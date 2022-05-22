Украина будет требовать лишить Россию статуса государства-члена ЮНЕСКО, - законопроект

Украина планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры по поводу лишения России статуса государства-члена ЮНЕСКО.

Соответствующий проект постановления №7394 зарегистрирован в Верховной Раде Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Будучи государственным членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Украина всегда разделяла основные принципы этой организации и заботилась о культурном наследии, которое размещено на нашей территории. Но артиллерийские обстрелы, авиа- и ракетные удары, которые совершает Российская Федерация и ее руководство, преследуют цель уничтожить многовековые исторические и культурные достижения Украины. Учитывая это, Украина считает неприемлемым продолжение присутствия Российской Федерации в ЮНЕСКО. Верховная Рада Украины обращается к Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по поводу лишения Российской Федерации статуса государства-члена ЮНЕСКО", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В настоящее время документ находится на рассмотрении Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике.

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