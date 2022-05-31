Російські війська продовжують підготовку до наступу на Слобожанському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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