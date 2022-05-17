УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7318 відвідувачів онлайн
Новини Війна
26 024 79

Переговори Москви та Києва призупинені

переговори

Перемовини між Росією та Україною не відбуваються у жодному вигляді.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла практично з переговорного процесу", - повідомив він журналістам у Нижньому Новгороді.

Руденко наголосив, що переговори не відбуваються "в жодному вигляді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче сісти за стіл переговорів з Україною та Заходом, щоб укласти нову велику угоду, - радник Ердогана

"Переговорний процес залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони суттєво змінилися від початку війни… Сьогодні він призупинений. Призупинений, бо після Стамбульського комюніке якихось суттєвих змін чи зрушень немає. РФ все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. РФ за 82 дні війни так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони думали із самого початку… Вони досі живуть у світі, де нібито є український нацизм", - уточнив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Також, за словами радника глави ОП, російські директиви щодо України також не змінюються.

"Тобто вони продовжують активно шантажувати. І публічно це проговорюють. Ми чуємо Лаврова (глава МЗС РФ. - Ред.) або Пєскова (прессекретар президента РФ. - Ред.), які закидають претензії Україні, хоча і не є учасниками переговорного процесу", - наголосив він.

"Але підкреслюю: будь-яка війна все одно буде завершуватись за столом переговорів", - наголосив він.

Також читайте: Наразі головним і єдиним предметом переговорів між Україною та РФ є евакуація важкопоранених захисників "Азовсталі", - Верещук

Президент України Володимир Зеленський, зазначив Подоляк, як модератор переговорного процесу, виходить з адекватної оцінки того, про що саме йдеться і може йтися в рамках переговорних делегацій.

Зазначимо, що остання очна зустріч переговорних делегацій України та Росії відбулася 29 березня у Стамбулі. Після переговорів було оприлюднено Стамбульське комюніке.

Автор: 

МЗС рф (972) Подоляк Михайло (305) переговори з Росією (1319)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Вообщем ясно, там где Подоляк с Арахамией толку, как от козла молока. Выкинутые на ветер деньги на их содержание
показати весь коментар
17.05.2022 14:23 Відповісти
+30
"Але підкреслюю: будь-яка війна все одно буде завершуватись за столом переговорів", - наголосив Подоляк.
Не терпиться Зелі зустрітися з пуйлом та підписати капітуляцію?
Подоляк бреше, як і все Зеленський лайно, бо не всі війни закінчуються за столом переговорів.
Наприклад, немає ніякого мирного договору у рашки з Японією, взагалі ніякого договору, ні за столом переговорів, ніде...
фактично Японія і рашка у стані війни, через Курильські острови...
І все нормально, Японія процвітає і не прагне заключати з рашкою якоїсь угоди капітуляції.
показати весь коментар
17.05.2022 14:29 Відповісти
+22
зрадоляк там транслює, що війна завершиться переговорами зеблі і діда бункера, і модерувати їх буде *****... слиш гніда, модерувати буде українскьйи народ, а не ваш недонаполеон квартальний
показати весь коментар
17.05.2022 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вообщем ясно, там где Подоляк с Арахамией толку, как от козла молока. Выкинутые на ветер деньги на их содержание
показати весь коментар
17.05.2022 14:23 Відповісти
Хочеш переговорів?
показати весь коментар
17.05.2022 14:24 Відповісти
мєрзкій, ключове слово - азовсталь... жеріТЕ !
показати весь коментар
17.05.2022 14:28 Відповісти
Воно путена хоче
показати весь коментар
17.05.2022 14:28 Відповісти
Викинуті на вітер час, людські життя та ризик загибелі України.
показати весь коментар
17.05.2022 14:26 Відповісти
Які, блін, переговори7 Про що?
показати весь коментар
17.05.2022 14:35 Відповісти
Мета тих переговорів була знизити боєздатність ЗСУ. Українські переговорники цього досягли!
показати весь коментар
17.05.2022 14:49 Відповісти
но попіл продолжаєцца...

Марк Савчук

Из отчета Витренко, который он передал в комитет ВР, видно что дебиторская задолжность Нафтогаза (не-плата за газ) с 1 ноября по 1 марта (считайте до войны) выросла на 47 млрд грн.

То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.

Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).

Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".

Напоминаю, стратегия рф заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).

Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.

47 млрд грн про**бали за зиму.
Где же "прибыль Нафтогаза", которую рисовал Витренко в 2021 году? https://t.me/tanya_adams/2872
показати весь коментар
17.05.2022 15:18 Відповісти
Дякую, що тримаєте в курсі, як там психічно-хворі
показати весь коментар
17.05.2022 15:45 Відповісти
Каци забажали кинути з обміном?
показати весь коментар
17.05.2022 14:24 Відповісти
А ти надіявся на щось інше від міжнародних терористів-покидьків? Вони ж і свою людину нам підтасували на "переговори" (забуть за крим на 15 років, за Лугандон забуть). Дивились, "прощупували" нашу реакцію. Хотіли собі більше "виторгувать" від "переговорів", але все "пішло за планом".
показати весь коментар
17.05.2022 14:33 Відповісти
А з ким тоді Верещук і компанія домовлялися за азовців?
показати весь коментар
17.05.2022 14:26 Відповісти
Ну тужся ...все уже поняли,что зешобла подарила козломордым Азовцев,чтоб они зебобе рейтинг своими обращениями не понижали...так что идите нах за кораблем,зесрань.
показати весь коментар
17.05.2022 15:21 Відповісти
да и хрен на эти переговоры.
показати весь коментар
17.05.2022 14:26 Відповісти
Ці перемовини не зупинити, а припинити потрібно, тому що будь яке рішення, що буде на них прийнято, не буде вартувати паперу, на якому буде поставлено підпис орків. Тільки повна капітуляція запоребріковой області. НАТО їм в хату, ******.
показати весь коментар
17.05.2022 14:26 Відповісти
**** і припливли...
показати весь коментар
17.05.2022 14:26 Відповісти
"Але підкреслюю: будь-яка війна все одно буде завершуватись за столом переговорів", - наголосив Подоляк.
Не терпиться Зелі зустрітися з пуйлом та підписати капітуляцію?
Подоляк бреше, як і все Зеленський лайно, бо не всі війни закінчуються за столом переговорів.
Наприклад, немає ніякого мирного договору у рашки з Японією, взагалі ніякого договору, ні за столом переговорів, ніде...
фактично Японія і рашка у стані війни, через Курильські острови...
І все нормально, Японія процвітає і не прагне заключати з рашкою якоїсь угоди капітуляції.
показати весь коментар
17.05.2022 14:29 Відповісти
Не совсем так. Нет окончательного мирного договора (если речь за итоги второй мировой войны, а не русско-японской, которая закончилась портсмутским мирным договором). Есть только договор о перемирии - то есть фиксации остановки военных действий. без разрешения территориальных споров. В 1956 году была подписана Советско-японская декларация, по которой прекращено состояние войны и установлены дипломатические и консульские отношения СССР с Японией.
показати весь коментар
17.05.2022 15:01 Відповісти
СРСР вже не є, а якщо кацапи взяли відповідальність за їх дії, то хай виплачують репарації за Голодомор.
показати весь коментар
17.05.2022 15:33 Відповісти
Да, Япония процветает, но кусок территории потеряла
показати весь коментар
17.05.2022 16:01 Відповісти
А нащо було взагалі починати ці перемовини?!
показати весь коментар
17.05.2022 14:30 Відповісти
починати то можна було, але не на таких позорних умовах, кордони до 24 лютого і Крим відстрочити на 15 років. А чому 15 років, на не 5, і не років, а днів. Типа щоб при житті х...ла, побув кацапським. Ніт, повернення до загальновизнаних кордонів України, і з Крима н...уй причому дуже швидко, навіть без ручної поклажі.
показати весь коментар
17.05.2022 15:24 Відповісти
зрадоляк там транслює, що війна завершиться переговорами зеблі і діда бункера, і модерувати їх буде *****... слиш гніда, модерувати буде українскьйи народ, а не ваш недонаполеон квартальний
показати весь коментар
17.05.2022 14:30 Відповісти
А хто його вибрав?
показати весь коментар
17.05.2022 14:41 Відповісти
Вот те ,кто его выбрал, могут идти нах уже сейчас
показати весь коментар
17.05.2022 15:23 Відповісти
и порохоскот хай прихватят с собой!
показати весь коментар
17.05.2022 16:05 Відповісти
Слишь ты, Руденко, а ничего что головнокомандувач сейчас ЗЄ?
До чого тут "порохоскот"?
Пусть керуючий сейчас ЗЄскот и отвечает за то, что сейчас творится.

При Порохе отвоевали 2/3 Донбасса и не было полстраны развалено и разворовано
показати весь коментар
17.05.2022 17:52 Відповісти
Может напомнить кто там консультировал переговорную группу из этих Бибы и Бобы (Подоляк и Арахимия)?

А Консультировал их А.Чалый (не путать с В.Чалым) -вечный борец со вступлением Украины в НАТО и за удовлетворение всех хотелок Расеи
показати весь коментар
17.05.2022 17:58 Відповісти
А.Чалый уверен, что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной

Сценарий мира, если будет достигнута полная договоренность.

То есть достижение ФОРМУЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ,

ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.

https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemoy
показати весь коментар
17.05.2022 18:04 Відповісти



Станете на їх місце?
показати весь коментар
17.05.2022 18:10 Відповісти
Непонятно, кто на ком должен стоять
показати весь коментар
17.05.2022 18:13 Відповісти
Там панянка зверху писала, щоб ті, хто вибрав зелю йшли нахєр. От я і уточнюю, хто стане на їх місце. Може ви хочете?
показати весь коментар
17.05.2022 18:28 Відповісти
Ну вот и все письков.

Про це повідомляє із посиланням на https://www.interfax.ru/russia/841198 Интерфакс .

"Будь-яка війна закінчується миром, і цей мир буде таким, де наш голос чутимуть, де нам буде комфортно, безпечно, і де ми впевнено стоятимемо на своїх ногах", - впевнений Пєсков. Джерело:
показати весь коментар
17.05.2022 14:30 Відповісти
А ні хо- хо, ні ху-ху?
показати весь коментар
17.05.2022 14:37 Відповісти
"руский мир"(окупація)- не ново від папуги
показати весь коментар
17.05.2022 15:06 Відповісти
Правильно. Украина должна договариваться с братскими странами, а не с многовековым врагом. Чтобы победить врага, нужно быть сильнее и умнее врага. Поэтому, основной упор нужно делать на армию, веру и мову.
показати весь коментар
17.05.2022 14:33 Відповісти
Ну да,правильно ,все у зесрани по плану -выдали козломордым Азовцев -можно пока и не переговариваться,чтоб не так палевно было
показати весь коментар
17.05.2022 15:26 Відповісти
Никаких переговоров пока не добьем всю руснявую армию!Никаких передышек расии только уничтожение всех их резервов и всей боеспособной армии ....шоб эти мрази ещё лет 10 ссались смотреть в сторону Украины.
показати весь коментар
17.05.2022 14:33 Відповісти
то Україна також має робити заяви яка поточна ситуація,

якщо б Україна вимагала визнати наприклад краснодар українським то параша погодилась би?
показати весь коментар
17.05.2022 14:33 Відповісти
А о чем "переговариваться"? Макрон рассказал о хотелках *****. Вот и всё. Убивать ублюдков нужно, партизанить в тылу. Это и будут переговоры.
показати весь коментар
17.05.2022 14:34 Відповісти
"тільки так - спакойна" (С)
Зачекайте трошки. Скоро перемовини поновляться.
показати весь коментар
17.05.2022 14:34 Відповісти
З.І. а то взагалі були не пермови. Ніхто з боку кацапів і таке саме ніхто з боку українців. До чого вони мали домовитися?
показати весь коментар
17.05.2022 14:36 Відповісти
Переговоры со свинособаками изначально лишены всякого смысла.
показати весь коментар
17.05.2022 14:34 Відповісти
Як на мою думку, переговори були на самому початку війни, коли Україні не світило нічого доброго і треба було шукати будь-яке рішення
Наразі становище змінилося, в України з'явилася міжнародна підтримка та військова допомога Заходу, а Росія забуксувала. Розмови про перемогу припинилися, а замість них пішли розмови про те, щоб будь-якими шляхами не допустити капітуляцію.
Отже, зараз вести переговори нераціонально. Мінімум, треба вибити росію з України, а максимум перенести військові дії на територію росії.
показати весь коментар
17.05.2022 14:34 Відповісти
зеблі не будуть воювати за Крим і Ордло, не їх стиль, їм би домовитись пасрєдінє
показати весь коментар
17.05.2022 14:40 Відповісти
Як неочікуванно! рашисти забрали собі 300+ полонених азовців, а довпойопи із кварталу95 виявляється ніяких перемовин не проводили.
показати весь коментар
17.05.2022 14:40 Відповісти
Просто это перегаворы Щрёденгера, их нет, но они есть...
показати весь коментар
17.05.2022 14:45 Відповісти
будет война до последнего бурята
показати весь коментар
17.05.2022 14:40 Відповісти
обміни військовополоненими поза цим словоблудієм.
показати весь коментар
17.05.2022 14:41 Відповісти
кто поверил оккупанту? Что теперь с Азовом?
показати весь коментар
17.05.2022 14:44 Відповісти
Це завжди була зрада зі сторони покидьків що уособлювали українську сторону.
показати весь коментар
17.05.2022 14:45 Відповісти
Раніше казали, що перемовини завжди ведуться, та і треба,щоб знати позиції сторін. Шо це було????
показати весь коментар
17.05.2022 14:45 Відповісти
Зеля намагався зберегти шлях до зради.
показати весь коментар
17.05.2022 14:52 Відповісти
***** таки наїбав Зеленського,ніяких перемовин і тимпаче обмин Азовців не буде... ну що? ще хтось хоче заглянути ***** в очі?
показати весь коментар
17.05.2022 14:47 Відповісти
процедура обміну Азовців- окрема тема,не в рамках цих перемовин.
показати весь коментар
17.05.2022 15:09 Відповісти
Нечего с рашистами переговариваться. Тем более они не дали коридор для выхода жителям Мариуполя и защитникам а продолжили бомбежки запрещенным оружием
показати весь коментар
17.05.2022 14:48 Відповісти
Звучить так, ніби Україна вийшла з переговорного процесу через обман із Азовом.
показати весь коментар
17.05.2022 14:58 Відповісти
то для плебса - любітелей серіала с личним клоуном путена в главной ролі
показати весь коментар
17.05.2022 15:15 Відповісти
Стамбульске комюнике можна нормальними словами писати?
показати весь коментар
17.05.2022 15:05 Відповісти
В этих переговорах была линия на сдачу репоедам окупированных территорий после 24.02. Только благодаря неожиданному приезду премьера Великобритании Джонсона удалось надоумить найвелычнишого, что штаты и англосаксы этого не допустят при любом раскладе, они заставили бубу говорить об освобождении всей территории , включая и наш Крым. После этого буба стал придерживаться этой линии.
показати весь коментар
17.05.2022 15:16 Відповісти
Передумовою для переговорів має бути те, щоб росіяни цілували ноги Зеленському та співали гімн України.
показати весь коментар
17.05.2022 15:13 Відповісти
Азовсталь здали, завдання виконане
Наступні "переговори" по Запоріжжю
показати весь коментар
17.05.2022 15:14 Відповісти
здали? ЗСУ складе зброю і не буде звільняти по вашому?
показати весь коментар
17.05.2022 15:19 Відповісти
Подоляк видав дуже гнилу фразу: "РФ... так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони думали із самого початку. Вони досі живуть у світі, де нібито є український нацизм".

Усі чудово знають, що московська "боротьба з нацизмом" - це брехня, яку московити самі ж придумали як виправдання окупації України. Фраза Подоляка тиражує кремлівську пропаганду, ніби москва вторглась в Україну "з благих намірів". Тобто вже бачимо перші спроби морально відмити рашку від злочинів.
показати весь коментар
17.05.2022 15:14 Відповісти
Логіка така: Росія - вбивця-маньяк. Україна - застрелена жінка. Подоляк - адвокат.

Адвокат намагається змінити "Умисне вбивство за обтяжуючих обставин" на "Вбивство по необережності", щоб зменшити міру покарання, або взагалі відмазати маньяка за статею про "Самооборону" (типу - "ну вони ж думали, що нацистів вбивали").
показати весь коментар
17.05.2022 15:26 Відповісти
Мокші - пзда, якщо дехто ще не зрозумів
показати весь коментар
17.05.2022 15:22 Відповісти
Теперь говорят пушки до полного выхода Украины на весь свой кордон и взятие его под стражу вооруженную до зубов!
показати весь коментар
17.05.2022 15:26 Відповісти
Вот таким способом и формируют *желание переговороф с рфией*
Обменять по нормальному азовцев это последняя нить на которой висит любой диалог с оркостаном....
Дальше даже Гаага будет для них незаслуженной роскошью.
показати весь коментар
17.05.2022 15:35 Відповісти
Рашисты грубо нарушили устав ООН, будапешт,минск,договор о дружбе с Украиной и еще фиг знает сколько договоров и после этого в головах и делах некоторых товарисчей есть желание переговорить-договориться с пуйлом - вы вообще в своем уме после десятков тысяч смертей украинцев,Бучи,Мариуполя...? О чем можно договариваться с тем кто заведомо никаких договоренностей не соблюдает?
показати весь коментар
17.05.2022 15:59 Відповісти
Руденко, судячи з прізвища потомки його були українцями... Згадаймо, що казав бандерівець Кук - перемовини з ворогом, не можуть трива довше кулиметної черги ! Рано, чи пізно війни завершуються перемовинами, а з фашистами їх хтось вів після капітуляції ? Тому перемовини, якщо й будуть , то між сильними світу цього, це США, Китаєм, Великобританією, Японією, Канадою із обов'язковим залученням України, Польщі та інших адекватних країн, а ерефію лишн поставлять перед фактом прийнятих рішень !
показати весь коментар
17.05.2022 16:51 Відповісти
То какими темпами берут кредиты везде и всюду и не оплачивают ничего государству за надра и газ, не включая режим экономии бюджетных средств дают понять что эта война бесконечна. Можно бесконечно брать и ни за что не платить и ничего не возвращать. Зп чиновников будут расти, задолженность расти, ВР будет непрерывно списывать долги облгазам и т.д. Хаос.
показати весь коментар
17.05.2022 17:05 Відповісти
Давно пора, а то знайшли собі забавку, с террористами та вбивцями ляси точити. Русня має бути дохла, а потім хоч співайте, хоч стрибайте на їх могилах.
показати весь коментар
17.05.2022 17:34 Відповісти
Черчилль возможных уступках Гитлеру (28 мая 1940 года)

«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера

Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА, ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ.

Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».

показати весь коментар
17.05.2022 18:29 Відповісти
 
 