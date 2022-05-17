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Новости Война
26 024 79

Переговоры Москвы и Киева приостановлены

переговори

Переговоры между Россией и Украиной не проходят ни в каком виде.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса", – сообщил он журналистам в Нижнем Новгороде.

Руденко подчеркнул, что переговоры не проходят "ни в каком виде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет сесть за стол переговоров с Украиной и Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение, - советник Эрдогана

"Переговорный процесс зависит от того, как происходят события в Украине. Они существенно изменились с начала войны… Сегодня он приостановлен. Приостановлен, потому что после Стамбульского коммюнике каких-либо существенных изменений или сдвигов нет. РФ все еще остается в своем стереотипном мышлении. РФ за 82 дня войны так и не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как они думали с самого начала... Они до сих пор живут в мире, где якобы есть украинский нацизм", - уточнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Также, по словам советника главы ОП, российские директивы по Украине также не изменяются.

"То есть они продолжают активно шантажировать. И публично это проговаривают. Мы слышим Лаврова (глава МИД РФ. – Ред.) или Пескова (пресс-секретарь президента РФ. – Ред.), которые выдвигают претензии Украине, хотя и не являются участниками переговорного процесса", – подчеркнул он.

"Но подчеркиваю: любая война все равно будет завершаться за столом переговоров", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главным и единственным предметом переговоров между Украиной и РФ является эвакуация тяжелораненых защитников "Азовстали", - Верещук

Президент Украины Владимир Зеленский, отметил Подоляк, как модератор переговорного процесса, исходит из адекватной оценки того, о чем именно идет речь и может идти речь в рамках контактов переговорных делегаций.

Отметим, что последняя очная встреча переговорных делегаций Украины и России прошла 29 марта в Стамбуле. После переговоров было обнародовано Стамбульское коммюнике.

МИД РФ (1678) Подоляк Михаил (246) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+35
Вообщем ясно, там где Подоляк с Арахамией толку, как от козла молока. Выкинутые на ветер деньги на их содержание
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17.05.2022 14:23 Ответить
+30
"Але підкреслюю: будь-яка війна все одно буде завершуватись за столом переговорів", - наголосив Подоляк.
Не терпиться Зелі зустрітися з пуйлом та підписати капітуляцію?
Подоляк бреше, як і все Зеленський лайно, бо не всі війни закінчуються за столом переговорів.
Наприклад, немає ніякого мирного договору у рашки з Японією, взагалі ніякого договору, ні за столом переговорів, ніде...
фактично Японія і рашка у стані війни, через Курильські острови...
І все нормально, Японія процвітає і не прагне заключати з рашкою якоїсь угоди капітуляції.
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17.05.2022 14:29 Ответить
+22
зрадоляк там транслює, що війна завершиться переговорами зеблі і діда бункера, і модерувати їх буде *****... слиш гніда, модерувати буде українскьйи народ, а не ваш недонаполеон квартальний
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17.05.2022 14:30 Ответить
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Вообщем ясно, там где Подоляк с Арахамией толку, как от козла молока. Выкинутые на ветер деньги на их содержание
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17.05.2022 14:23 Ответить
Хочеш переговорів?
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17.05.2022 14:24 Ответить
мєрзкій, ключове слово - азовсталь... жеріТЕ !
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17.05.2022 14:28 Ответить
Воно путена хоче
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17.05.2022 14:28 Ответить
Викинуті на вітер час, людські життя та ризик загибелі України.
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17.05.2022 14:26 Ответить
Які, блін, переговори7 Про що?
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17.05.2022 14:35 Ответить
Мета тих переговорів була знизити боєздатність ЗСУ. Українські переговорники цього досягли!
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17.05.2022 14:49 Ответить
но попіл продолжаєцца...

Марк Савчук

Из отчета Витренко, который он передал в комитет ВР, видно что дебиторская задолжность Нафтогаза (не-плата за газ) с 1 ноября по 1 марта (считайте до войны) выросла на 47 млрд грн.

То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.

Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).

Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".

Напоминаю, стратегия рф заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).

Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.

47 млрд грн про**бали за зиму.
Где же "прибыль Нафтогаза", которую рисовал Витренко в 2021 году? https://t.me/tanya_adams/2872
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17.05.2022 15:18 Ответить
Дякую, що тримаєте в курсі, як там психічно-хворі
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17.05.2022 15:45 Ответить
Каци забажали кинути з обміном?
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17.05.2022 14:24 Ответить
А ти надіявся на щось інше від міжнародних терористів-покидьків? Вони ж і свою людину нам підтасували на "переговори" (забуть за крим на 15 років, за Лугандон забуть). Дивились, "прощупували" нашу реакцію. Хотіли собі більше "виторгувать" від "переговорів", але все "пішло за планом".
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17.05.2022 14:33 Ответить
А з ким тоді Верещук і компанія домовлялися за азовців?
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17.05.2022 14:26 Ответить
Ну тужся ...все уже поняли,что зешобла подарила козломордым Азовцев,чтоб они зебобе рейтинг своими обращениями не понижали...так что идите нах за кораблем,зесрань.
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17.05.2022 15:21 Ответить
да и хрен на эти переговоры.
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17.05.2022 14:26 Ответить
Ці перемовини не зупинити, а припинити потрібно, тому що будь яке рішення, що буде на них прийнято, не буде вартувати паперу, на якому буде поставлено підпис орків. Тільки повна капітуляція запоребріковой області. НАТО їм в хату, ******.
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17.05.2022 14:26 Ответить
**** і припливли...
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17.05.2022 14:26 Ответить
"Але підкреслюю: будь-яка війна все одно буде завершуватись за столом переговорів", - наголосив Подоляк.
Не терпиться Зелі зустрітися з пуйлом та підписати капітуляцію?
Подоляк бреше, як і все Зеленський лайно, бо не всі війни закінчуються за столом переговорів.
Наприклад, немає ніякого мирного договору у рашки з Японією, взагалі ніякого договору, ні за столом переговорів, ніде...
фактично Японія і рашка у стані війни, через Курильські острови...
І все нормально, Японія процвітає і не прагне заключати з рашкою якоїсь угоди капітуляції.
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17.05.2022 14:29 Ответить
Не совсем так. Нет окончательного мирного договора (если речь за итоги второй мировой войны, а не русско-японской, которая закончилась портсмутским мирным договором). Есть только договор о перемирии - то есть фиксации остановки военных действий. без разрешения территориальных споров. В 1956 году была подписана Советско-японская декларация, по которой прекращено состояние войны и установлены дипломатические и консульские отношения СССР с Японией.
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17.05.2022 15:01 Ответить
СРСР вже не є, а якщо кацапи взяли відповідальність за їх дії, то хай виплачують репарації за Голодомор.
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17.05.2022 15:33 Ответить
Да, Япония процветает, но кусок территории потеряла
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17.05.2022 16:01 Ответить
А нащо було взагалі починати ці перемовини?!
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17.05.2022 14:30 Ответить
починати то можна було, але не на таких позорних умовах, кордони до 24 лютого і Крим відстрочити на 15 років. А чому 15 років, на не 5, і не років, а днів. Типа щоб при житті х...ла, побув кацапським. Ніт, повернення до загальновизнаних кордонів України, і з Крима н...уй причому дуже швидко, навіть без ручної поклажі.
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17.05.2022 15:24 Ответить
зрадоляк там транслює, що війна завершиться переговорами зеблі і діда бункера, і модерувати їх буде *****... слиш гніда, модерувати буде українскьйи народ, а не ваш недонаполеон квартальний
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17.05.2022 14:30 Ответить
А хто його вибрав?
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17.05.2022 14:41 Ответить
Вот те ,кто его выбрал, могут идти нах уже сейчас
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17.05.2022 15:23 Ответить
и порохоскот хай прихватят с собой!
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17.05.2022 16:05 Ответить
Слишь ты, Руденко, а ничего что головнокомандувач сейчас ЗЄ?
До чого тут "порохоскот"?
Пусть керуючий сейчас ЗЄскот и отвечает за то, что сейчас творится.

При Порохе отвоевали 2/3 Донбасса и не было полстраны развалено и разворовано
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17.05.2022 17:52 Ответить
Может напомнить кто там консультировал переговорную группу из этих Бибы и Бобы (Подоляк и Арахимия)?

А Консультировал их А.Чалый (не путать с В.Чалым) -вечный борец со вступлением Украины в НАТО и за удовлетворение всех хотелок Расеи
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17.05.2022 17:58 Ответить
А.Чалый уверен, что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной

Сценарий мира, если будет достигнута полная договоренность.

То есть достижение ФОРМУЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ,

ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.

https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemoy
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17.05.2022 18:04 Ответить



Станете на їх місце?
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17.05.2022 18:10 Ответить
Непонятно, кто на ком должен стоять
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17.05.2022 18:13 Ответить
Там панянка зверху писала, щоб ті, хто вибрав зелю йшли нахєр. От я і уточнюю, хто стане на їх місце. Може ви хочете?
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17.05.2022 18:28 Ответить
Ну вот и все письков.

Про це повідомляє із посиланням на https://www.interfax.ru/russia/841198 Интерфакс .

"Будь-яка війна закінчується миром, і цей мир буде таким, де наш голос чутимуть, де нам буде комфортно, безпечно, і де ми впевнено стоятимемо на своїх ногах", - впевнений Пєсков. Джерело:
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17.05.2022 14:30 Ответить
А ні хо- хо, ні ху-ху?
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17.05.2022 14:37 Ответить
"руский мир"(окупація)- не ново від папуги
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17.05.2022 15:06 Ответить
Правильно. Украина должна договариваться с братскими странами, а не с многовековым врагом. Чтобы победить врага, нужно быть сильнее и умнее врага. Поэтому, основной упор нужно делать на армию, веру и мову.
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17.05.2022 14:33 Ответить
Ну да,правильно ,все у зесрани по плану -выдали козломордым Азовцев -можно пока и не переговариваться,чтоб не так палевно было
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17.05.2022 15:26 Ответить
Никаких переговоров пока не добьем всю руснявую армию!Никаких передышек расии только уничтожение всех их резервов и всей боеспособной армии ....шоб эти мрази ещё лет 10 ссались смотреть в сторону Украины.
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17.05.2022 14:33 Ответить
то Україна також має робити заяви яка поточна ситуація,

якщо б Україна вимагала визнати наприклад краснодар українським то параша погодилась би?
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17.05.2022 14:33 Ответить
А о чем "переговариваться"? Макрон рассказал о хотелках *****. Вот и всё. Убивать ублюдков нужно, партизанить в тылу. Это и будут переговоры.
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17.05.2022 14:34 Ответить
"тільки так - спакойна" (С)
Зачекайте трошки. Скоро перемовини поновляться.
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17.05.2022 14:34 Ответить
З.І. а то взагалі були не пермови. Ніхто з боку кацапів і таке саме ніхто з боку українців. До чого вони мали домовитися?
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17.05.2022 14:36 Ответить
Переговоры со свинособаками изначально лишены всякого смысла.
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17.05.2022 14:34 Ответить
Як на мою думку, переговори були на самому початку війни, коли Україні не світило нічого доброго і треба було шукати будь-яке рішення
Наразі становище змінилося, в України з'явилася міжнародна підтримка та військова допомога Заходу, а Росія забуксувала. Розмови про перемогу припинилися, а замість них пішли розмови про те, щоб будь-якими шляхами не допустити капітуляцію.
Отже, зараз вести переговори нераціонально. Мінімум, треба вибити росію з України, а максимум перенести військові дії на територію росії.
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17.05.2022 14:34 Ответить
зеблі не будуть воювати за Крим і Ордло, не їх стиль, їм би домовитись пасрєдінє
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17.05.2022 14:40 Ответить
Як неочікуванно! рашисти забрали собі 300+ полонених азовців, а довпойопи із кварталу95 виявляється ніяких перемовин не проводили.
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17.05.2022 14:40 Ответить
Просто это перегаворы Щрёденгера, их нет, но они есть...
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17.05.2022 14:45 Ответить
будет война до последнего бурята
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17.05.2022 14:40 Ответить
обміни військовополоненими поза цим словоблудієм.
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17.05.2022 14:41 Ответить
кто поверил оккупанту? Что теперь с Азовом?
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17.05.2022 14:44 Ответить
Це завжди була зрада зі сторони покидьків що уособлювали українську сторону.
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17.05.2022 14:45 Ответить
Раніше казали, що перемовини завжди ведуться, та і треба,щоб знати позиції сторін. Шо це було????
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17.05.2022 14:45 Ответить
Зеля намагався зберегти шлях до зради.
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17.05.2022 14:52 Ответить
***** таки наїбав Зеленського,ніяких перемовин і тимпаче обмин Азовців не буде... ну що? ще хтось хоче заглянути ***** в очі?
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17.05.2022 14:47 Ответить
процедура обміну Азовців- окрема тема,не в рамках цих перемовин.
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17.05.2022 15:09 Ответить
Нечего с рашистами переговариваться. Тем более они не дали коридор для выхода жителям Мариуполя и защитникам а продолжили бомбежки запрещенным оружием
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17.05.2022 14:48 Ответить
Звучить так, ніби Україна вийшла з переговорного процесу через обман із Азовом.
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17.05.2022 14:58 Ответить
то для плебса - любітелей серіала с личним клоуном путена в главной ролі
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17.05.2022 15:15 Ответить
Стамбульске комюнике можна нормальними словами писати?
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17.05.2022 15:05 Ответить
В этих переговорах была линия на сдачу репоедам окупированных территорий после 24.02. Только благодаря неожиданному приезду премьера Великобритании Джонсона удалось надоумить найвелычнишого, что штаты и англосаксы этого не допустят при любом раскладе, они заставили бубу говорить об освобождении всей территории , включая и наш Крым. После этого буба стал придерживаться этой линии.
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17.05.2022 15:16 Ответить
Передумовою для переговорів має бути те, щоб росіяни цілували ноги Зеленському та співали гімн України.
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17.05.2022 15:13 Ответить
Азовсталь здали, завдання виконане
Наступні "переговори" по Запоріжжю
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17.05.2022 15:14 Ответить
здали? ЗСУ складе зброю і не буде звільняти по вашому?
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17.05.2022 15:19 Ответить
Подоляк видав дуже гнилу фразу: "РФ... так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони думали із самого початку. Вони досі живуть у світі, де нібито є український нацизм".

Усі чудово знають, що московська "боротьба з нацизмом" - це брехня, яку московити самі ж придумали як виправдання окупації України. Фраза Подоляка тиражує кремлівську пропаганду, ніби москва вторглась в Україну "з благих намірів". Тобто вже бачимо перші спроби морально відмити рашку від злочинів.
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17.05.2022 15:14 Ответить
Логіка така: Росія - вбивця-маньяк. Україна - застрелена жінка. Подоляк - адвокат.

Адвокат намагається змінити "Умисне вбивство за обтяжуючих обставин" на "Вбивство по необережності", щоб зменшити міру покарання, або взагалі відмазати маньяка за статею про "Самооборону" (типу - "ну вони ж думали, що нацистів вбивали").
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17.05.2022 15:26 Ответить
Мокші - пзда, якщо дехто ще не зрозумів
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17.05.2022 15:22 Ответить
Теперь говорят пушки до полного выхода Украины на весь свой кордон и взятие его под стражу вооруженную до зубов!
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17.05.2022 15:26 Ответить
Вот таким способом и формируют *желание переговороф с рфией*
Обменять по нормальному азовцев это последняя нить на которой висит любой диалог с оркостаном....
Дальше даже Гаага будет для них незаслуженной роскошью.
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17.05.2022 15:35 Ответить
Рашисты грубо нарушили устав ООН, будапешт,минск,договор о дружбе с Украиной и еще фиг знает сколько договоров и после этого в головах и делах некоторых товарисчей есть желание переговорить-договориться с пуйлом - вы вообще в своем уме после десятков тысяч смертей украинцев,Бучи,Мариуполя...? О чем можно договариваться с тем кто заведомо никаких договоренностей не соблюдает?
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17.05.2022 15:59 Ответить
Руденко, судячи з прізвища потомки його були українцями... Згадаймо, що казав бандерівець Кук - перемовини з ворогом, не можуть трива довше кулиметної черги ! Рано, чи пізно війни завершуються перемовинами, а з фашистами їх хтось вів після капітуляції ? Тому перемовини, якщо й будуть , то між сильними світу цього, це США, Китаєм, Великобританією, Японією, Канадою із обов'язковим залученням України, Польщі та інших адекватних країн, а ерефію лишн поставлять перед фактом прийнятих рішень !
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17.05.2022 16:51 Ответить
То какими темпами берут кредиты везде и всюду и не оплачивают ничего государству за надра и газ, не включая режим экономии бюджетных средств дают понять что эта война бесконечна. Можно бесконечно брать и ни за что не платить и ничего не возвращать. Зп чиновников будут расти, задолженность расти, ВР будет непрерывно списывать долги облгазам и т.д. Хаос.
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17.05.2022 17:05 Ответить
Давно пора, а то знайшли собі забавку, с террористами та вбивцями ляси точити. Русня має бути дохла, а потім хоч співайте, хоч стрибайте на їх могилах.
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17.05.2022 17:34 Ответить
Черчилль возможных уступках Гитлеру (28 мая 1940 года)

«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера

Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА, ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ.

Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».

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17.05.2022 18:29 Ответить
 
 