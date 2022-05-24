РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8452 посетителя онлайн
Новости
5 013 20

На каждой второй столичной АЗС выявляют ценовые нарушения, - Госпродслужба

заправка,азс

АЗС должны поднимать цены постепенно, а не сразу. У нарушителей будут забирать лицензии.

Об этом рассказал начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"В связи со снятием Кабинетом Министров регулирования цены на горючее, стоимость его стремительно выросла. На некоторых участках АЗС на 30-40%. Поэтому сегодня работают мониторинговые группы, которые проводят мероприятия государственного контроля, потому что при снятии регулируемой цены АЗС должны постепенно подниматься, цены, а не сразу. Поэтому - это нарушение действующего законодательства", – сказал Рубан.

Госпотребслужба ходатайствовать о лишении нарушителей лицензии.

Читайте: А-95 по 52 грн, ДП – 59: АЗС заключают первые сделки по поставкам топлива по нерегулируемым ценам

"Сегодня уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Нарушения фиксируются в каждой второй в отсутствие декларации. Наличие декларации по действующему законодательству предполагает перед началом подъема цен на социально значимые товары, к которым относится топливо, декларировать намерения о поднятии цены, а не сразу ее поднимать на 30%", - добавил Рубан.

АЗС (391) бензин (294) цены (2290) топливо (627) дизтопливо (66) Рубан Олег (124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Пальне є. Його притримують воротили, щоб вижати найдорожчу ціну.
Але пальне є.
показать весь комментарий
24.05.2022 13:50
+2
Їзжу Києвом на велосипеді. Дивуюсь довжелезним чергам. Мінімум половина, а то й дві третини з цих черг - це свіжі автомобилі, багато преміум сегменту. Тобто це люди, які просто возять свій зад туди-сюди. В той час як німці дуже масово користуються велосипедами + громадським транспортом. Як так? Чому українці вважають себе елітою?
показать весь комментарий
24.05.2022 14:10
+2
надо экономить, переходить на ээ транспорт, и не регулировать цены, чинуши должны упрощать бизнес, убираль лицензии, дурацкие нормативы разрешить аграриям и всем предприятиям свободно хранить и покупать топливо а не проверять какието декларации про повешение цены - это что за ноухао от придурков
показать весь комментарий
24.05.2022 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.05.2022 13:46 Ответить
Европа без сомнения
показать весь комментарий
24.05.2022 13:47 Ответить
Пальне є. Його притримують воротили, щоб вижати найдорожчу ціну.
Але пальне є.
показать весь комментарий
24.05.2022 13:50 Ответить
Так это законы экономики, против которых пытается бороться популистическая власть и тупой нарид. В первую очередь, ограничение цены выгодно владельцам топлива. Потомивластям, потомиконрглепам. Иипока нарид не поймет, что любые ограничения- это дефицит и спекуляция, все так и будет оставаться
показать весь комментарий
24.05.2022 18:57 Ответить
===Первый вариант: ты обираешь людей, радуешься, покупаешь авто без растаможки и приходят к тебе кацапы. Насилуют твоих детей, уничтожают имущество, отбирают машину и деньги, а тебя пытают до смерти.
===Второй вариант: работаешь по уму, по совести, понимаешь ситуацию и не гонишься за сверхприбылью. Люди, отправляют лишнюю копеечку волонтерам на дроны и теплаки. ССО, используя волонтерский теплак, вырезают свиней, наводчик дроном находит свинорылую арту и украинская артиллерия перепахивает её. На твою землю приходит мир, ты защищен, твой бизнес работает и приносит прибыль.
показать весь комментарий
24.05.2022 13:58 Ответить
я так розумію кацапи приходять у багажнику нерозмитненого авто?
показать весь комментарий
24.05.2022 15:33 Ответить
і так по всій Україні- баригу тупо наживаються на війні- і хтось закриває на це очі-
показать весь комментарий
24.05.2022 14:01 Ответить
Перевирять и шо? От этого снизятся цены или увеличиться предложение бензина?
показать весь комментарий
24.05.2022 18:59 Ответить
Ну хоть какая то польза от этой нахернепотреб службы.
показать весь комментарий
24.05.2022 14:08 Ответить
Їзжу Києвом на велосипеді. Дивуюсь довжелезним чергам. Мінімум половина, а то й дві третини з цих черг - це свіжі автомобилі, багато преміум сегменту. Тобто це люди, які просто возять свій зад туди-сюди. В той час як німці дуже масово користуються велосипедами + громадським транспортом. Як так? Чому українці вважають себе елітою?
показать весь комментарий
24.05.2022 14:10 Ответить
черги только на азс, дороги пустые
показать весь комментарий
24.05.2022 16:57 Ответить
в Англии, в профессиональных футбольных клубах, когда у них возникают проблемы с финансовыми обязательствами, вводят внешнее управление ... идет война, бибочка с экрана вещает что война не закончилась, не время, раслабляться, но при этом стратегический бизнес в руках барыг и спекулянтов, как будто войны и нет ....

зебилы это просто гении ... кроме как отдать подряд на укладку асфальта больше ничего не в состоянии сделать ... просто клоуны .... не поймите неправильно ... для меня, человека разумного, Шоколадный Петя - ЧМОшник не сильно лучше .... но эти зеленые олигофрены, это просто образец убогости мысли человеческой
показать весь комментарий
24.05.2022 14:12 Ответить
надо экономить, переходить на ээ транспорт, и не регулировать цены, чинуши должны упрощать бизнес, убираль лицензии, дурацкие нормативы разрешить аграриям и всем предприятиям свободно хранить и покупать топливо а не проверять какието декларации про повешение цены - это что за ноухао от придурков
показать весь комментарий
24.05.2022 14:25 Ответить
Так это для набивания карманов взятка и кормежки плебса "заботой о народе". Пока народ будет кормится "проверками", бензина не будет.
показать весь комментарий
24.05.2022 19:01 Ответить
Тю, у нас зовсім не зловживають, бо бензину тупо немає який тиждень підряд. І це не зона бойових дій.
показать весь комментарий
24.05.2022 14:27 Ответить
Призовите всех этих взяточников-проверяльщиков на фронт,сборище дармоедов на бешенных заралатах бегают исполняют троцкистские законы слуги сивковича.
показать весь комментарий
24.05.2022 14:35 Ответить
дивно, що не в кожної першої, о правіряльщики...
показать весь комментарий
24.05.2022 14:43 Ответить
Наживатися на гуманітарці ********* виявилося замало, але "паливна криза" прийшла надовго, думаю до самого кінця правління зебілів
показать весь комментарий
24.05.2022 16:13 Ответить
Весь цей бєзпрєдєл був прогнозованим.КМУ навмисно чи ні,але пішов на поводу у паливної мафіі.Мафія перемогла ВЛАДУ.І це під час війни?Питання - на кой ХЄР військовий стан вводили?
показать весь комментарий
24.05.2022 16:59 Ответить
 
 