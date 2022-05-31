Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія готова до переговорів і підписання угоди, щоб "припинити громадянську війну в Україні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми відкриті для переговорів. Потрібні дипломатичні, мирні рішення, але для цього потрібна воля двох країн. Ми готові до переговорів, підписання угоди, яка б припинила громадянську війну в Україні і привела до миру, але ми не бачимо таку зворотну реакцію з боку Києва ", - сказала Матвієнко на зустрічі з президентом Мозамбіку.

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