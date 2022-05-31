Оккупантов Бобыкина и Иванова приговорили к 11,5 годам заключения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Котелевском райсуде 31 мая был оглашен приговор российским военным Александру Бобыкину и Александру Иванову.
Об этом сообщает Суспільне.Полтава, информирует Цензор.НЕТ.
Им назначили по 11 лет 6 месяцев лишения свободы.
Российские военные обвиняются в нарушении законов и обычаев войны. Оба свою вину признали.
Прокуратура просила назначить обвиняемым наказание в виде 12 лет лишения свободы. Их защитники ходатайствовали о сокращении срока.
Интерфакс-Украина отмечает, что 24 февраля двое российских военнослужащих, один из которых был водителем-заряжающим, а другой - наводчиком БМ-21 "Град" произвели артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ. Выполняя преступный приказ, военнослужащие ВС РФ разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в пгт. Казачья Лопань и пос.Ветеринарный. После этого военнослужащие ВС РФ пересекли границу Украины и продолжили обстрел Харьковщины. После разгрома российской военной колонны два оккупанта были взяты в плен Вооруженными Силами Украины на территории Харьковской области.
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Россияне в Польше заклеивают свой флаг на номерах машин украинским флагом (відео) https://t.me/charter97_org/74396
За ноги і на березу...
Не газуй. Покай трохи.
Це ж було вже з сєпарами на зонах: поліз вкручувати лампочку, впав, зламав шию і т.п.
Берёзу жалко..
Статья 438 Уголовного кодекса Украины. Нарушение законов и обычаев войны
1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
2. Те же деяния, если они сопряжены с умышленным убийством, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
А перед этим напумпонить на кукан - чтобы если даже попали в обещанный ****** скрепный рай, то только на петушиную обитель. Это когда ангел-вертухай поведёт из Эдема за запретку в Мироздание петь осанну Демиургу - то чтоб не смели своими ртами шкварить гимны высшей алхимии и сакральные тетраграмматоны. А только на петушиных измерениях подквохтывали Симфонии Сфер - "ко-ко-ко! квох-пок-пок! куд-кудах!"
А потом обратно на обитель к ангелу-баландёру, хлебать дырявым граалем нектар амбросии пополам с инфернальной смолой и серой...
Статья 438 Уголовного кодекса Украины.
Видно, что судбю КОЗЛОРОГОГО подобрали.