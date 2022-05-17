Переговори Москви та Києва призупинені

Перемовини між Росією та Україною не відбуваються у жодному вигляді.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла практично з переговорного процесу", - повідомив він журналістам у Нижньому Новгороді.

Руденко наголосив, що переговори не відбуваються "в жодному вигляді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче сісти за стіл переговорів з Україною та Заходом, щоб укласти нову велику угоду, - радник Ердогана

"Переговорний процес залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони суттєво змінилися від початку війни… Сьогодні він призупинений. Призупинений, бо після Стамбульського комюніке якихось суттєвих змін чи зрушень немає. РФ все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. РФ за 82 дні війни так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони думали із самого початку… Вони досі живуть у світі, де нібито є український нацизм", - уточнив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Також, за словами радника глави ОП, російські директиви щодо України також не змінюються.

"Тобто вони продовжують активно шантажувати. І публічно це проговорюють. Ми чуємо Лаврова (глава МЗС РФ. - Ред.) або Пєскова (прессекретар президента РФ. - Ред.), які закидають претензії Україні, хоча і не є учасниками переговорного процесу", - наголосив він.

"Але підкреслюю: будь-яка війна все одно буде завершуватись за столом переговорів", - наголосив він.

Також читайте: Наразі головним і єдиним предметом переговорів між Україною та РФ є евакуація важкопоранених захисників "Азовсталі", - Верещук

Президент України Володимир Зеленський, зазначив Подоляк, як модератор переговорного процесу, виходить з адекватної оцінки того, про що саме йдеться і може йтися в рамках переговорних делегацій.

Зазначимо, що остання очна зустріч переговорних делегацій України та Росії відбулася 29 березня у Стамбулі. Після переговорів було оприлюднено Стамбульське комюніке.