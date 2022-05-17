Переговоры Москвы и Киева приостановлены

Переговоры между Россией и Украиной не проходят ни в каком виде.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса", – сообщил он журналистам в Нижнем Новгороде.

Руденко подчеркнул, что переговоры не проходят "ни в каком виде".

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"Переговорный процесс зависит от того, как происходят события в Украине. Они существенно изменились с начала войны… Сегодня он приостановлен. Приостановлен, потому что после Стамбульского коммюнике каких-либо существенных изменений или сдвигов нет. РФ все еще остается в своем стереотипном мышлении. РФ за 82 дня войны так и не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как они думали с самого начала... Они до сих пор живут в мире, где якобы есть украинский нацизм", - уточнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Также, по словам советника главы ОП, российские директивы по Украине также не изменяются.

"То есть они продолжают активно шантажировать. И публично это проговаривают. Мы слышим Лаврова (глава МИД РФ. – Ред.) или Пескова (пресс-секретарь президента РФ. – Ред.), которые выдвигают претензии Украине, хотя и не являются участниками переговорного процесса", – подчеркнул он.

"Но подчеркиваю: любая война все равно будет завершаться за столом переговоров", - подчеркнул он.

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Президент Украины Владимир Зеленский, отметил Подоляк, как модератор переговорного процесса, исходит из адекватной оценки того, о чем именно идет речь и может идти речь в рамках контактов переговорных делегаций.

Отметим, что последняя очная встреча переговорных делегаций Украины и России прошла 29 марта в Стамбуле. После переговоров было обнародовано Стамбульское коммюнике.