На каждой второй столичной АЗС выявляют ценовые нарушения, - Госпродслужба
АЗС должны поднимать цены постепенно, а не сразу. У нарушителей будут забирать лицензии.
Об этом рассказал начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"В связи со снятием Кабинетом Министров регулирования цены на горючее, стоимость его стремительно выросла. На некоторых участках АЗС на 30-40%. Поэтому сегодня работают мониторинговые группы, которые проводят мероприятия государственного контроля, потому что при снятии регулируемой цены АЗС должны постепенно подниматься, цены, а не сразу. Поэтому - это нарушение действующего законодательства", – сказал Рубан.
Госпотребслужба ходатайствовать о лишении нарушителей лицензии.
"Сегодня уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Нарушения фиксируются в каждой второй в отсутствие декларации. Наличие декларации по действующему законодательству предполагает перед началом подъема цен на социально значимые товары, к которым относится топливо, декларировать намерения о поднятии цены, а не сразу ее поднимать на 30%", - добавил Рубан.
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===Второй вариант: работаешь по уму, по совести, понимаешь ситуацию и не гонишься за сверхприбылью. Люди, отправляют лишнюю копеечку волонтерам на дроны и теплаки. ССО, используя волонтерский теплак, вырезают свиней, наводчик дроном находит свинорылую арту и украинская артиллерия перепахивает её. На твою землю приходит мир, ты защищен, твой бизнес работает и приносит прибыль.
зебилы это просто гении ... кроме как отдать подряд на укладку асфальта больше ничего не в состоянии сделать ... просто клоуны .... не поймите неправильно ... для меня, человека разумного, Шоколадный Петя - ЧМОшник не сильно лучше .... но эти зеленые олигофрены, это просто образец убогости мысли человеческой