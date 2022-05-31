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Лондонська біржа припиняє торгівлю цінними паперами "Газпрому", - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лондонська фондова біржа повідомила, що скасувала допуск цінних паперів російської енергетичної компанії "Газпром" до торгів на вимогу компанії.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше цього місяця "Газпром" повідомив Управління з питань фінансового контролю про свій намір скасувати стандартний список депозитарних розписок, що представляють акції компанії, в офіційному списку Лондонської фондової біржі.
Очікувалося, що виключення набуде чинності 31 травня. Це робить Газпром першою російською компанією, що провела делістинг на вимогу Кремля після російського вторгнення в Україну.
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1sarmat
показати весь коментар31.05.2022 14:42 Відповісти Мені подобається 3
Nikolay Ivankov 071fa753
показати весь коментар31.05.2022 14:58 Відповісти Мені подобається 0
Зэлэный_Змий
показати весь коментар31.05.2022 15:19 Відповісти Мені подобається 0
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