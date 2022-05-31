УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13375 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
956 4
ВР (11728) ЮНЕСКО (136) Шуляк Олена (104)

Україна вимагає позбавити Росію статусу держави-члена ЮНЕСКО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юнеско

Верховна рада закликала виключити Росію з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram нардепка фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

Відповідний проєкт Постанови №7394 підтримала сьогодні Верховна Рада. "За" проголосували 311 депутатів.

"Ми звертаємось до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) з вимогою невідкладно розглянути можливість позбавлення рф статусу держави-члена ЮНЕСКО. Росія продовжуває обстрілювати Україну та руйнувати об’єкти спадщини у більшості регіонів держави. За останніми даними, було пошкоджено або знищено вже понад 250 культурних пам’яток. Це церкви, музеї, пам’ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі", - сказано в повідомленні.

В Ухваленому документі зазначається, що такі дії з боку країни-агресора є абсолютним нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду.

Читайте також: Україна вимагатиме позбавити Росію статусу держави-члена ЮНЕСКО, - законопроєкт
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можна залишити просто-Расея держава член...
показати весь коментар
31.05.2022 18:15 Відповісти
Лучше кастрировать - шоб вона не размножалась
показати весь коментар
31.05.2022 18:36 Відповісти
Член???
показати весь коментар
31.05.2022 18:48 Відповісти
..... а ватажка Мордора позбавить просто члена
показати весь коментар
31.05.2022 19:11 Відповісти
 
 