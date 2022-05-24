На кожній другій столичній АЗС виявляють цінові порушення, - Держпродспоживслужба
АЗС повинні піднімати ціни поступово, а не одразу. У порушників забиратимуть ліцензії.
Про це розповів начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНН.
"У зв’язку зі зняттям Кабінетом Міністрів регулювання ціни на пальне, вартість його стрімко зросла. На деяких ділянках АЗС на 30-40%. Тому сьогодні працюють моніторингові групи, які проводять заходи державного контролю, бо при знятті регульованої ціни АЗС повинні поступово піднімати ціни, а не одразу. Тому це порушення чинного законодавства", - сказав Рубан.
Держспоживслуба клопотатиме про позбавлення порушників ліцензії.
"Сьогодні вже розпочато і проводяться перевірки на 68 об’єктах АЗС. Порушення фіксуються у кожної другої за відсутності декларації. Наявність декларації за чинним законодавством передбачає перед початком підйому цін на соціально значущі товари, до яких належить паливо, декларувати наміри про підняття ціни, а не одразу її піднімати на 30%", - додав Рубан.
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Але пальне є.
===Второй вариант: работаешь по уму, по совести, понимаешь ситуацию и не гонишься за сверхприбылью. Люди, отправляют лишнюю копеечку волонтерам на дроны и теплаки. ССО, используя волонтерский теплак, вырезают свиней, наводчик дроном находит свинорылую арту и украинская артиллерия перепахивает её. На твою землю приходит мир, ты защищен, твой бизнес работает и приносит прибыль.
зебилы это просто гении ... кроме как отдать подряд на укладку асфальта больше ничего не в состоянии сделать ... просто клоуны .... не поймите неправильно ... для меня, человека разумного, Шоколадный Петя - ЧМОшник не сильно лучше .... но эти зеленые олигофрены, это просто образец убогости мысли человеческой