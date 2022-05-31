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Лондонська біржа припиняє торгівлю цінними паперами "Газпрому", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром

Лондонська фондова біржа повідомила, що скасувала допуск цінних паперів російської енергетичної компанії "Газпром" до торгів на вимогу компанії.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше цього місяця "Газпром" повідомив Управління з питань фінансового контролю про свій намір скасувати стандартний список депозитарних розписок, що представляють акції компанії, в офіційному списку Лондонської фондової біржі.

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Очікувалося, що виключення набуде чинності 31 травня. Це робить Газпром першою російською компанією, що провела делістинг на вимогу Кремля після російського вторгнення в Україну.
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Верните их газьпрому, патаму шта на вяликой раиссии уже большие перебои с туалетной бумагой начались, будет самое то согласно их стоимости применение.
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31.05.2022 14:42 Відповісти
Их теперь даже не печатают, так шта...
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31.05.2022 14:58 Відповісти
Хто б ще прокоментував - шо це все означає. Добре це чи погано. І як тепер бути європейськім акціонерам (Меркєль, Шрьодер, Штайнмайєр та інші)?
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31.05.2022 15:19 Відповісти
 
 