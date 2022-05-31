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Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія готова до переговорів і підписання угоди, щоб "припинити громадянську війну в Україні".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ми відкриті для переговорів. Потрібні дипломатичні, мирні рішення, але для цього потрібна воля двох країн. Ми готові до переговорів, підписання угоди, яка б припинила громадянську війну в Україні і привела до миру, але ми не бачимо таку зворотну реакцію з боку Києва ", - сказала Матвієнко на зустрічі з президентом Мозамбіку.
Топ коментарі
+154 Oleg S. 416831fd
показати весь коментар31.05.2022 23:17
+95 Dr. Liwsy 361dd057
показати весь коментар31.05.2022 23:18
+90 Ефимович
показати весь коментар31.05.2022 23:17
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Будь ласка, зачекайте...
Тому ця війна може закінчитись тільки повним демонтажем однієї із сторін. При тому якщо переможе росія, то ця війна лиш на мить зупиниться, а там нова ціль та новий геноцид. Бо імперії без експансії припиняють існування.
Вважаю що першим пунктом плану припинення громадянськї війни в Україні має бути сформування військово-цивільної адміністрації Московської області з прямим підпорядкуванням Президенту України.
Все зрозуміло, викликайте санітарів. 🤭
Самое ужасное - похоже они все там в это верят...
Ні, обнюхалась! Точно!
Громадянська війна?
****!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Не забуваємо що пуйло очолював 5 управління фсб яке якраз і спеціалізується на формуванні і підтримці нарративів в широких масах населення (тобто гонять "шнягу - словесну головку статевого органу" на лоха який поведеться).
Цією вербальною зброєю пітерська гебешна шпана обробила все населення парашії на протязі 30 років.
Полонених орків не брати - це розумне рішення....
на зустрічі з президентом Мозамбіку, ось так. наступний буде вождь племені із Сомалі.
Наскрізь просякнута брехнею пропаганди.
Ти ж будеш просити пробачення в України і у жителів міста, де ти народилася