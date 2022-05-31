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гуманітарна сфера (14) Офіс Президента (1748) Подоляк Михайло (296)

Наразі перемовини з Росією тривають лише із гуманітарних питань - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оп

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що наразі перемовини з Росією зупинені в політико-дипломатичній частині, але вони тривають із гуманітарних питань.

Як інформє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Чому політико-дипломатична частина зупинена? Тому що переговори – це ж питання зв’язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, а й у цілому: санкції, репутація, партнери. Росія неадекватно дивиться на все це. Це феномен, який теж буде вписаний у підручники", - сказав він.

За словами Подоляка, перемовини тривають у гуманітарній частині: щодо обміну полоненими, гуманітарних коридорів та евакуації людей.

Він вважає, що коли росіяни почнуть зазнавати суттєвих військових поразок в Україні, то напевно більш адекватно оцінюватимуть реальність.

"Коли в повному обсязі запрацює санкційний тиск, почнуть розуміти... Тоді вони більш об’єктивно подивляться на ситуацію", - зазначив радник керівника ОП.

Він також зауважив, що президент України Володимир Зеленський може вирішити, що певний інструмент, зокрема й переговорний, потрібен саме зараз.

"Це буде рішення Верховного головнокомандувача з огляду на оперативну ситуацію станом на день, коли він буде ухвалювати таке рішення", - пояснив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори Москви та Києва призупинені

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
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31.05.2022 05:18
+10
Kurt Wootz

@vinnicanin

·
7 ч

Верещук заявляла,що бійців АЗОВУ Зеленський передав на реабілітацію в тюрми ДНР,та після відновлення вони повернуться в Україну. Як там йде реабілітація? Де Азовці ,тварюки?!?! Де 2500 найкращих в світі бійців?!?! Чого мовчите брехуни?!?!

73% вам ще смішно?

Виктор Онегин

@batiscafcusto

·
5 ч

Итак, как и следовало ожидать,Эвакуация гарнизона «Азовстали» Зеленским-Верещук,на самом деле оказалась сдача этого гарнизона Зеленским-Верещук в плен к рашистам.Как там телемарафон?

Почему стесняемся это написать?!
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31.05.2022 05:16
+4
Щось не чути Портнова, Татарова, того самого Шуфрича та інших гнид української політики. Правильно, клоуни відволікають увагу, а гниди гадять. Як там Мар'яна безглузда з третьяковою?
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31.05.2022 07:02
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У одиозного коммуниста, продвигавшего закон об «иноагентах», обнаружилась вилла на озере Комо

Сергей Ежов30 мая 2022

Депутат Госдумы (и по совместительству пресс-секретарь Зюганова) Александр Ющенко, известный как одиозный националист и сталинист, продвигавший закон о «СМИ-иноагентах» и инициативы ФСБ, спрятал от декларации фактическую супругу и записанную на нее недвижимость на берегу озера Комо, по соседству с пропагандистом Соловьевым. Сыновья жены Ющенко, его пасынки, отправились на учебу в США и Великобританию. На них же была записана элитная недвижимость в Москве и Подмосковье, выяснил The Insider.
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31.05.2022 02:33 Відповісти
Ющенко
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31.05.2022 02:37 Відповісти
А пам'ятаєте, коли було узгоджено Мінск-2 та коли там пропагандисти верещали? У мерзот там були "крокодилячи сльози" та внутрішня паніка, що плани буди до кінця в московії не виконані.
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31.05.2022 02:41 Відповісти
`восточный источник халявы пошёл на дно моря`
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31.05.2022 02:51 Відповісти
Kurt Wootz

@vinnicanin

·
7 ч

Верещук заявляла,що бійців АЗОВУ Зеленський передав на реабілітацію в тюрми ДНР,та після відновлення вони повернуться в Україну. Як там йде реабілітація? Де Азовці ,тварюки?!?! Де 2500 найкращих в світі бійців?!?! Чого мовчите брехуни?!?!

73% вам ще смішно?

Виктор Онегин

@batiscafcusto

·
5 ч

Итак, как и следовало ожидать,Эвакуация гарнизона «Азовстали» Зеленским-Верещук,на самом деле оказалась сдача этого гарнизона Зеленским-Верещук в плен к рашистам.Как там телемарафон?

Почему стесняемся это написать?!
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31.05.2022 05:16 Відповісти
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31.05.2022 05:18 Відповісти
Никто их не будет возвращать. Зелёный малорос, вместе с курицей Верещучкой счастливо вздохнули, когда продали Азовцев кацапам. Бо теперь некому спросить с них за просраный юговосток. ЗЕшобла предала их и выдала это предательство за победное. Для ЗЕшоблы это и есть победа, обречь патриотов на издевательства и унижения
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31.05.2022 08:55 Відповісти
Щось не чути Портнова, Татарова, того самого Шуфрича та інших гнид української політики. Правильно, клоуни відволікають увагу, а гниди гадять. Як там Мар'яна безглузда з третьяковою?
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31.05.2022 07:02 Відповісти
А за Крим і за Донбас поговоримо пізніше....
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31.05.2022 07:48 Відповісти
Да, років через 20.
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31.05.2022 09:01 Відповісти
Vi kaneshno tak gavarite , no kto eta praverih ? I kto vam verit ?
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31.05.2022 08:00 Відповісти
 
 