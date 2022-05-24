УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8407 відвідувачів онлайн
Новини
5 013 20

На кожній другій столичній АЗС виявляють цінові порушення, - Держпродспоживслужба

заправка,азс

АЗС повинні піднімати ціни поступово, а не одразу. У порушників забиратимуть ліцензії.

Про це розповів начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНН.

"У зв’язку зі зняттям Кабінетом Міністрів регулювання ціни на пальне, вартість його стрімко зросла. На деяких ділянках АЗС на 30-40%. Тому сьогодні працюють моніторингові групи, які проводять заходи державного контролю, бо при знятті регульованої ціни АЗС повинні поступово піднімати ціни, а не одразу. Тому це порушення чинного законодавства", - сказав Рубан.

Держспоживслуба клопотатиме про позбавлення порушників ліцензії.

Також читайте: А-95 по 52 грн, ДП - 59: АЗС укладають перші угоди з поставок палива за нерегульованими цінами

"Сьогодні вже розпочато і проводяться перевірки на 68 об’єктах АЗС. Порушення фіксуються у кожної другої за відсутності декларації. Наявність декларації за чинним законодавством передбачає перед початком підйому цін на соціально значущі товари, до яких належить паливо, декларувати наміри про підняття ціни, а не одразу її піднімати на 30%", - додав Рубан.

Автор: 

АЗС (1877) бензин (1217) ціни (3917) паливо (891) дизпаливо (1333) Держпродспоживслужба1 (574) Рубан Олег (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Пальне є. Його притримують воротили, щоб вижати найдорожчу ціну.
Але пальне є.
показати весь коментар
24.05.2022 13:50
+2
Їзжу Києвом на велосипеді. Дивуюсь довжелезним чергам. Мінімум половина, а то й дві третини з цих черг - це свіжі автомобилі, багато преміум сегменту. Тобто це люди, які просто возять свій зад туди-сюди. В той час як німці дуже масово користуються велосипедами + громадським транспортом. Як так? Чому українці вважають себе елітою?
показати весь коментар
24.05.2022 14:10
+2
надо экономить, переходить на ээ транспорт, и не регулировать цены, чинуши должны упрощать бизнес, убираль лицензии, дурацкие нормативы разрешить аграриям и всем предприятиям свободно хранить и покупать топливо а не проверять какието декларации про повешение цены - это что за ноухао от придурков
показати весь коментар
24.05.2022 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.05.2022 13:46 Відповісти
Европа без сомнения
показати весь коментар
24.05.2022 13:47 Відповісти
Пальне є. Його притримують воротили, щоб вижати найдорожчу ціну.
Але пальне є.
показати весь коментар
24.05.2022 13:50 Відповісти
Так это законы экономики, против которых пытается бороться популистическая власть и тупой нарид. В первую очередь, ограничение цены выгодно владельцам топлива. Потомивластям, потомиконрглепам. Иипока нарид не поймет, что любые ограничения- это дефицит и спекуляция, все так и будет оставаться
показати весь коментар
24.05.2022 18:57 Відповісти
===Первый вариант: ты обираешь людей, радуешься, покупаешь авто без растаможки и приходят к тебе кацапы. Насилуют твоих детей, уничтожают имущество, отбирают машину и деньги, а тебя пытают до смерти.
===Второй вариант: работаешь по уму, по совести, понимаешь ситуацию и не гонишься за сверхприбылью. Люди, отправляют лишнюю копеечку волонтерам на дроны и теплаки. ССО, используя волонтерский теплак, вырезают свиней, наводчик дроном находит свинорылую арту и украинская артиллерия перепахивает её. На твою землю приходит мир, ты защищен, твой бизнес работает и приносит прибыль.
показати весь коментар
24.05.2022 13:58 Відповісти
я так розумію кацапи приходять у багажнику нерозмитненого авто?
показати весь коментар
24.05.2022 15:33 Відповісти
і так по всій Україні- баригу тупо наживаються на війні- і хтось закриває на це очі-
показати весь коментар
24.05.2022 14:01 Відповісти
Перевирять и шо? От этого снизятся цены или увеличиться предложение бензина?
показати весь коментар
24.05.2022 18:59 Відповісти
Ну хоть какая то польза от этой нахернепотреб службы.
показати весь коментар
24.05.2022 14:08 Відповісти
Їзжу Києвом на велосипеді. Дивуюсь довжелезним чергам. Мінімум половина, а то й дві третини з цих черг - це свіжі автомобилі, багато преміум сегменту. Тобто це люди, які просто возять свій зад туди-сюди. В той час як німці дуже масово користуються велосипедами + громадським транспортом. Як так? Чому українці вважають себе елітою?
показати весь коментар
24.05.2022 14:10 Відповісти
черги только на азс, дороги пустые
показати весь коментар
24.05.2022 16:57 Відповісти
в Англии, в профессиональных футбольных клубах, когда у них возникают проблемы с финансовыми обязательствами, вводят внешнее управление ... идет война, бибочка с экрана вещает что война не закончилась, не время, раслабляться, но при этом стратегический бизнес в руках барыг и спекулянтов, как будто войны и нет ....

зебилы это просто гении ... кроме как отдать подряд на укладку асфальта больше ничего не в состоянии сделать ... просто клоуны .... не поймите неправильно ... для меня, человека разумного, Шоколадный Петя - ЧМОшник не сильно лучше .... но эти зеленые олигофрены, это просто образец убогости мысли человеческой
показати весь коментар
24.05.2022 14:12 Відповісти
надо экономить, переходить на ээ транспорт, и не регулировать цены, чинуши должны упрощать бизнес, убираль лицензии, дурацкие нормативы разрешить аграриям и всем предприятиям свободно хранить и покупать топливо а не проверять какието декларации про повешение цены - это что за ноухао от придурков
показати весь коментар
24.05.2022 14:25 Відповісти
Так это для набивания карманов взятка и кормежки плебса "заботой о народе". Пока народ будет кормится "проверками", бензина не будет.
показати весь коментар
24.05.2022 19:01 Відповісти
Тю, у нас зовсім не зловживають, бо бензину тупо немає який тиждень підряд. І це не зона бойових дій.
показати весь коментар
24.05.2022 14:27 Відповісти
Призовите всех этих взяточников-проверяльщиков на фронт,сборище дармоедов на бешенных заралатах бегают исполняют троцкистские законы слуги сивковича.
показати весь коментар
24.05.2022 14:35 Відповісти
дивно, що не в кожної першої, о правіряльщики...
показати весь коментар
24.05.2022 14:43 Відповісти
Наживатися на гуманітарці ********* виявилося замало, але "паливна криза" прийшла надовго, думаю до самого кінця правління зебілів
показати весь коментар
24.05.2022 16:13 Відповісти
Весь цей бєзпрєдєл був прогнозованим.КМУ навмисно чи ні,але пішов на поводу у паливної мафіі.Мафія перемогла ВЛАДУ.І це під час війни?Питання - на кой ХЄР військовий стан вводили?
показати весь коментар
24.05.2022 16:59 Відповісти
 
 