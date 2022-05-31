Обговорили перспективи постачання зброї, - Резніков провів бесіду з Остіном
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Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову із своїм американським колегою Ллойдом Остіном
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері Резнікова.
У повідомленні зазначається: "Відбувся важливий і дуже корисний телефонний дзвінок з нашим 🇺🇸 другом і партнером міністром оборонм США ллойдом Остіним. Ми обговорили перспективи постачання зброї та посилення обороноздатності української армії.
Сподіваюся найближчим часом посилити наш діалог в рамках Контактної групи з питань оборони України".
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А там дивись хтось ящики переплутає і завезуть трошки чогось більш дальнострільного.
США зокрема і Захід взагалі мають трансформувати свою зовнішньополітичну ідеологію на наступну парадигму: країна, що наважилася почати нову загарбницьку війну в Європі, втратила право залишатися на політичній карті світу. Реалізація такого підходу буде мега-дохідливим попередженням будь-кому, хто в найближчі десятиліття забажають десь повторити російський досвід.
Та й для отримання сибірської нафти і газу в Європі чи Азії існування РФ не є необхідною умовою. Навпаки, неіснування Росії цілком може забезпечити отримання нафти і газу країнами, які долучилися до видалення цієї патогенної пухлини, за собівартістю (для компенсації сьогоднішніх збитків і витрат -- цю тезу треба потроху починати поширювати серед світового суспільства.