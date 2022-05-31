Окупантів Бобикіна та Іванова засудили до 11,5 років ув'язнення
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Котелевському райсуді 31 травня оголосили вирок російським військовим Олександрові Бобикіну та Олександрові Іванову.
Про це повідомляє Суспільне.Полтава, інформує Цензор.НЕТ.
Їм призначили по 11 років 6 місяців позбавлення волі.
Російських військових обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Обидва свою вину визнали.
Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Їхні захисники клопотали зменшити термін.
Інтерфакс-Україна зазначає, що 24 лютого двоє російських військовослужбовців, один з яких був водієм-зарядним, а інший навідником БМ-21 "Град", здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ. Виконуючи злочинний наказ, військовослужбовці ЗС РФ зруйнували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт. Козача Лопань та сел. Ветеринарне. Після цього військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України та продовжили обстріл Харківщини. Після розгрому російської військової колони двох окупантів було взято в полон Збройними Силами України на території Харківської області.
Будь ласка, зачекайте...
Россияне в Польше заклеивают свой флаг на номерах машин украинским флагом (відео) https://t.me/charter97_org/74396
За ноги і на березу...
Не газуй. Покай трохи.
Це ж було вже з сєпарами на зонах: поліз вкручувати лампочку, впав, зламав шию і т.п.
Берёзу жалко..
Статья 438 Уголовного кодекса Украины. Нарушение законов и обычаев войны
1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
2. Те же деяния, если они сопряжены с умышленным убийством, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
А перед этим напумпонить на кукан - чтобы если даже попали в обещанный ****** скрепный рай, то только на петушиную обитель. Это когда ангел-вертухай поведёт из Эдема за запретку в Мироздание петь осанну Демиургу - то чтоб не смели своими ртами шкварить гимны высшей алхимии и сакральные тетраграмматоны. А только на петушиных измерениях подквохтывали Симфонии Сфер - "ко-ко-ко! квох-пок-пок! куд-кудах!"
А потом обратно на обитель к ангелу-баландёру, хлебать дырявым граалем нектар амбросии пополам с инфернальной смолой и серой...
Статья 438 Уголовного кодекса Украины.
Видно, что судбю КОЗЛОРОГОГО подобрали.