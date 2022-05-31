Оккупантов Бобыкина и Иванова приговорили к 11,5 годам заключения

В Котелевском райсуде 31 мая был оглашен приговор российским военным Александру Бобыкину и Александру Иванову.

Об этом сообщает Суспільне.Полтава, информирует Цензор.НЕТ.

Им назначили по 11 лет 6 месяцев лишения свободы.

Российские военные обвиняются в нарушении законов и обычаев войны. Оба свою вину признали.

Прокуратура просила назначить обвиняемым наказание в виде 12 лет лишения свободы. Их защитники ходатайствовали о сокращении срока.

Интерфакс-Украина отмечает, что 24 февраля двое российских военнослужащих, один из которых был водителем-заряжающим, а другой - наводчиком БМ-21 "Град" произвели артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ. Выполняя преступный приказ, военнослужащие ВС РФ разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в пгт. Казачья Лопань и пос.Ветеринарный. После этого военнослужащие ВС РФ пересекли границу Украины и продолжили обстрел Харьковщины. После разгрома российской военной колонны два оккупанта были взяты в плен Вооруженными Силами Украины на территории Харьковской области.

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