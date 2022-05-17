Переговоры Москвы и Киева приостановлены
Переговоры между Россией и Украиной не проходят ни в каком виде.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса", – сообщил он журналистам в Нижнем Новгороде.
Руденко подчеркнул, что переговоры не проходят "ни в каком виде".
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"Переговорный процесс зависит от того, как происходят события в Украине. Они существенно изменились с начала войны… Сегодня он приостановлен. Приостановлен, потому что после Стамбульского коммюнике каких-либо существенных изменений или сдвигов нет. РФ все еще остается в своем стереотипном мышлении. РФ за 82 дня войны так и не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как они думали с самого начала... Они до сих пор живут в мире, где якобы есть украинский нацизм", - уточнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
Также, по словам советника главы ОП, российские директивы по Украине также не изменяются.
"То есть они продолжают активно шантажировать. И публично это проговаривают. Мы слышим Лаврова (глава МИД РФ. – Ред.) или Пескова (пресс-секретарь президента РФ. – Ред.), которые выдвигают претензии Украине, хотя и не являются участниками переговорного процесса", – подчеркнул он.
"Но подчеркиваю: любая война все равно будет завершаться за столом переговоров", - подчеркнул он.
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Президент Украины Владимир Зеленский, отметил Подоляк, как модератор переговорного процесса, исходит из адекватной оценки того, о чем именно идет речь и может идти речь в рамках контактов переговорных делегаций.
Отметим, что последняя очная встреча переговорных делегаций Украины и России прошла 29 марта в Стамбуле. После переговоров было обнародовано Стамбульское коммюнике.
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Марк Савчук
Из отчета Витренко, который он передал в комитет ВР, видно что дебиторская задолжность Нафтогаза (не-плата за газ) с 1 ноября по 1 марта (считайте до войны) выросла на 47 млрд грн.
То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.
Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).
Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".
Напоминаю, стратегия рф заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).
Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.
47 млрд грн про**бали за зиму.
Где же "прибыль Нафтогаза", которую рисовал Витренко в 2021 году? https://t.me/tanya_adams/2872
Не терпиться Зелі зустрітися з пуйлом та підписати капітуляцію?
Подоляк бреше, як і все Зеленський лайно, бо не всі війни закінчуються за столом переговорів.
Наприклад, немає ніякого мирного договору у рашки з Японією, взагалі ніякого договору, ні за столом переговорів, ніде...
фактично Японія і рашка у стані війни, через Курильські острови...
І все нормально, Японія процвітає і не прагне заключати з рашкою якоїсь угоди капітуляції.
До чого тут "порохоскот"?
Пусть керуючий сейчас ЗЄскот и отвечает за то, что сейчас творится.
При Порохе отвоевали 2/3 Донбасса и не было полстраны развалено и разворовано
А Консультировал их А.Чалый (не путать с В.Чалым) -вечный борец со вступлением Украины в НАТО и за удовлетворение всех хотелок Расеи
Сценарий мира, если будет достигнута полная договоренность.
То есть достижение ФОРМУЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ,
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.
https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemoy
Станете на їх місце?
Про це повідомляє із посиланням на https://www.interfax.ru/russia/841198 Интерфакс .
"Будь-яка війна закінчується миром, і цей мир буде таким, де наш голос чутимуть, де нам буде комфортно, безпечно, і де ми впевнено стоятимемо на своїх ногах", - впевнений Пєсков. Джерело:
якщо б Україна вимагала визнати наприклад краснодар українським то параша погодилась би?
Зачекайте трошки. Скоро перемовини поновляться.
Наразі становище змінилося, в України з'явилася міжнародна підтримка та військова допомога Заходу, а Росія забуксувала. Розмови про перемогу припинилися, а замість них пішли розмови про те, щоб будь-якими шляхами не допустити капітуляцію.
Отже, зараз вести переговори нераціонально. Мінімум, треба вибити росію з України, а максимум перенести військові дії на територію росії.
Наступні "переговори" по Запоріжжю
Усі чудово знають, що московська "боротьба з нацизмом" - це брехня, яку московити самі ж придумали як виправдання окупації України. Фраза Подоляка тиражує кремлівську пропаганду, ніби москва вторглась в Україну "з благих намірів". Тобто вже бачимо перші спроби морально відмити рашку від злочинів.
Адвокат намагається змінити "Умисне вбивство за обтяжуючих обставин" на "Вбивство по необережності", щоб зменшити міру покарання, або взагалі відмазати маньяка за статею про "Самооборону" (типу - "ну вони ж думали, що нацистів вбивали").
Обменять по нормальному азовцев это последняя нить на которой висит любой диалог с оркостаном....
Дальше даже Гаага будет для них незаслуженной роскошью.
«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера
Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА, ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ.
Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».