте...
Я все думав, чому коли в інших мережах АЗС паливо було по 50-60-70 грн., в мережі Бєні воно коштувало 35-45-55 грн. Що за аукціон небаченої щедрості?!!! А виявляється можна продавати паливо дешевше, ніж конкуренти, якщо отримувати його безкоштовно! До речі, паливо на АЗС Бєні раптом зникло.
Поляки просто супер.
Водночас за даними Цензор.НЕТ, на аукціоні перемогли фірми, пов'язані зі співвласником "Укрнафти" олігархом Ігорем Коломойським.
Структури олігарха придбали 14,12 тис тонн скрапленого газу за ціною 28 тисяч гривень за кожну. Водночас ринкова ціна за тонну газу того ж дня була на рівні 50-52 тисяч гривень Джерело: https://biz.censor.net/n3344787
І їй навіть якоїсь ксвви з МОЗ не дали щоб хоч не за 60 грн/л купувати.
Моїх, звісно, але просто для порівняння.
А вот топливо для армии, медицины, транспортировки грузов и тд...
PS тож самое касается и гуманитарки(читай халява для делильщиков).
Ви головне не забувайте хто в цій країні мародер і барига!
Бескоштовне паливо, вочевидь, йшло для армії, медицини, транспортування західної допомоги і так далі.
Ти подоляковський троль, до тогож тупий.
Ти ж, брехливий пропагандоне, роздуваєш зраду на пустому місці, звинувачуючи тих, хто цб твою брехливо зраду не підримує і шукає логічних поясненнь у роботі на політичних конкурентів своїх боссів. А все тому, що ти не людина, а платний тролль, що працює в піар відділку одного олігарха і всі по собі міряєш!
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Так вы прямо с базара зарегистрировались на Цензоре , троль кацапский
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Реєстрація: 01.03.2022
и чомусь знову соромно за "наших" умєльцев жЫдь за будь-якої влади..
та й Бєня щось досі загадково мовчить, мабуть гроші рахує - "кому і скільки" отслюнявити з гешефту аби й надалі жирувати паханом у своїй "зоні", Україна..(
Ще на початку травня "слуги" казали, що все розрулять за пару тижнів. А бензину немає взагалі ніде, дизель - з горем пополам...
Посмотрели поляки на очереди вывозимых авто в Украину и справедливо решили, что мы не такие и бедные....
П.С.
Стыдно на это безобразие смотреть: они нас кормят при въезде в Польшу, дают жильё беженцам, а мы тащим десятки тысяч авто через границу.
Позорище на государственном уровне !