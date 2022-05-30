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Новини За кордоном
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Литва (1530) шпигунство, шпіонаж (809)

Литва посилила відповідальність за шпигунство проти інтересів країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва

Парламент Литви схвалив зміни до кримінального законодавства, що посилюють відповідальність за шпигунство та допомогу іншим державам у діяльності проти інтересів Литви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексу подвоїли мінімальні терміни за цими статтями.

Мінімальні терміни тепер становлять 2-3 роки, а максимальна санкція залишилась незмінною - 15 років.

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Також після змін до відповідальності за шпигунство можна притягати не лише фізичних, а й юридичних осіб. За допомогу іншій державі або підпорядкованій їй організаці у діяльності, що завдає шкоди інтересам Литви, загрожує від 2 до 7 років позбавлення волі.

Водночас, передбачили звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які визнають свою провину та погодяться допомогти ідентифікувати агентів, які завербували їх. У Міноборони Литви вважають, що цей крок допоможе швидше отримувати інформацію про нелегальну діяльність іноземної розвідки та їхні агентурні мережі.

За інформацією Міноборони Литви, в країні було вісім випадків засудження за шпигунство - на терміни від 3 до 10,5 років.
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Просто, у вас немає свого Єрмака в ОПе, і Демченко - в комітеті по розвідці., да і Ze-президента у вас також немає... а так би я подивився на Вас.,
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30.05.2022 17:00 Відповісти
А Україні нищити колаборантів кремлівських гнид не на часі!!!))
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30.05.2022 17:13 Відповісти
Купив акумулятор на сайті https://accumbaza.com.ua/shop/amper/60
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31.05.2022 09:34 Відповісти
 
 