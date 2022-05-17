Переговори Москви та Києва призупинені
Перемовини між Росією та Україною не відбуваються у жодному вигляді.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла практично з переговорного процесу", - повідомив він журналістам у Нижньому Новгороді.
Руденко наголосив, що переговори не відбуваються "в жодному вигляді".
"Переговорний процес залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони суттєво змінилися від початку війни… Сьогодні він призупинений. Призупинений, бо після Стамбульського комюніке якихось суттєвих змін чи зрушень немає. РФ все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. РФ за 82 дні війни так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони думали із самого початку… Вони досі живуть у світі, де нібито є український нацизм", - уточнив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
Також, за словами радника глави ОП, російські директиви щодо України також не змінюються.
"Тобто вони продовжують активно шантажувати. І публічно це проговорюють. Ми чуємо Лаврова (глава МЗС РФ. - Ред.) або Пєскова (прессекретар президента РФ. - Ред.), які закидають претензії Україні, хоча і не є учасниками переговорного процесу", - наголосив він.
"Але підкреслюю: будь-яка війна все одно буде завершуватись за столом переговорів", - наголосив він.
Президент України Володимир Зеленський, зазначив Подоляк, як модератор переговорного процесу, виходить з адекватної оцінки того, про що саме йдеться і може йтися в рамках переговорних делегацій.
Зазначимо, що остання очна зустріч переговорних делегацій України та Росії відбулася 29 березня у Стамбулі. Після переговорів було оприлюднено Стамбульське комюніке.
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Марк Савчук
Из отчета Витренко, который он передал в комитет ВР, видно что дебиторская задолжность Нафтогаза (не-плата за газ) с 1 ноября по 1 марта (считайте до войны) выросла на 47 млрд грн.
То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.
Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).
Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".
Напоминаю, стратегия рф заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).
Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.
47 млрд грн про**бали за зиму.
Где же "прибыль Нафтогаза", которую рисовал Витренко в 2021 году? https://t.me/tanya_adams/2872
Не терпиться Зелі зустрітися з пуйлом та підписати капітуляцію?
Подоляк бреше, як і все Зеленський лайно, бо не всі війни закінчуються за столом переговорів.
Наприклад, немає ніякого мирного договору у рашки з Японією, взагалі ніякого договору, ні за столом переговорів, ніде...
фактично Японія і рашка у стані війни, через Курильські острови...
І все нормально, Японія процвітає і не прагне заключати з рашкою якоїсь угоди капітуляції.
До чого тут "порохоскот"?
Пусть керуючий сейчас ЗЄскот и отвечает за то, что сейчас творится.
При Порохе отвоевали 2/3 Донбасса и не было полстраны развалено и разворовано
А Консультировал их А.Чалый (не путать с В.Чалым) -вечный борец со вступлением Украины в НАТО и за удовлетворение всех хотелок Расеи
Сценарий мира, если будет достигнута полная договоренность.
То есть достижение ФОРМУЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ,
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.
https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemoy
Станете на їх місце?
Про це повідомляє із посиланням на https://www.interfax.ru/russia/841198 Интерфакс .
"Будь-яка війна закінчується миром, і цей мир буде таким, де наш голос чутимуть, де нам буде комфортно, безпечно, і де ми впевнено стоятимемо на своїх ногах", - впевнений Пєсков. Джерело:
якщо б Україна вимагала визнати наприклад краснодар українським то параша погодилась би?
Зачекайте трошки. Скоро перемовини поновляться.
Наразі становище змінилося, в України з'явилася міжнародна підтримка та військова допомога Заходу, а Росія забуксувала. Розмови про перемогу припинилися, а замість них пішли розмови про те, щоб будь-якими шляхами не допустити капітуляцію.
Отже, зараз вести переговори нераціонально. Мінімум, треба вибити росію з України, а максимум перенести військові дії на територію росії.
Наступні "переговори" по Запоріжжю
Усі чудово знають, що московська "боротьба з нацизмом" - це брехня, яку московити самі ж придумали як виправдання окупації України. Фраза Подоляка тиражує кремлівську пропаганду, ніби москва вторглась в Україну "з благих намірів". Тобто вже бачимо перші спроби морально відмити рашку від злочинів.
Адвокат намагається змінити "Умисне вбивство за обтяжуючих обставин" на "Вбивство по необережності", щоб зменшити міру покарання, або взагалі відмазати маньяка за статею про "Самооборону" (типу - "ну вони ж думали, що нацистів вбивали").
Обменять по нормальному азовцев это последняя нить на которой висит любой диалог с оркостаном....
Дальше даже Гаага будет для них незаслуженной роскошью.
«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера
Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА, ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ.
Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».