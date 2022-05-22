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Україна вимагатиме позбавити Росію статусу держави-члена ЮНЕСКО, - законопроєкт

юнеско

Україна планує звернутися до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури щодо позбавлення Росії статусу держави-члена ЮНЕСКО.

Відповідний проєкт Постанови №7394 зареєстрований у Верховній Раді України, інформує Цензор.НЕТ.

"Будучи державною-членом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), Україна завжди розділяла основні принципи цієї організації та дбала про культурну спадщину, яка розміщена на нашій території. Але артилерійські обстріли, авіа- та ракетні удари, які здійснює Російська Федерація та її керівництво, мають на меті знищення багатовікових історичних та культурних надбань України. Зважаючи на це, Україна вважає неприйнятним продовження присутності Російської Федерації в ЮНЕСКО. Верховна Рада України звертається до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) щодо позбавлення Російської Федерації статусу держави-члена ЮНЕСКО", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Наразі документ перебуває на розгляді Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46 країн-членів ЮНЕСКО відмовилися брати участь у 45-й сесії Комітету світової спадщини, доки його очолює Росія, - Мінкультури

Автор: 

ВР (14942) законопроєкт (3583) росія (64946) ЮНЕСКО (164)


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22.05.2022 10:18 Відповісти
НЕОБХОДИМО НАЗВАНИЕ РОССИЯ ВЫЧЕРКНУТЬ ВЕЗДЕ !!!
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22.05.2022 10:28 Відповісти
ще одна ГНИЛА організація...

поряд з ООН,ОБСЄ,ЧЕРВОНИМ ХРЕСТОМ І ще багатьма..
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22.05.2022 11:38 Відповісти
100% шо эта "недоюнеська", шо "ООУН"и т.д . - непонятно для чего и непонятно что ни меняют в мировой политике? просто потрандеть?? Выразить глубокую озабоченность?? Давно ваш шалман разогнать надо, только бабки проедаете.
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22.05.2022 12:09 Відповісти
https://stali.com.ua/aluminij/plita-aluminiy.html
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25.05.2022 12:54 Відповісти
 
 