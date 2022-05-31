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Резніков (1385) Остін Ллойд (367)

Обговорили перспективи постачання зброї, - Резніков провів бесіду з Остіном

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков,остін

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову із своїм американським колегою Ллойдом Остіном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері Резнікова. 

У повідомленні зазначається: "Відбувся важливий і дуже корисний телефонний дзвінок з нашим 🇺🇸 другом і партнером міністром оборонм США ллойдом Остіним. Ми обговорили перспективи постачання зброї та посилення обороноздатності української армії. 
Сподіваюся найближчим часом посилити наш діалог в рамках Контактної групи з питань оборони України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стійкість народу України нагадує нам не сприймати свободу і демократію як даність, - очільник Пентагону Остін

Автор: Роман Свиридович
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Ближе к делу. Дебаты потом.
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31.05.2022 23:20 Відповісти
Суцільні балачки, а віз і досі там.
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31.05.2022 23:21 Відповісти
Кроме тех несчастных гаубиц они вообще будут что-то сюда везти??? Одно бла-бла-бла только...
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31.05.2022 23:23 Відповісти
Я вам казав, що після висеру Онвамнєдімона США тутже передасть Україні ракети? Казав. Ось уже пишуть що передадуть ракетні системи на 65 км.
А там дивись хтось ящики переплутає і завезуть трошки чогось більш дальнострільного.
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31.05.2022 23:30 Відповісти
А хіба Раша не завдає ударів по Україні зі своєї території? Тоді чому американські обмеження мають завадити ЗСУ завдавати аналогічних ВІДПЛАТНИХ ударів по РФ?.
США зокрема і Захід взагалі мають трансформувати свою зовнішньополітичну ідеологію на наступну парадигму: країна, що наважилася почати нову загарбницьку війну в Європі, втратила право залишатися на політичній карті світу. Реалізація такого підходу буде мега-дохідливим попередженням будь-кому, хто в найближчі десятиліття забажають десь повторити російський досвід.
Та й для отримання сибірської нафти і газу в Європі чи Азії існування РФ не є необхідною умовою. Навпаки, неіснування Росії цілком може забезпечити отримання нафти і газу країнами, які долучилися до видалення цієї патогенної пухлини, за собівартістю (для компенсації сьогоднішніх збитків і витрат -- цю тезу треба потроху починати поширювати серед світового суспільства.
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31.05.2022 23:41 Відповісти
 
 