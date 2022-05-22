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Новости Война
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Украина будет требовать лишить Россию статуса государства-члена ЮНЕСКО, - законопроект

юнеско

Украина планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры по поводу лишения России статуса государства-члена ЮНЕСКО.

Соответствующий проект постановления №7394 зарегистрирован в Верховной Раде Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Будучи государственным членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Украина всегда разделяла основные принципы этой организации и заботилась о культурном наследии, которое размещено на нашей территории. Но артиллерийские обстрелы, авиа- и ракетные удары, которые совершает Российская Федерация и ее руководство, преследуют цель уничтожить многовековые исторические и культурные достижения Украины. Учитывая это,  Украина считает неприемлемым продолжение присутствия Российской Федерации в ЮНЕСКО. Верховная Рада Украины обращается к Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по поводу лишения Российской Федерации статуса государства-члена ЮНЕСКО", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В настоящее время документ находится на рассмотрении Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике.

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ВР (29228) законопроект (3219) россия (95381) ЮНЕСКО (213)


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ДАВНО ПОРА
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22.05.2022 10:18 Ответить
НЕОБХОДИМО НАЗВАНИЕ РОССИЯ ВЫЧЕРКНУТЬ ВЕЗДЕ !!!
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22.05.2022 10:28 Ответить
ще одна ГНИЛА організація...

поряд з ООН,ОБСЄ,ЧЕРВОНИМ ХРЕСТОМ І ще багатьма..
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22.05.2022 11:38 Ответить
100% шо эта "недоюнеська", шо "ООУН"и т.д . - непонятно для чего и непонятно что ни меняют в мировой политике? просто потрандеть?? Выразить глубокую озабоченность?? Давно ваш шалман разогнать надо, только бабки проедаете.
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22.05.2022 12:09 Ответить
https://stali.com.ua/aluminij/plita-aluminiy.html
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25.05.2022 12:54 Ответить
 
 