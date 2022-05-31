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Туреччина не виключає зустрічі Зеленського та Путіна, - глава МЗС Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чавушоглу

В Туреччині не виключають можливості зустрічі делегацій України та Росії на рівні лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Після стамбульської зустрічі делегацій РФ та України, діалог сповільнився. Відбулися відомі події у Бучі та Ірпені, які викликали стурбованість і у Туреччини", - зазначив міністр.

Чавушоглу зазначив, що певні країни дотримувалися думки, що шляхом постачання озброєння Україна зможе перемогти Росію та переламати хід бойових дій. "Цього не відбувається. Жодна зі сторін не має значних успіхів на полі бою", - констатував він.

За його словами, сторони починають усвідомлювати, що швидкої перемоги через застосування сили не буде.

"Останнім часом знову намітилася тенденція до діалогу. Ми також виступаємо за діалог. Недоліки від війни, особливо для України, дуже високі. Туреччина прагне відновлення очних переговорів Росії та України, у тому числі на рівні глав держав", - наголосив Чавушоглу.

Читайте: Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
турки спешат получить политические дивиденты, пока на фронта не приехали "паладины" в товарном количестве. Так вот *уй вам, граждане турки. Лучше бы перестали пропускать суда со спижженным у нас зерном.
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31.05.2022 11:54
+10
Росіяни почали масово скуповати нерухомість в Турціі на березі Средиземного моря , в туристичних зонах. Міліардери сховали свої яхти
також там. В Турцію поплили інвестиції. Вибори скоро. Ердоган грає на сторині росії. Одна іхз санкцій - неможливість придбання нерухмості --
порушується. Україні допомоги -нема. Вирішувайте самі- хто для України
партнер.!
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31.05.2022 11:58
+7
"Стурбованість" после Бучи Пытаются усадить Украину за стол переховоров так как скрепная недоимперия остро нуждается в передышке и пополнение резервов...Встречи на уровне президентов не будет - пуйло очкует выезжать за рубеж
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31.05.2022 11:52
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31.05.2022 11:45 Відповісти
Ага. В последний день президенства Зеленского
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31.05.2022 11:50 Відповісти
але ж, "свєршится мєчта ідіота" - він таке загляне в очко *****
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31.05.2022 12:55 Відповісти
ПНХ
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31.05.2022 11:51 Відповісти
"Стурбованість" после Бучи Пытаются усадить Украину за стол переховоров так как скрепная недоимперия остро нуждается в передышке и пополнение резервов...Встречи на уровне президентов не будет - пуйло очкует выезжать за рубеж
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31.05.2022 11:52 Відповісти
Процес Стамбул(Мінськ-3) триває! Кремлівський сценарій втілюється в життя!!))
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31.05.2022 11:53 Відповісти
турки спешат получить политические дивиденты, пока на фронта не приехали "паладины" в товарном количестве. Так вот *уй вам, граждане турки. Лучше бы перестали пропускать суда со спижженным у нас зерном.
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31.05.2022 11:54 Відповісти
а ты тут не соси у граждан турок. что плохого делает если предлагает поле для переговоров. после войны узнаеш что делали турция для украины.
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31.05.2022 13:01 Відповісти
Яких переговорів? З вбивцями, гвалтівниками та крадіями? Йдіть ***** зі своїми переговорами, з терористами жодна країна світу не веде ніяких переговорів, нехай твої турки приїздять до Київа та почнуть переговори із курдами, а все що вони роблять ми бачимо - російських суда та літаки через турцію обходять усі санкції, літають та плавають хто куди
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31.05.2022 14:06 Відповісти
Через Босфор пропускала рашистські кораблі і підводні човни , напічкані зброєю для вбивства українських громадян і випускала вкрадене в Україні зерно
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31.05.2022 14:58 Відповісти
Так буба говорил, что с ****** после бучи не о чем разговаривать. Или он таки мечтает заглянуть в тухес?
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31.05.2022 11:55 Відповісти
Росіяни почали масово скуповати нерухомість в Турціі на березі Средиземного моря , в туристичних зонах. Міліардери сховали свої яхти
також там. В Турцію поплили інвестиції. Вибори скоро. Ердоган грає на сторині росії. Одна іхз санкцій - неможливість придбання нерухмості --
порушується. Україні допомоги -нема. Вирішувайте самі- хто для України
партнер.!
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31.05.2022 11:58 Відповісти
за недвижимост из россии в турцию доллары выводится (то есть не для оружие) а из территории украины нефтегазопроводы текут в европу и в россию доллары текут в день(1.000.000.000 долларов) 1 млрд долларов которые тратится на войну. если такой любител иди взорви этот провод вед через украину течет она. тоько ***** можете тут диванные суки. на войне молодые умирает.
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31.05.2022 13:05 Відповісти
Турки лицемiри
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31.05.2022 12:04 Відповісти
Більш цікаво,хто на Банковій та Грушевського ??))
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31.05.2022 12:20 Відповісти
сам такой
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31.05.2022 12:59 Відповісти
А например Эрдоган назвал Бучу и Ирпень - "шоу". И теперь этот гандон устраивает переговоры с ******
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31.05.2022 12:04 Відповісти
не ври ****. Кроме России и Беларуси никто так не говорил. ты гандон по нации армянини что-ли так ******. Эрдоган никого силой не заставляет поговорит. никто в мире не может посадит на переговоры путина. Зеленский который раз говорит напрямую говорит и вот Эрдоган старается. если один из них не захочет встречи не будет. ты сволоч незнаеш что такое война там молодые гибнут. если россия путем переговоров уйдет это будет хорошо.
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31.05.2022 12:57 Відповісти
Чому з 2014 року після окупації українського Криму Ердоган "не напоумил куйла по хорошему уйти из украинского Крыма,? Очевидно що вже тоді був договорняк між Ердоганом і куйлом про окупацію українського Криму і в цьому договорняку , як і зараз у війні з Україною ,Ердоган пообіцяв куйлу не вмішуватися у конфлікт, а зараз у війну на стороні України ,але по мірі можливості просувати рашистсьскі інтереси як в Чорноморському регіоні,так і в Європі і в цілому світі
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31.05.2022 15:06 Відповісти
Никаких переговоров не может быть с Россией, только капитуляция России.
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31.05.2022 12:09 Відповісти
і що? Україні нема чого запропонувати на цих перемовинах. а доки це так, який сенс в перемовинах з ******, окрім спроби здати українські землі під окупацію?
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31.05.2022 12:12 Відповісти
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31.05.2022 12:20 Відповісти
"Останнім часом знову намітилася тенденція до діалогу" -- ПО ФАКТУ орківське стадо таки майже виходить на межі Луганської та Донецької областей, хоч як би там не кричали наші медіа завдяки яким вражаючим втратам орків це вдається. Залишилось послати на пермовини всім нам відомих особистостей, щоб закріпили це все документально, під якимось патріотичним, для всіх очевидним, гаслом, типу :"людське життя для мене --це найвищий пріорітет". Так виходить, пане президенте?
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31.05.2022 12:25 Відповісти
Ворог при владі!
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31.05.2022 12:30 Відповісти
Какие же они наивные, клоун никак уже не подпишет мировую со здачей интересов, а без здачи никак, его же тут сразу подвесят и с каждой его попыткой затянуть гайки для возможности удержатся при власти после войны вероятность его печального исхода растет. Да, нац.марафон врет, генштаб в теме, как бэ официальная пропаганда военного времени это оправдывает, но могли бы и не врать если бы не саботаж за три года и не сворачивание оборонных программ. Зелебобик сетует на медленные поставки оружием..., но Западу насрать на то что он сетует, Запад его год просил назначить прокурора САП, а бобик всегда обещал, Запад хотел вырвать Украину с коррупционной гнили в интересах народа на пути в ЕС, а теперь этот клоун хочет без условий чтобы взяли в ЕС, но там же не дураки и он это знает, его пламенные речи ищут не в ЕС дураков, а в электорате для рейтинга, но не прокатит Воца.
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31.05.2022 12:47 Відповісти
може на переговорах хтось кокне бункерного карлика,
всі були б дуже вдячні
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31.05.2022 13:06 Відповісти
там їх два
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31.05.2022 16:43 Відповісти
Щось блть якось окулярно від перспективи цих переговорів...

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31.05.2022 13:13 Відповісти
Туреччина може собі "не виключати" все шо хоче - не її громадян гвалтують вбивають щодня і не її міста руйнуються...
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31.05.2022 13:25 Відповісти
Меле шо попало...
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31.05.2022 14:49 Відповісти
ще одна ***** вилізла "про дагаваріцца пасєрєдінє", і розказує нам для цього "мантру" про "нема успіхів на полі бою", авжеж
тому, напевне, росія розконсервувала вже Т62 для війни в Україні.

весь час лунає інформація, як нам "потрібно домовлятися з ворогом і як нам важко" і т.д. і т.п.
От цікаво, а в березні, коли в нас не було допомоги, резервів і було пекельне "рубилово" під Києвом, Харковом, Миколаєвом, Черніговом, а в орків була купа свіжих сил та техніки - нам не було важко?
А в квітні?
Таке враження, ніби хтось зв'язує нашим військовим руки і наказує потроху "здавати" й "не квапитися".
Бо ж, орків за найбільш скромними підрахунками "намолочено" вже 30,5 тисяч, і, як мінімум, 90 тисяч вибуло зі строю під поранень. І це не рахуючи того, що БТГ вважається небоєздатною вже після втрат в 30-35%. Не рахуючи величезної кількості особового складу в підрозділі, котрі внаслідок великих втрат просто вже не в змозі виконувати бойові задачі через нестабільний психічний стан, не рахуючи контужених, не рахуючи найбільшої кількості втрат саме бойових розрахунків. Не рахуючи повідомлень про розконсервацію ворогом вже допотопних Т-62. Не рахуючи підтягнення Україною резервів та міжнародної допомоги.
Не рахуючи заяви тих же американців, ще в квітні, по досягненню паритету України й РФ в танках та літаках.
І от при тому, що чисельність ЗСУ, та її оснащеність тільки збільшується, а в РФ-ії постійно падає, нам розповідають, які в "нас важкі й напружені бої і яка шалена перевага у ворога", і при тому, його втрати за останні два тижні різко поменшали, а натомість різко збільшився "хор голосів" про те, що нам "треба здавати території" й "домовлятися з росією про "мир", "бо інакше ""ця війна може тягнутися роками" і "зе" при тому починає розповідати, що, якщо ми будемо звільняти захоплені території силою, то матимемо втрати у "сотні й сотні тисяч".
Плюс, всі ці гнилі розмови "про гарантії України" від агресора та від країн, котрі відверто, або саботують допомогу Україні, або грають "на два фронта" й мають з країною-агресором відверті бізнесові інтереси, і котрі здадуть нас при першій-ліпшій можливості тому ж таки агресору з потрохами.

- чесно кажучи, вся ця "картина", інформаційні повідомлення, котрі відверто суперечать одне одному, більше схожі на відвертий саботаж та спробу деморалізації Українського народу, аби примусити його морально "схвалити" капітуляцію, та, тим самим, вивести росію з під санкцій, дати росії поновити боєздатність, та, незабаром, таки знищити Україну й українців вже остаточно.
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31.05.2022 19:36 Відповісти
 
 