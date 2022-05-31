Туреччина не виключає зустрічі Зеленського та Путіна, - глава МЗС Чавушоглу

В Туреччині не виключають можливості зустрічі делегацій України та Росії на рівні лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Після стамбульської зустрічі делегацій РФ та України, діалог сповільнився. Відбулися відомі події у Бучі та Ірпені, які викликали стурбованість і у Туреччини", - зазначив міністр.

Чавушоглу зазначив, що певні країни дотримувалися думки, що шляхом постачання озброєння Україна зможе перемогти Росію та переламати хід бойових дій. "Цього не відбувається. Жодна зі сторін не має значних успіхів на полі бою", - констатував він.

За його словами, сторони починають усвідомлювати, що швидкої перемоги через застосування сили не буде.

"Останнім часом знову намітилася тенденція до діалогу. Ми також виступаємо за діалог. Недоліки від війни, особливо для України, дуже високі. Туреччина прагне відновлення очних переговорів Росії та України, у тому числі на рівні глав держав", - наголосив Чавушоглу.

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