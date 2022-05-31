За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 14 осіб
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На Миколаївщині за минулу добу поранень зазнали 14 осіб. Більшість постраждалих – цивільні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої.
"Рашистські тварюки, продовжуючи обстрілювати Миколаївщину, в останні дні почали використовувати найбільш підлу тактику. Вони виганяють свої самохідні артилерійські установки з укриттів і просто гатять по наших населених пунктах, навіть не прицілюючись кудись конкретно. Для них, як я зрозуміла зі слів військових, головне вистрілити і швидко втекти, щоб наші військові не встигли їх засікти. Подлюки! Віримо в ЗСУ, які вже полюють на вас", - йдеться в повідомленні.
За її словами, найбільше обстрілів зафіксовано в Баштанському районі – Березнегуватській, Ігрульській та Широківській громадах.
"Зруйновано житловиі будинки, фермерське господарство, їдальня тощо. В Миколаївському районі вчора були обстріляні місто Очаків, Шевченківська громада, а сьогодні орки обстріляли Галицинівську громаду. Хаотичні і підступні обстріли зафіксовано й у Миколаєві", - додала Замазєєва.
Повідомляється, що загалом за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 14 осіб. Більшість постраждалих – цивільні. Серед постраждалих є одна дитина.
Усі постраждалі доставлені до медичних закладів і отримують необхідну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 260 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 37 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зазначено в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Терористи заклали вибухівку у багатоповерховий будинок. Управдом про це знав, але не повідомив мешканців. Щоб не було паніки та уникнути перенавантаження ліфтів.
Бомба незабаром вибухнула*, багато людей загинуло,
а управдом заховався у бомбосховищі та не втік.
Тому його за розум та мужність всі, кого не вбила бомба, стали любити та аплодувати бо що він, не повірите*, херой.
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Ви вірите що таке можливо навіть у казці?
Я теж ні.
А от у реальному житті усе буває більш неймовірно ніж навіть у казці. Правда?
© Олексій Гетьман
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Доречі, сьогодні сповістили, що б на два дні мешканці деяких районів Миколаєва десь з'їхали, бо може прилетіти сильно. Пакую речі знову. Учора о п'ятій снаряд прилетів, можна сказати мимо, але одну будівля розвалило. А представити тільки, якщо від того ж піона в 110 кг болванка в "панельку" прилетить?