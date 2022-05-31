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За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаївщина

В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 14 человек. Большинство пострадавших – гражданские.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой.

"Рашистские твари, продолжая обстреливать Николаевщину, в последние дни начали использовать наиболее подлую тактику. Они выгоняют свои самоходные артиллерийские установки из укрытий и просто гатят по нашим населенным пунктам, даже не прицеливаясь куда-то конкретно. Для них, как я поняла со слов военных, главное выстрелить и быстро убежать, чтобы наши военные не успели их засечь. Падлюки! Верим в ВСУ, которые уже охотятся за вами", - говорится в сообщении.

По ее словам, больше всего обстрелов зафиксировано в Баштанском районе – Березнеговатской, Игрульской и Широковской громадах.

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"Разрушены жилые дома, фермерское хозяйство, столовая и т.д. В Николаевском районе вчера были обстреляны город Очаков, Шевченковская громада, а сегодня орки обстреляли Галицыновскую громаду. Хаотические и коварные обстрелы зафиксированы и в Николаеве", - добавила Замазеева.

Сообщается, что всего за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек. Большинство пострадавших – гражданские. Среди пострадавших есть один ребенок.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 260 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 37 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отмечено в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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******* казка.

Терористи заклали вибухівку у багатоповерховий будинок. Управдом про це знав, але не повідомив мешканців. Щоб не було паніки та уникнути перенавантаження ліфтів.

Бомба незабаром вибухнула*, багато людей загинуло,

а управдом заховався у бомбосховищі та не втік.

Тому його за розум та мужність всі, кого не вбила бомба, стали любити та аплодувати бо що він, не повірите*, херой.

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Ви вірите що таке можливо навіть у казці?

Я теж ні.

А от у реальному житті усе буває більш неймовірно ніж навіть у казці. Правда?

© Олексій Гетьман

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Доречі, сьогодні сповістили, що б на два дні мешканці деяких районів Миколаєва десь з'їхали, бо може прилетіти сильно. Пакую речі знову. Учора о п'ятій снаряд прилетів, можна сказати мимо, але одну будівля розвалило. А представити тільки, якщо від того ж піона в 110 кг болванка в "панельку" прилетить?
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31.05.2022 12:26 Ответить
 
 