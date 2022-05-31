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Окупантів Бобикіна та Іванова засудили до 11,5 років ув'язнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іванов,бобикін

У Котелевському райсуді 31 травня оголосили вирок російським військовим Олександрові Бобикіну та Олександрові Іванову.

Про це повідомляє Суспільне.Полтава, інформує Цензор.НЕТ.

Їм призначили по 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Російських військових обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Обидва свою вину визнали.

Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Їхні захисники клопотали зменшити термін.

Інтерфакс-Україна зазначає, що 24 лютого двоє російських військовослужбовців, один з яких був водієм-зарядним, а інший навідником БМ-21 "Град", здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ. Виконуючи злочинний наказ, військовослужбовці ЗС РФ зруйнували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт. Козача Лопань та сел. Ветеринарне. Після цього військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України та продовжили обстріл Харківщини. Після розгрому російської військової колони двох окупантів було взято в полон Збройними Силами України на території Харківської області.

Читайте: Скеровано до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Обвинувачений - військовослужбовець РФ Романов, - Венедіктова. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
мімікрія русні почалася - бо б'ють

Россияне в Польше заклеивают свой флаг на номерах машин украинским флагом (відео) https://t.me/charter97_org/74396
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31.05.2022 12:03
+22
В ЗСУ на двох 3 вищі освіти, а у другої армії в світі на двох три судимості.
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31.05.2022 12:22
+14
Якого хера за мої гроші їх мають годувати .
За ноги і на березу...
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31.05.2022 12:18
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мімікрія русні почалася - бо б'ють

Россияне в Польше заклеивают свой флаг на номерах машин украинским флагом (відео) https://t.me/charter97_org/74396
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31.05.2022 12:03 Відповісти
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31.05.2022 12:05 Відповісти
Лагідна українізація😄
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31.05.2022 12:19 Відповісти
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31.05.2022 12:24 Відповісти
та де. будуть під нашим прапором тепер ще й полякам гадити, щоб розсварити нас всіх, як завжди. Ср...ти, нищити все і всіх, руйнувати це те, в чому їм немає рівних!
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31.05.2022 16:17 Відповісти
Кацапури с@ ки і боягузи
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31.05.2022 12:59 Відповісти
свою сутність рашистську заклеїти не зможуть, будуть гадити полякам під нашим прапором щоб нас посварити, вони завжди так робили.
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31.05.2022 16:19 Відповісти
Один вже записався до Правого сектора?🤔
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31.05.2022 12:05 Відповісти
А вивчив шо таке паляніцА?
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31.05.2022 12:14 Відповісти
а чому не рік умовно, що бабла у них не було?
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31.05.2022 12:05 Відповісти
кацапських артилеристів в полон не брати
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31.05.2022 12:15 Відповісти
И объявить это официально. Где наши хакеры чтобы опубликовать такой приказ?
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31.05.2022 12:37 Відповісти
На 11,5 лет на урановые рудники, а не в камере штаны протирать..
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31.05.2022 15:28 Відповісти
Якого хера за мої гроші їх мають годувати .
За ноги і на березу...
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31.05.2022 12:18 Відповісти
Та їх виміняють. Доречі той що в чорному має родичів в Україні
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31.05.2022 12:24 Відповісти
Кормить их будут чистым белком, когда попадут на зону. И очко будут прочищать чтобы запоров не было.
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31.05.2022 12:39 Відповісти
Ще й влаштовуватимуть їм заняття з історії. Будуть для них реконструкції атаки шкіряними багнетами з тилу на попозиції перцгерцога Пердінанда...
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31.05.2022 16:54 Відповісти
А може, все ж краще, коли застосують більш звичні для них пляшкування зі швабруванням?
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31.05.2022 17:08 Відповісти
> Якого хера за мої гроші їх мають годувати.

Не газуй. Покай трохи.
Це ж було вже з сєпарами на зонах: поліз вкручувати лампочку, впав, зламав шию і т.п.
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31.05.2022 12:43 Відповісти
Для обміну така дрянь кацапська потрібна !
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31.05.2022 13:01 Відповісти
Та й не тільки для обміну. Ці два виродки цілком згодяться для "гри у півників" з усіма до того охочими, а також для інших подібних розваг.
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31.05.2022 23:04 Відповісти
"За ноги і на березу..."
Берёзу жалко..
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31.05.2022 15:30 Відповісти
І дійсно. Борислав Береза нормальний мужик, за що йому такі борошна - тягати на собі двох кацапів?
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31.05.2022 16:43 Відповісти
Ору в голос. 😆🤣🤣🤣
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31.05.2022 17:05 Відповісти
В ЗСУ на двох 3 вищі освіти, а у другої армії в світі на двох три судимості.
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31.05.2022 12:22 Відповісти
мало,надо пожизненное было дать!
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31.05.2022 12:27 Відповісти
Як варіант - пожиттєве на два роки.
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31.05.2022 23:14 Відповісти
Тоесть можно разбомбить город вместе с жителями и получить всего 11 лет тюрьмы как за хулиганство? Поэтому не удивляйтесь что рашисты к нам лезут.
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31.05.2022 12:34 Відповісти
Учи матчасть, дурак.

Статья 438 Уголовного кодекса Украины. Нарушение законов и обычаев войны

1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

2. Те же деяния, если они сопряжены с умышленным убийством, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
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31.05.2022 15:27 Відповісти
Одному пів року скинули за те що светр в українськихпатріотичних кольорах. А іншому за що?
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31.05.2022 12:37 Відповісти
Понравился он прокурору
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31.05.2022 13:45 Відповісти
А теперь обоих по-тихому на перо поставить, и амба.
А перед этим напумпонить на кукан - чтобы если даже попали в обещанный ****** скрепный рай, то только на петушиную обитель. Это когда ангел-вертухай поведёт из Эдема за запретку в Мироздание петь осанну Демиургу - то чтоб не смели своими ртами шкварить гимны высшей алхимии и сакральные тетраграмматоны. А только на петушиных измерениях подквохтывали Симфонии Сфер - "ко-ко-ко! квох-пок-пок! куд-кудах!"
А потом обратно на обитель к ангелу-баландёру, хлебать дырявым граалем нектар амбросии пополам с инфернальной смолой и серой...
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31.05.2022 12:49 Відповісти
как минимум пожизненно... что это за суд мокшанский ?
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31.05.2022 12:53 Відповісти
Поинтересуйтесь хотя бы.
Статья 438 Уголовного кодекса Украины.
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31.05.2022 15:28 Відповісти
Як на мене то лишнєхромосомних кацапам краще вазектомію зробити і відправити на *********. І хай там спиваються по тихому...
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31.05.2022 13:51 Відповісти
Причому вазектомію робити серпом по яйцях.
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31.05.2022 14:06 Відповісти
Рашистський суд дав би або 25 років або довічне,а наші гамняні суди як були скурвлені,так і ними залишилися
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31.05.2022 14:17 Відповісти
Дивлюся на фото до статті - якась подстава. Чувак у червоно-чорному (!) худі. Це такий стьоб?
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31.05.2022 14:25 Відповісти
Снайперів і артилеристів у полон не брати.
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31.05.2022 15:18 Відповісти
Гарні слова. Як варіант їм можна очі виколювати, чи по одному оку.
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31.05.2022 16:04 Відповісти
Яким нікчемою треба бути,щоб захищати цю кацапську нечисть. Це я адвокатів маю на увазі,що просили суд менше цим ублюдкам дати І не требе тут мені говорити про верховенство права...
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31.05.2022 15:25 Відповісти
Стосовно цих кацапів можна з чистою совістю процитувати навіть Андрія Ягуарьєвича Вишинського - "расстрелять как бешеных собак!"
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31.05.2022 15:44 Відповісти
Бажаю їм всього "найкращого" на харківській зоні, тим паче вони обстрілювали доми в яких живе багато родичей увязнених
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31.05.2022 16:03 Відповісти
11,5 років, ще не будуть старі, коли вийдуть, зможуть мати дітей, зможути жити. Це вбивці, вони не просто зруйнували будинки, інфраструктуру. Скільки людей загинуло в наслідок зруйнованої інфраструктури, скільки загинуло в тих домах, скільки дітей вже ніколи не народяться? 11,5 років залагідно, ви що, спеціально, щоб ще приперлися? має бути 111,5 років.
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31.05.2022 16:22 Відповісти
Що за хрень ! Нашим в пораші за вигаданние обвинувачення дають минимум 15 років, а тут вбивцям 11.5 ау зрада з більшістью слуг коломойског прокидайтесь та примить закон як саджати военних злочинців. Згодом побачите які сроки і кари вони будуть виносити нашим азовцям і ці 11.5 це конфетка
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31.05.2022 16:48 Відповісти
На разминирование их, пускай отрабатывают, что на нашей земле понаставили, за пайку баланды.
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31.05.2022 17:06 Відповісти
Один "который не стрелял", другой собирался в Норвегию. Есть интервью у В. Золкина
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31.05.2022 17:11 Відповісти
Это, что за ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО - вели обстрел от которого гибли люди, а им только 11,5???
Видно, что судбю КОЗЛОРОГОГО подобрали.
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31.05.2022 20:16 Відповісти
 
 