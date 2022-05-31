Туреччина не виключає зустрічі Зеленського та Путіна, - глава МЗС Чавушоглу
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В Туреччині не виключають можливості зустрічі делегацій України та Росії на рівні лідерів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
"Після стамбульської зустрічі делегацій РФ та України, діалог сповільнився. Відбулися відомі події у Бучі та Ірпені, які викликали стурбованість і у Туреччини", - зазначив міністр.
Чавушоглу зазначив, що певні країни дотримувалися думки, що шляхом постачання озброєння Україна зможе перемогти Росію та переламати хід бойових дій. "Цього не відбувається. Жодна зі сторін не має значних успіхів на полі бою", - констатував він.
За його словами, сторони починають усвідомлювати, що швидкої перемоги через застосування сили не буде.
"Останнім часом знову намітилася тенденція до діалогу. Ми також виступаємо за діалог. Недоліки від війни, особливо для України, дуже високі. Туреччина прагне відновлення очних переговорів Росії та України, у тому числі на рівні глав держав", - наголосив Чавушоглу.
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також там. В Турцію поплили інвестиції. Вибори скоро. Ердоган грає на сторині росії. Одна іхз санкцій - неможливість придбання нерухмості --
порушується. Україні допомоги -нема. Вирішувайте самі- хто для України
партнер.!
всі були б дуже вдячні
тому, напевне, росія розконсервувала вже Т62 для війни в Україні.
весь час лунає інформація, як нам "потрібно домовлятися з ворогом і як нам важко" і т.д. і т.п.
От цікаво, а в березні, коли в нас не було допомоги, резервів і було пекельне "рубилово" під Києвом, Харковом, Миколаєвом, Черніговом, а в орків була купа свіжих сил та техніки - нам не було важко?
А в квітні?
Таке враження, ніби хтось зв'язує нашим військовим руки і наказує потроху "здавати" й "не квапитися".
Бо ж, орків за найбільш скромними підрахунками "намолочено" вже 30,5 тисяч, і, як мінімум, 90 тисяч вибуло зі строю під поранень. І це не рахуючи того, що БТГ вважається небоєздатною вже після втрат в 30-35%. Не рахуючи величезної кількості особового складу в підрозділі, котрі внаслідок великих втрат просто вже не в змозі виконувати бойові задачі через нестабільний психічний стан, не рахуючи контужених, не рахуючи найбільшої кількості втрат саме бойових розрахунків. Не рахуючи повідомлень про розконсервацію ворогом вже допотопних Т-62. Не рахуючи підтягнення Україною резервів та міжнародної допомоги.
Не рахуючи заяви тих же американців, ще в квітні, по досягненню паритету України й РФ в танках та літаках.
І от при тому, що чисельність ЗСУ, та її оснащеність тільки збільшується, а в РФ-ії постійно падає, нам розповідають, які в "нас важкі й напружені бої і яка шалена перевага у ворога", і при тому, його втрати за останні два тижні різко поменшали, а натомість різко збільшився "хор голосів" про те, що нам "треба здавати території" й "домовлятися з росією про "мир", "бо інакше ""ця війна може тягнутися роками" і "зе" при тому починає розповідати, що, якщо ми будемо звільняти захоплені території силою, то матимемо втрати у "сотні й сотні тисяч".
Плюс, всі ці гнилі розмови "про гарантії України" від агресора та від країн, котрі відверто, або саботують допомогу Україні, або грають "на два фронта" й мають з країною-агресором відверті бізнесові інтереси, і котрі здадуть нас при першій-ліпшій можливості тому ж таки агресору з потрохами.
- чесно кажучи, вся ця "картина", інформаційні повідомлення, котрі відверто суперечать одне одному, більше схожі на відвертий саботаж та спробу деморалізації Українського народу, аби примусити його морально "схвалити" капітуляцію, та, тим самим, вивести росію з під санкцій, дати росії поновити боєздатність, та, незабаром, таки знищити Україну й українців вже остаточно.