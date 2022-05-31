Наразі перемовини з Росією тривають лише із гуманітарних питань - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що наразі перемовини з Росією зупинені в політико-дипломатичній частині, але вони тривають із гуманітарних питань.
Як інформє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Чому політико-дипломатична частина зупинена? Тому що переговори – це ж питання зв’язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, а й у цілому: санкції, репутація, партнери. Росія неадекватно дивиться на все це. Це феномен, який теж буде вписаний у підручники", - сказав він.
За словами Подоляка, перемовини тривають у гуманітарній частині: щодо обміну полоненими, гуманітарних коридорів та евакуації людей.
Він вважає, що коли росіяни почнуть зазнавати суттєвих військових поразок в Україні, то напевно більш адекватно оцінюватимуть реальність.
"Коли в повному обсязі запрацює санкційний тиск, почнуть розуміти... Тоді вони більш об’єктивно подивляться на ситуацію", - зазначив радник керівника ОП.
Він також зауважив, що президент України Володимир Зеленський може вирішити, що певний інструмент, зокрема й переговорний, потрібен саме зараз.
"Це буде рішення Верховного головнокомандувача з огляду на оперативну ситуацію станом на день, коли він буде ухвалювати таке рішення", - пояснив Подоляк.
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Сергей Ежов30 мая 2022
Депутат Госдумы (и по совместительству пресс-секретарь Зюганова) Александр Ющенко, известный как одиозный националист и сталинист, продвигавший закон о «СМИ-иноагентах» и инициативы ФСБ, спрятал от декларации фактическую супругу и записанную на нее недвижимость на берегу озера Комо, по соседству с пропагандистом Соловьевым. Сыновья жены Ющенко, его пасынки, отправились на учебу в США и Великобританию. На них же была записана элитная недвижимость в Москве и Подмосковье, выяснил The Insider.
@vinnicanin
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7 ч
Верещук заявляла,що бійців АЗОВУ Зеленський передав на реабілітацію в тюрми ДНР,та після відновлення вони повернуться в Україну. Як там йде реабілітація? Де Азовці ,тварюки?!?! Де 2500 найкращих в світі бійців?!?! Чого мовчите брехуни?!?!
73% вам ще смішно?
Виктор Онегин
@batiscafcusto
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5 ч
Итак, как и следовало ожидать,Эвакуация гарнизона «Азовстали» Зеленским-Верещук,на самом деле оказалась сдача этого гарнизона Зеленским-Верещук в плен к рашистам.Как там телемарафон?
Почему стесняемся это написать?!