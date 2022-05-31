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Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

матвиенко

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія готова до переговорів і підписання угоди, щоб "припинити громадянську війну в Україні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми відкриті для переговорів. Потрібні дипломатичні, мирні рішення, але для цього потрібна воля двох країн. Ми готові до переговорів, підписання угоди, яка б припинила громадянську війну в Україні і привела до миру, але ми не бачимо таку зворотну реакцію з боку Києва ", - сказала Матвієнко на зустрічі з президентом Мозамбіку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що Росія зробила поганого Україні за 30 років? Ми давали майже безкоштовний газ, не втручались у вибори, не порушували питання Криму", - голова Ради Федерацій РФ Матвієнко. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+154
Они там все *******?
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31.05.2022 23:17
+95
Оксиморон. Россія підписує мирну угоду у "громадянській війні в Україні". Православний сталінізм.
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31.05.2022 23:18
+90
наша русофобія все ще недостатня
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31.05.2022 23:17
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В угоді обов'язково має бути прописана страта членів партіє "єдина росія", а також репарації.
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01.06.2022 02:41 Відповісти
Якщо на думку Матвієнко в нас громадянська війна, то до чого тут Ресурсія зі своєю угодою? Валька "Стакан" спалила контору.
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01.06.2022 02:51 Відповісти
Все просто коли імперія воює із тими кого вона вважає своїми васалами, своїми рабами, своєю збунтувавшоюся провінцією і так далі, то це для імперії така собі громадянська війна, в особливості коли офіційно немає юридичного розділення суспільства імперії на ранги.

Тому ця війна може закінчитись тільки повним демонтажем однієї із сторін. При тому якщо переможе росія, то ця війна лиш на мить зупиниться, а там нова ціль та новий геноцид. Бо імперії без експансії припиняють існування.
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01.06.2022 03:07 Відповісти
Эта тьотя - мощный *********, даже путин устал слушать ее обоснованные пропагандистские доказательства вины украинян в геноциде великих и славных народов лднр)))
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01.06.2022 02:58 Відповісти
у підарасії ніхто нічого не ******* без наказу. схоже у кацабському хребті почали зміщуватись диски...
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01.06.2022 03:02 Відповісти
Наркомани...
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01.06.2022 03:36 Відповісти
Насколько омерзительные даже чисто внешне персонажи власти в стране засрашк.
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01.06.2022 03:42 Відповісти
Зважаючи що Москва заснована київським князем цілком приєднуюся до такої пропозиції.
Вважаю що першим пунктом плану припинення громадянськї війни в Україні має бути сформування військово-цивільної адміністрації Московської області з прямим підпорядкуванням Президенту України.
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01.06.2022 03:45 Відповісти
На зустрічі з президентом Мозамбіку??)
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01.06.2022 03:48 Відповісти
та з ними більше ніхто і не зустрічається, крім всяких еритрейців і сомалійців. от в мозамбіку ще якусь зустріч випросили.
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01.06.2022 10:21 Відповісти
пошла вон! каштанка
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01.06.2022 03:54 Відповісти
О, рашисты почуяли что запахло жареным, уже закидывают удочки про переговоры. Все-таки отключение Сбербанка, частичное эмбарго на нефть и планы поставить американское ПВО (и вовсю работающие гаубицы) - вправили остатки того, чем они думают. Только бы Зеля опять радостно не завилял хвостиком и не побежал вприпрыжку.
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01.06.2022 05:25 Відповісти
Ви вважаєте, що Зеля здатний на щось інше?
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01.06.2022 06:50 Відповісти
зеля вже давно заявляв що:" всі війни закінчуються за столом переговорів",але за яким "столом переговорів" закінчилась Друга світова,він не знає.
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01.06.2022 09:13 Відповісти
Нравіца-не нравіца, HIMARS прібліжаєца.
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01.06.2022 05:36 Відповісти
це техніка передана Румунії, не вводьте людей в оману
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01.06.2022 22:48 Відповісти
пусть вальканалейвстаканибахни думает о том, на каких условиях вонючий кацапстан будет подписывать капитуляцию с Украиной...
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01.06.2022 06:00 Відповісти
....уффф, как хорошо, что в Мозамбику, а не в Эфиопии : прям вырываеться : " Эфиоптваюмать"
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01.06.2022 06:02 Відповісти
Ні, дякую, ми ленд-ліз почекаємо.
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01.06.2022 06:11 Відповісти
Кінчені гопники : весь час блєфують і продовжують грабувати,насилувати,вбивати,паплюжити- виродки на планеті Земля.
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01.06.2022 06:19 Відповісти
А так це все ще громадянська війна? За участі армії рф, крилатих ракет, підводних човнів це громадянська війна?
Все зрозуміло, викликайте санітарів. 🤭
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01.06.2022 06:21 Відповісти
пізно, бригаду зачистки
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01.06.2022 07:28 Відповісти
Думал как же это ******** со стороны кацопстана назвать - оказывается "валя стакан" спасибо разъяснила.. Орки готовы назвать как угодно то что они творят на Украине, только бы не войной.
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01.06.2022 08:09 Відповісти
"Валька-раскладушка".. "Валька - красные трусы".
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01.06.2022 09:04 Відповісти
НІЯКИХ ПЕРЕМОВИН !!! Значить , для кацапів вже запахло жареним і їм потрібна перегрупіровка .
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01.06.2022 06:34 Відповісти
Фото покажи, где ты окопе с автоматом!!! Потом ***** нияких перемовин, дятел!!!
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01.06.2022 09:28 Відповісти
Полиция, которая давно предала свой народ воюєт и сдала територии. Суды защищают предателей
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01.06.2022 06:41 Відповісти
До чего же лживый, подлый, наглый этот "русскй мир"!! Смерть ворогам!
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01.06.2022 06:48 Відповісти
Найогидніше те, що це моя землячка. Ганьба місту Шепетівка. Де ж ти така їбанута узялась?
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01.06.2022 07:00 Відповісти
Неправильно ви так. Ніякої ганьби. Вона не українка. Її дівоче прізвище Тютина. Її батько військовослужбовець, а може НКВДист присланий туди з Костромської області.
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01.06.2022 08:36 Відповісти
Набухалась Валька!
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01.06.2022 07:08 Відповісти
З дуба впала??))..
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01.06.2022 07:10 Відповісти
Військовий напад ********** на Україну з вбивством дітей та немічних - це громадянська війна? Щоб ти здохла, ****.
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01.06.2022 07:12 Відповісти
Господи, як не з'їхати з глузду? Одна справа - слухати той брєд, але ж середньостатистичний рашист дійсно в таке вірить!!
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01.06.2022 07:30 Відповісти
Налейте ей опохмелиться. У вальки белка.
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01.06.2022 07:38 Відповісти
Україна готова підписати капітуляцію расєї та початок громадянської війни на її території
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01.06.2022 07:40 Відповісти
У Вальки белка?
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01.06.2022 07:59 Відповісти
У Вальки Пол-стакана совсем кукуха съехала ))))
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01.06.2022 08:02 Відповісти
Яка ж тебе мати виродила, **** шепетівська?!!!
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01.06.2022 08:03 Відповісти
Вона не шепетівська, а костромська. Вона кацапка, її батько прізвищем Тютін військовослужбовець, а може НКВДист присланий в Шепетівку, родом із Костроми.
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01.06.2022 08:44 Відповісти
дайте валюхе Стакан бояры....
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01.06.2022 08:04 Відповісти
она внешне также уродлива. как и внутренне. жуть...
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01.06.2022 08:05 Відповісти
Вони всі кончені тварини. Як же я їх всіх ненавиджу.
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01.06.2022 08:07 Відповісти
Не, ну а чо? Все по их методичкам.Если мы с ними один народ и наши страны - одна территория, тогда так и выходит - гражданская война.

Самое ужасное - похоже они все там в это верят...
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01.06.2022 08:22 Відповісти
спикер-ша дебилов, из Московии - живое, пока ещё, доказательство того, что алкоголь убивает мозговые клетки
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01.06.2022 08:28 Відповісти
Валька полстакана перешла в разряд полный стаканчика...,а это уже капздец... рабZee...похоже Аргентинское танго Патрушева не пошло на пользу...
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01.06.2022 08:37 Відповісти
Дехто вважає її зрадницею українкою. Вона кацапка. Її дівоче прізвище Тютина. Її батько військовослужбовець, а може НКВДист присланий в Україну з Костромської області.
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01.06.2022 08:38 Відповісти
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01.06.2022 08:40 Відповісти
Дура, перепила?
Ні, обнюхалась! Точно!
Громадянська війна?
****!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.06.2022 08:48 Відповісти
мы тоже готовы рассмотреть капитуляцию кацапов.
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01.06.2022 08:50 Відповісти
не бухай
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01.06.2022 08:51 Відповісти
Мразь.
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01.06.2022 08:56 Відповісти
Не дивуйтеся цій маячні що вона несе, це елемент пропаганди розрахований на ту версту населення якому вон "зайде" - з куратором зустрілася і відробляє.
Не забуваємо що пуйло очолював 5 управління фсб яке якраз і спеціалізується на формуванні і підтримці нарративів в широких масах населення (тобто гонять "шнягу - словесну головку статевого органу" на лоха який поведеться).
Цією вербальною зброєю пітерська гебешна шпана обробила все населення парашії на протязі 30 років.
Полонених орків не брати - це розумне рішення....
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01.06.2022 08:57 Відповісти
Шо ти несеш, мерзо?
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01.06.2022 09:04 Відповісти
а на самий сік ніхто навіть уваги не звернув. а саме ключова фраза у всьому цьому: "...сказала валька-стакан на зустрічі з президентом Мозамбіку..."
на зустрічі з президентом Мозамбіку, ось так. наступний буде вождь племені із Сомалі.
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01.06.2022 09:06 Відповісти
Заголовку достатньо)) Статтю ніхто не читав. І так діагноз ))
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01.06.2022 15:52 Відповісти
Курва мач!
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01.06.2022 09:10 Відповісти
мерзость … фууу
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01.06.2022 09:11 Відповісти
Украина сильно жалеет РФ ...Почему до сих пор прибыли созданы дрг и не были уничтожены русские НПЗ,склады с гсм ,оружием,боеприпасами,аэродромы и т.д.Все нефтеперерабатывающие заводы должны быть сожжены!!Русским можно уничтожать наши заводы и инфраструктуру,а нам ,что нельзя???Должна гореть вся россия!Я против терактов против мирных жителей РФ.Но все остальное должно быть сожжено в кратчайшие сроки!Слава Украине!
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01.06.2022 09:26 Відповісти
Валька "Пол стакана", ты не ох.ела?Это у тебя в штанах "гражданская война". Ты **** с Украины родом и как твой фюрер проклятая до "тнадцатого" колена. Чтобы у тебя язык отсох. Но он у тебя не отсохнет. Тогда не чем будет вылизывать крысенышу из питерской подворотни.
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01.06.2022 09:40 Відповісти
Більшої брехухи ніж валька алкоголічка напевно у всьому кремлі не знайдеш.
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01.06.2022 10:00 Відповісти
***** матвеевна, если в Украине гражданская война, то с какого перепуга кацапы будут подписывать соглашение о ее прекращении
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01.06.2022 10:24 Відповісти
Тьотя, ти забула, звідки ти родом?
Наскрізь просякнута брехнею пропаганди.
Ти ж будеш просити пробачення в України і у жителів міста, де ти народилася
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01.06.2022 11:03 Відповісти
ГААГА ДЛЯ НЕЕ ПОДОЙДЕТ ИЛИ В УКРАИНЕ БУДЕТЕ СУДИТЬ ....СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.06.2022 11:29 Відповісти
Старая кошелка......
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01.06.2022 13:51 Відповісти
Иди *****, стакан дырявый. У нас война с ***********, а не гражданская. Граждане Украины между собой не воюют.
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01.06.2022 14:43 Відповісти
Уничтожить мразь
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01.06.2022 22:14 Відповісти
На фото под заглавием натуральная шимпанзе.
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01.06.2022 23:59 Відповісти
Коли людина втрачає ознаки статі з віком,то й в голові відбуваються процеси,котрі не можна назвати еволюційними.Подивіться на цю колишню жінку,а тепер від жінки залишилися лиш зовнішні статеві ознаки та макіяж)))
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04.06.2022 22:07 Відповісти
Погоджуся,коли на расєє перейменують "велику вітчізняну" на "2 громадянську."
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04.07.2022 02:44 Відповісти
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