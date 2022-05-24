На каждой второй столичной АЗС выявляют ценовые нарушения, - Госпродслужба

АЗС должны поднимать цены постепенно, а не сразу. У нарушителей будут забирать лицензии.

Об этом рассказал начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"В связи со снятием Кабинетом Министров регулирования цены на горючее, стоимость его стремительно выросла. На некоторых участках АЗС на 30-40%. Поэтому сегодня работают мониторинговые группы, которые проводят мероприятия государственного контроля, потому что при снятии регулируемой цены АЗС должны постепенно подниматься, цены, а не сразу. Поэтому - это нарушение действующего законодательства", – сказал Рубан.

Госпотребслужба ходатайствовать о лишении нарушителей лицензии.

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"Сегодня уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Нарушения фиксируются в каждой второй в отсутствие декларации. Наличие декларации по действующему законодательству предполагает перед началом подъема цен на социально значимые товары, к которым относится топливо, декларировать намерения о поднятии цены, а не сразу ее поднимать на 30%", - добавил Рубан.