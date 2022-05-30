Литва посилила відповідальність за шпигунство проти інтересів країни

Парламент Литви схвалив зміни до кримінального законодавства, що посилюють відповідальність за шпигунство та допомогу іншим державам у діяльності проти інтересів Литви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексу подвоїли мінімальні терміни за цими статтями.

Мінімальні терміни тепер становлять 2-3 роки, а максимальна санкція залишилась незмінною - 15 років.

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Також після змін до відповідальності за шпигунство можна притягати не лише фізичних, а й юридичних осіб. За допомогу іншій державі або підпорядкованій їй організаці у діяльності, що завдає шкоди інтересам Литви, загрожує від 2 до 7 років позбавлення волі.

Водночас, передбачили звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які визнають свою провину та погодяться допомогти ідентифікувати агентів, які завербували їх. У Міноборони Литви вважають, що цей крок допоможе швидше отримувати інформацію про нелегальну діяльність іноземної розвідки та їхні агентурні мережі.

За інформацією Міноборони Литви, в країні було вісім випадків засудження за шпигунство - на терміни від 3 до 10,5 років.