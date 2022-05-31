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За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 14 осіб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаївщина

На Миколаївщині за минулу добу поранень зазнали 14 осіб. Більшість постраждалих – цивільні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої.

"Рашистські тварюки, продовжуючи обстрілювати Миколаївщину, в останні дні почали використовувати найбільш підлу тактику. Вони виганяють свої самохідні артилерійські установки з укриттів і просто гатять по наших населених пунктах, навіть не прицілюючись кудись конкретно. Для них, як я зрозуміла зі слів військових, головне вистрілити і швидко втекти, щоб наші військові не встигли їх засікти. Подлюки! Віримо в ЗСУ, які вже полюють на вас", - йдеться в повідомленні.

За її словами, найбільше обстрілів зафіксовано в Баштанському районі – Березнегуватській, Ігрульській та Широківській громадах.

"Зруйновано житловиі будинки, фермерське господарство, їдальня тощо. В Миколаївському районі вчора були обстріляні місто Очаків, Шевченківська громада, а сьогодні орки обстріляли Галицинівську громаду. Хаотичні і підступні обстріли зафіксовано й у Миколаєві", - додала Замазєєва.

Повідомляється, що загалом за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 14 осіб. Більшість постраждалих – цивільні. Серед постраждалих є одна дитина.

Усі постраждалі доставлені до медичних закладів і отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 260 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 37 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зазначено в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожі обстріли Миколаївщини: Зруйновано 20 цивільних об’єктів. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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******* казка.

Терористи заклали вибухівку у багатоповерховий будинок. Управдом про це знав, але не повідомив мешканців. Щоб не було паніки та уникнути перенавантаження ліфтів.

Бомба незабаром вибухнула*, багато людей загинуло,

а управдом заховався у бомбосховищі та не втік.

Тому його за розум та мужність всі, кого не вбила бомба, стали любити та аплодувати бо що він, не повірите*, херой.

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Ви вірите що таке можливо навіть у казці?

Я теж ні.

А от у реальному житті усе буває більш неймовірно ніж навіть у казці. Правда?

© Олексій Гетьман

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Доречі, сьогодні сповістили, що б на два дні мешканці деяких районів Миколаєва десь з'їхали, бо може прилетіти сильно. Пакую речі знову. Учора о п'ятій снаряд прилетів, можна сказати мимо, але одну будівля розвалило. А представити тільки, якщо від того ж піона в 110 кг болванка в "панельку" прилетить?
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31.05.2022 12:26 Відповісти
 
 