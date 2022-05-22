Україна вимагатиме позбавити Росію статусу держави-члена ЮНЕСКО, - законопроєкт

Україна планує звернутися до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури щодо позбавлення Росії статусу держави-члена ЮНЕСКО.

Відповідний проєкт Постанови №7394 зареєстрований у Верховній Раді України, інформує Цензор.НЕТ.

"Будучи державною-членом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), Україна завжди розділяла основні принципи цієї організації та дбала про культурну спадщину, яка розміщена на нашій території. Але артилерійські обстріли, авіа- та ракетні удари, які здійснює Російська Федерація та її керівництво, мають на меті знищення багатовікових історичних та культурних надбань України. Зважаючи на це, Україна вважає неприйнятним продовження присутності Російської Федерації в ЮНЕСКО. Верховна Рада України звертається до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) щодо позбавлення Російської Федерації статусу держави-члена ЮНЕСКО", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Наразі документ перебуває на розгляді Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

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