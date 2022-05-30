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Польща (5140) паливо (408)

Польща припинила безоплатно передавати паливо Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

азс

Польща припинила безоплатні постачання палива, які здійснювала на початку повномасштабного вторгнення Росії та після бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це розповіла міністерка енергетики та кліматичних змін Польщі Анна Москва, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"На початку війни та після бомбардування (Кременчуцького. - Ред.) НПЗ ми безкоштовно відправляли це паливо. Наразі це комерційні поставки компанії Orlen, що вимагають великих логістичних зусиль. Зазвичай ці поставки відбуваються трубопроводами, тому довелося створювати нові канали постачання", - зазначила Москва.

Вона додала, що польські нафтові компанії "добре" працюють в Україні, а безкоштовне постачання палива було "реакцією на кризову ситуацію".

Читайте: На кожній другій столичній АЗС виявляють цінові порушення, - Держпродспоживслужба

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+89
Они были не обязаны это делать даже без оплаты. Но все же сделали...спасибо Польше.
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30.05.2022 14:24
+72
Ну понятное дело, узнали что наши барыги по 70 грн его продают, подумали и перестали давать бесплатно
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30.05.2022 14:24
+67
Вони нам паливо безкоштовно постачали? Ого!
Поляки просто супер.
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30.05.2022 14:24
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Ну понятное дело, узнали что наши барыги по 70 грн его продают, подумали и перестали давать бесплатно
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30.05.2022 14:24 Відповісти
И газ с Полтавы по 40-43грн для своих
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30.05.2022 14:26 Відповісти
Действительно, а куда ушло это бесплатное топливо и кто на нём дербанул?
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30.05.2022 14:27 Відповісти
військова техніка на повітрі їзде?
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30.05.2022 14:42 Відповісти
Маю тебе розчарувати, Міноборони, за паливо, платить грубі гроші з Держ.бюджету. Відгадай з трьох раз, кому належить компанія-постачальник?
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30.05.2022 15:19 Відповісти
В ******* звіт витрачання безкоштовного пального чи фантазуєта на користь політичної партії?
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30.05.2022 15:28 Відповісти
Aks World, це тобі скабєєви з кремлівського зомбоящика розповіли?
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30.05.2022 14:46 Відповісти
Мосейчук "мову на хліб не намажеш" по Г+Г
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30.05.2022 15:15 Відповісти
А тобі потрібно щоб хтось розповів? Г+Г, для прикладу? Своєю головою думати не приучений?
Я все думав, чому коли в інших мережах АЗС паливо було по 50-60-70 грн., в мережі Бєні воно коштувало 35-45-55 грн. Що за аукціон небаченої щедрості?!!! А виявляється можна продавати паливо дешевше, ніж конкуренти, якщо отримувати його безкоштовно! До речі, паливо на АЗС Бєні раптом зникло.
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30.05.2022 15:16 Відповісти
Цікаво, скільки ти і тобі подібні купили палива для збройних сил по 70 гривень?
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31.05.2022 10:32 Відповісти
Они были не обязаны это делать даже без оплаты. Но все же сделали...спасибо Польше.
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30.05.2022 14:24 Відповісти
Вони нам паливо безкоштовно постачали? Ого!
Поляки просто супер.
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30.05.2022 14:24 Відповісти
Это то топливо,бензин 65гнр/литр?
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30.05.2022 14:25 Відповісти
Бесплатное, очевидно, шло не для частных авто, а для гос. служб. Было бы странно, если бы бесплатно раздавали бензин на "покататься на своем авто".
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30.05.2022 14:33 Відповісти
Дерьмаку и бабушке Беге в широкие карманы оно шло!!!
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30.05.2022 14:36 Відповісти
Факты есть? Или пригожинцам, использующим европйские прокси, фактов не нужно?
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30.05.2022 14:54 Відповісти
Факти? Легко! Для потреб тероборони (Київська область) паливо купляли за кошти міського бюджету. Мережа АЗС "Авіас".
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30.05.2022 15:22 Відповісти
Де звіт про витрачання безкоштовного пального?
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30.05.2022 15:29 Відповісти
КАКИЕ ТЕБЕ ФАКТЫ НУЖНЫ ???? КАК ДВА ЖИ....2 ДЕРЕБАНЯТ НЕСЧАСТНУЮ УКРАИНУ. КАК ПРИМЕР-27-го квітня нафтовидобувна компанія "Укрнафта" на додатковому аукціоні №100Д продала структурам Ігоря Коломойського 14 тис тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну.Торги відбулися на товарному майданчику Української міжбанківської валютної біржі. Інформація про учасників та переможців не розкривається.

Водночас за даними Цензор.НЕТ, на аукціоні перемогли фірми, пов'язані зі співвласником "Укрнафти" олігархом Ігорем Коломойським.

Структури олігарха придбали 14,12 тис тонн скрапленого газу за ціною 28 тисяч гривень за кожну. Водночас ринкова ціна за тонну газу того ж дня була на рівні 50-52 тисяч гривень Джерело: https://biz.censor.net/n3344787
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30.05.2022 16:14 Відповісти
Вот по факту продажи Укрнатой гаха Коломойше - и необходимо заводить уголовное дело и сажать или даже расстреливать. И так по каждому КОНКРЕТНОМУ факту.
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30.05.2022 16:33 Відповісти
ну то вже наші проблеми, якщо ми обрали такого Президента, який оточую себе такими людьмі як єрмак і ми не маємо жодного на то впливу.
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30.05.2022 15:23 Відповісти
тепер питання: куди йшло безкошковне паливо?
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30.05.2022 14:26 Відповісти
До Армії, МОЗ, МВС і тд. Чи його тобі мали віддати?
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30.05.2022 14:32 Відповісти
МОЗ? Моя жінка купує пальне за свої гроші, щоб кожний день їздити до роботи оперувати хлопців з "нуля".
І їй навіть якоїсь ксвви з МОЗ не дали щоб хоч не за 60 грн/л купувати.
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30.05.2022 14:41 Відповісти
До речі - в неї зарплатня на руки десь 9К грн на місяць. Зараз на пальне вона витрачає десь 2,5К грн на тиждень.
Моїх, звісно, але просто для порівняння.
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30.05.2022 14:43 Відповісти
МОЗ - малось на увазі - державні швидкі, а не приватні авто, при всій повазі до великої справи, яку робить ваша жінка з вашою допомогою. Хоча й там, як бачите, ксиви з МОЗ дали, що заправлятися не по комерційному курсу.
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30.05.2022 14:57 Відповісти
Знову брешеш! Для швидких паливо закупляли зновуж таки за кошти бюджету міста.
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30.05.2022 15:24 Відповісти
Бреше той, хто стверджує, що це паливо, що поставляли бескоштовно, продавали українцям по 60 грн, бо це паливо взагалі не для приватних авто було!
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30.05.2022 16:18 Відповісти
Посил на інфу, плз?
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30.05.2022 14:42 Відповісти
Це твоя фантація надай звіт суспільству та польським платникам податків ось потім і поговоримо хто кому винен
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30.05.2022 15:31 Відповісти
А твердження, що його продавали на заправках по 60 грн - це не фантазія?
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30.05.2022 16:20 Відповісти
они думали, что топливо будет идти на нужды всу, а не дерьмаку и его брателлам для коммерции.
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30.05.2022 14:27 Відповісти
Це і Вас стосується.
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30.05.2022 14:43 Відповісти
Чекай - людина з їноземного проксі постить звинувачення, що роздмухують зраду. При цьому не надає жодного факту, жодного підтверждення. І цій людині, що з великою долею вірогідності є пригожинським троллем, просто так, без жодного доказу вірить багато українців!
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30.05.2022 15:00 Відповісти
А чи хтось знає А ДЕ Ж **** ТО ПАЛЬНЕ?!!!
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30.05.2022 14:27 Відповісти
Я особисто 100 літрів отримав.
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30.05.2022 14:41 Відповісти
Отримав то ти його отримав, питання хто його закупив?
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30.05.2022 15:26 Відповісти
Інвест-Беня видно і тут зумів прибарахлитися)
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30.05.2022 14:28 Відповісти
Честно говоря перед поляками стыдно, они по братски отнеслись, а наши на своих же....
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30.05.2022 14:31 Відповісти
Некоторый объем. Разумеется, топливо, которое продавалось и продается на заправках, никто не поставлял туда бесплатно - это чисто коммерческие поставки.
А вот топливо для армии, медицины, транспортировки грузов и тд...
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30.05.2022 14:35 Відповісти
какбьі до власти нет доверия. там где бесплатно,всегда чьето рьіло будет торчать. и бесплатное пойдет ... для армии, медицины, транспортировки грузов и тд...(с) с конкренньіми цифрами. потому шо полюбасу оно на комто числится,его списьівать надо, а как 0 (нуль) спишешь? вот просто НЕ ВЕРЮ шо схем не намутили.
PS тож самое касается и гуманитарки(читай халява для делильщиков).
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30.05.2022 15:02 Відповісти
И каждый конкретный случай необходимо расследовать и сажать! Но не раздувать зраду на пустом месте, что пол поляки давали бесплатно, а мы покупали для частных авто по 60 грн! Потому, что это же очевидно, что поляки бесплатно давали явно не для частных авто!
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30.05.2022 16:31 Відповісти
а броники для армии как в продаже в Єпицентре появились ?
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30.05.2022 15:32 Відповісти
Фамилия... ее не беспокоит?
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30.05.2022 14:33 Відповісти
ааа, так то ми безкоштовне пальне місяць купували...
Ви головне не забувайте хто в цій країні мародер і барига!
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30.05.2022 14:34 Відповісти
Ніхто бескоштовно паливо на мережі АЗС для приватних авто не поставляв.
Бескоштовне паливо, вочевидь, йшло для армії, медицини, транспортування західної допомоги і так далі.
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30.05.2022 14:37 Відповісти
Продовжуєш брехати? Продовжимо мокати тебе мордякою в лайно. ЗСУ паливо купляє, варто лише зайти на "Прозоро" та перевірити, транспортними перевезеннями для ЗСУ спочатку займались волонтери (за один день знайшли сотню тягачів) і ніхто ім не платив та палива не давав, а потім цим почала займатися одна відома фірма (був наказ по ТрО не зупиняти та не перевіряти вантажівки цієї фірми), медицина закупляє паливо за кошти бюджету міста, теж легко перевірити.
Ти подоляковський троль, до тогож тупий.
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30.05.2022 15:36 Відповісти
Брехунцю, надай хоч один доказ того, що це паливо мало йти на заправки - це взагалі було б дивно й дико, роздавати бескоштовне паливо для приватних авто, щоб ти свою дупу возив бескоштовно! Тому вочевидь, що це бескоштовне паливо йшло до державних структур - чи до перевозок західної допомоги, чи на МВС, чи на евакуаційні заходи, коли кони автобусів вивозили людей, чи ще щось, але ні в якому разі не на приватні авто!
Ти ж, брехливий пропагандоне, роздуваєш зраду на пустому місці, звинувачуючи тих, хто цб твою брехливо зраду не підримує і шукає логічних поясненнь у роботі на політичних конкурентів своїх боссів. А все тому, що ти не людина, а платний тролль, що працює в піар відділку одного олігарха і всі по собі міряєш!
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30.05.2022 16:29 Відповісти
Мы помним, - порошенко.
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30.05.2022 14:41 Відповісти
ЩИРО ДЯКУЮ Польщі і польским Громадянам за те, що надали значну домогу до моменту працевлаштування моїй доньці, яка з маленькою онукою змушені були виїхати з Харкова під час масованих обстрілів міста з повітря і з суші.
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30.05.2022 14:35 Відповісти
Паливо дуже якісне, в мене навіть Check Engine попередження зникло після цього палива, але ціна дійсно 60-65 грн/л.
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30.05.2022 14:35 Відповісти
то ти не догледів...воно безкоштовне(або безцінне?)
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30.05.2022 15:05 Відповісти
Що наші бюджетососні посадовці й олігархи ??
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30.05.2022 14:35 Відповісти
Наши бюджетоносцы продали олигарху Бене автогаз в убыток бюджету страны на 395 000 000 гр.
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30.05.2022 14:39 Відповісти
сколько интересного можно узнать... особенно когда халява заканчивается...
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30.05.2022 14:43 Відповісти
щасливі люди по 60-65 і ще й є у вас... Вже півтора місяця палива не має .. сьогодні псіханув і заправився по 80 грн. за літр... а ви кажете "безкоштовне"
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30.05.2022 14:44 Відповісти
Безкоштовне було для армії.
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30.05.2022 14:57 Відповісти
Бескоштовного палива для ПРИВАТНИХ авто ніколи не було і не мало бути! Це лише для державних органів, для армії.
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30.05.2022 15:03 Відповісти
Поляки поняли что бесплатно давать Бене-фициару украины бензин, который этот мерзкий ублюдок продает с мордобоями на заправках по 70 грн верх абсурда!
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30.05.2022 14:54 Відповісти
Зелемойские чуваки маржуют бабло даже на воздухе...Игорь Валерьевич мастер на все руки... взмахом одной руки 40 ярдов Байдена превратит в 80 ярдов...почти Вольф Мессинг...
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30.05.2022 15:02 Відповісти
Все вiдносно - в мене купа речей з Польшi - я подарених , так i куплених за копiйки вчора на Петрiвцi (почайнi) - все допомога , але чому продають та це НIКОГО не цiкавить ((( ...
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30.05.2022 15:08 Відповісти
aspirin aspirin 8e23ac83

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Реєстрація: 30.05.2022

Так вы прямо с базара зарегистрировались на Цензоре , троль кацапский
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30.05.2022 15:31 Відповісти
Це що за лайно вякає? По питанню теми є що мовити чи тільки сернути на голову?
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30.05.2022 15:36 Відповісти
Теперь стала понятная разница цен на заправках, принадлежащих разным собственником. Получается, продавали бесплатное топливо с Польши те собственники, кто был у корыта.
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30.05.2022 15:23 Відповісти
MAKAROV ddf66d11

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Реєстрація: 01.03.2022
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30.05.2022 15:32 Відповісти
Тебе читають невдахи таки як ти
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30.05.2022 15:38 Відповісти
подяка полякам за солідарність..
и чомусь знову соромно за "наших" умєльцев жЫдь за будь-якої влади..
та й Бєня щось досі загадково мовчить, мабуть гроші рахує - "кому і скільки" отслюнявити з гешефту аби й надалі жирувати паханом у своїй "зоні", Україна..(
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30.05.2022 15:39 Відповісти
З пальним в Україні катастрофа повна...
Ще на початку травня "слуги" казали, що все розрулять за пару тижнів. А бензину немає взагалі ніде, дизель - з горем пополам...
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30.05.2022 16:00 Відповісти
Закачували в сховища, продаючи по мінімуму . Потім підняли ціни до небес і продають. Поляки це побачили,і вирішили ну вас нах.
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30.05.2022 16:00 Відповісти
У нас в районе до сих пор нет бензина ,один газ,правда на одной заправке появлялась какая то спиртовая бодяга 92.До Кременчуга всего 80 км, их "Авиас" стоит пустой.
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30.05.2022 16:19 Відповісти
И правильно сделали !
Посмотрели поляки на очереди вывозимых авто в Украину и справедливо решили, что мы не такие и бедные....
П.С.
Стыдно на это безобразие смотреть: они нас кормят при въезде в Польшу, дают жильё беженцам, а мы тащим десятки тысяч авто через границу.
Позорище на государственном уровне !
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30.05.2022 16:21 Відповісти
Не понятно что за срач? Написано же что безоплатной была поставка, а не само топливо. А теперь просто ещё дороже будет из за логистики о чем и говорит их министерша.
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30.05.2022 18:35 Відповісти
 
 