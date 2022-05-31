Україна вимагає позбавити Росію статусу держави-члена ЮНЕСКО
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Верховна рада закликала виключити Росію з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram нардепка фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.
Відповідний проєкт Постанови №7394 підтримала сьогодні Верховна Рада. "За" проголосували 311 депутатів.
"Ми звертаємось до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) з вимогою невідкладно розглянути можливість позбавлення рф статусу держави-члена ЮНЕСКО. Росія продовжуває обстрілювати Україну та руйнувати об’єкти спадщини у більшості регіонів держави. За останніми даними, було пошкоджено або знищено вже понад 250 культурних пам’яток. Це церкви, музеї, пам’ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі", - сказано в повідомленні.
В Ухваленому документі зазначається, що такі дії з боку країни-агресора є абсолютним нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду.
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