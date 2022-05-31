На Миколаївщині за минулу добу поранень зазнали 14 осіб. Більшість постраждалих – цивільні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої.

"Рашистські тварюки, продовжуючи обстрілювати Миколаївщину, в останні дні почали використовувати найбільш підлу тактику. Вони виганяють свої самохідні артилерійські установки з укриттів і просто гатять по наших населених пунктах, навіть не прицілюючись кудись конкретно. Для них, як я зрозуміла зі слів військових, головне вистрілити і швидко втекти, щоб наші військові не встигли їх засікти. Подлюки! Віримо в ЗСУ, які вже полюють на вас", - йдеться в повідомленні.



За її словами, найбільше обстрілів зафіксовано в Баштанському районі – Березнегуватській, Ігрульській та Широківській громадах.

"Зруйновано житловиі будинки, фермерське господарство, їдальня тощо. В Миколаївському районі вчора були обстріляні місто Очаків, Шевченківська громада, а сьогодні орки обстріляли Галицинівську громаду. Хаотичні і підступні обстріли зафіксовано й у Миколаєві", - додала Замазєєва.



Повідомляється, що загалом за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 14 осіб. Більшість постраждалих – цивільні. Серед постраждалих є одна дитина.



Усі постраждалі доставлені до медичних закладів і отримують необхідну допомогу.



"Загалом, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 260 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 37 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зазначено в повідомленні.

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